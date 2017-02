Sivert Hoyem, Cigarettes After Sex, Anathema & Paradise Lost στο Rockwave Festival 2017

O Sivert Hoyem, οι Cigarettes After Sex, οι Anathema και οι Paradise Lost προστίθενται στο Line up του Rockwave Festival 2017 που θα διεξαχθεί 1η & 2η Ιουλίου στο TerraVibe κάνοντας το ακόμη πιο θελκτικό.Συγκεκριμένα το Line up διαμορφώνεται πλέον ως εξής:\Σάββατο 1η ΙουλίουPlaceboSivert HoyemCigarettes After SexThe Last International PlayboysΚυριακή 2η ΙουλίουEvanescenceParadise LostAnathemaSivert HoyemAδιαμφισβήτητα οι δύο sold out εμφανίσεις του Sivert Hoyem στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού συγκαταλέγονται στα πολιτιστικά events και της συναυλίες της χρονιάς που έφυγε πριν λίγες μέρες. Επιστρέφει λοιπόν στην Ελλάδα και το Rockwave Festival το Σάββατο 1η Ιουλίου για να δώσει ένα show αντάξιο της δυναμικής του.