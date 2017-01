The Bolshoi Live from Moscow: Η Ωραία Κοιμωμένη στο Μέγαρο Μουσικής

Με τη ζωντανή μετάδοση του αριστουργηματικού μπαλέτου «Η Ωραία Κοιμωμένη», το οποίο βασίζεται στην υπέροχη μουσική που εμπνεύστηκε ο Τσαϊκόφσκι από το ομώνυμο παραμύθι του Περρώ, ανοίγει την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, ο κύκλος προβολών The Bolshoi Live from Moscow για το 2017.



Την ονειρική παράσταση των Μπαλέτων Μπολσόι θα απολαύσουν σε απευθείας μετάδοση από τη Μόσχα θεατές από 35 χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα, όπου το κοινό έχει την ευκαιρία, για δεύτερη σεζόν, να παρακολουθεί τις μεταδόσεις μπαλέτων από το σπουδαίο ρωσικό θέατρο, χάρη στην επιτυχημένη συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την Pathé Live.



Η χορογραφία του θρυλικού Γιούρι Γκριγκορόβιτς που γιόρτασε τα ενενηκοστά του γενέθλια φέτος στις 2 Ιανουαρίου, χρησιμοποιεί ως βάση της το λιμπρέτο των Ιβάν Βσεβολόζσκι και Μαριούς Πετιπά, το οποίο στηρίζεται στην αγαπημένη ιστορία του Σαρλ Περρώ.



Πρόκειται για μια εξαιρετική παραγωγή με εντυπωσιακά σκηνικά και αέρινα κοστούμια που αναδεικνύει μοναδικά την τεχνική και ερμηνευτική δεινότητα της νέας γενιάς των Μπαλέτων Μπολσόι.



Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Όλγκα Σμιρνόβα (Πριγκίπισσα Αυγή) και ο Σεμυόν Τσούντιν (Πρίγκιπας).



Η Ωραία Κοιμωμένη



Μέσα από αυτό το γεμάτο λάμψη κλασικό μπαλέτο, οι χορευτές του Μπολσόι παρασύρουν το κοινό σε ένα ονειρικό ταξίδι που τα έχει όλα: καλές και κακές νεράιδες, ένα μαγικό βασίλειο, όμορφες πριγκίπισσες, γενναίους πρίγκιπες!



H μοχθηρή Μάγισσα Καραμπός [Carabosse] –ρόλος γυναικείος που ερμηνεύεται από άνδρα στη χορογραφική εκδοχή του Γκριγκορόβιτς–, καταριέται την πανέμορφη Πριγκίπισσα Aυγή [Aurora] να βυθιστεί σε βαθύ ύπνο για εκατό χρόνια, όταν γίνει 16 χρονών. Το μόνο που θα μπορέσει να την ξυπνήσει είναι το φιλί ενός πρίγκιπα…



Τρία μπαλέτα για τα 90ά γενέθλια του Γκριγκορόβιτς



H Ωραία Κοιμωμένη είναι το δεύτερο από τα τρία μπαλέτα σε χορογραφία Γιούρι Γκριγκορόβιτς που μεταδίδονται δορυφορικά, αυτή τη σεζόν, στο πλαίσιο του αφιερώματος του Θεάτρου Μπολσόι για τα 90 χρόνια του μεγάλου ρώσου χορογράφου. Το αφιέρωμα άρχισε με τον Καρυοθραύστη και συνεχίζεται, μετά την Ωραία Κοιμωμένη, με τη Λίμνη των κύκνων τον Φεβρουάριο. Από το 1960, ο Γκριγκορόβιτς έχει χορογραφήσει πολλά μπαλέτα για το Μπολσόι, όχι μόνο του κλασικού ρεπερτορίου αλλά και μοντέρνα, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί με μερικές από τις δημοφιλέστερες παραγωγές που έχει ανεβάσει μέχρι σήμερα το διάσημο Μπαλέτο.



Η μετάδοση της Ωραίας Κοιμωμένης εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μεγάρου με το φημισμένο ρωσικό θέατρο και την Pathé Live –η οποία από το 2009 έχει καλύψει ζωντανά και έχει διανείμει μπαλέτα των Μπολσόι σε περισσότερες από 1.600 κινηματογραφικές αίθουσες σε 60 χώρες σε όλο τον κόσμο–, μια συνεργασία που προσφέρει τη δυνατότητα στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει κορυφαία κλασικά έργα και σπουδαία αριστουργήματα του παγκοσμίου ρεπερτορίου.



Τhe Sleeping Beauty (Η Ωραία Κοιμωμένη)

Μπαλέτο σε δύο πράξεις



Μουσική Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Χορογραφία Yuri Grigorovich

Λιμπρέτο Ivan Vsevolozhsky, Μarius Petipa

(βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Charles

Perrault)



Μουσική διεύθυνση Pavel Sorokin



Ορχήστρα του Θεάτρου Μπολσόι



Tους ρόλους ερμηνεύουν: Olga Smirnova (Princess Aurora), Semyon Chudin (Prince Désiré), Alexei Loparevich (Evil Fairy Carabosse), Yulia Stepanova (the Lilac Fairy), Vitaly Biktimirov (Catalabutte), Artemy Belyakov (Bluebird), Anastasia Denisova (Princess Florine)

Με τους Πρώτους Χορευτές, τους Σολίστ και το Corps de ballet των Μπολσόι



Τιμές εισιτηρίων: 8 ευρώ (φοιτητικά, παιδικά) και 15 ευρώ (γενική είσοδος).



Κατά τα διαλείμματα (όπου αυτά προβλέπονται), το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους συντελεστές της εκάστοτε παραγωγής και, με τη βοήθεια της κάμερας, να περιηγείται στα παρασκήνια του Θεάτρου Μπολσόι.



Πληροφορίες για το κοινό

210 72.82.333

www.megaron.gr