20ο ΦΝΘ: Η αντίστροφη μέτρηση για το 20ο Επετειακό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ ξεκινά

Συναρπαστικές εκπλήξεις, ειδικά αφιερώματα και εκδηλώσεις που συνδέουν και γιορτάζουν τα 20 χρόνια του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ένα από τα σπουδαιότερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στον κόσμο, σας περιμένουν στην εφετινή επετειακή διοργάνωση. Θα μοιραστούμε μαζί σας όλα τα νέα και την αγάπη για την τέχνη του ντοκιμαντέρ, σε μια αντίστροφη μέτρηση που ξεκινά σήμερα και θα κορυφωθεί στο 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 11 Μαρτίου 2018.Ζήστε την πραγματικότητα όπως ποτέ άλλοτε!Ξεκινάμε με μερικά από τα πιο δυνατά ντοκιμαντέρ που θα δούμε στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστικοί ήρωες της διπλανής πόρτας, μουσικά ινδάλματα, θέματα που σοκάρουν, καθώς και σπουδαία ονόματα του ντοκιμαντέρ επιστρέφουν με τις νέες ταινίες τους.Από το Λονδίνο του ’60 και τα χρόνια με τον Μικ Τζάγκερ ως τους αυτοκαταστροφικούς εθισμούς και την αναγέννησή της, η ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας Μαριάν Φέιθφουλ ξετυλίγεται στο ντοκιμαντέρ Faithfull που σκηνοθέτησε η γαλλίδα ηθοποιός Σαντρίν Μπονέρ.Με δύο ταινίες επιστρέφει η βραβευμένη με δυο Όσκαρ ντοκιμαντερίστρια Μπάρμπαρα Κοπλ: Στο This is Everything: Gigi Gorgeous αφηγείται την ιστορία της transgender σταρ Gigi Lazzarato, μοντέλο και ΥouΤuber με εκατομμύρια followers, ενώ στο A Murder in Mansfield καταγράφει μια σκοτεινή τραγωδία - τη συνάντηση ενός νεαρού άνδρα με τον πατέρα του, ο οποίος είχε δολοφονήσει τη μητέρα του όταν εκείνος ήταν παιδί.Ο πιο στενός βοηθός του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, πρώην ηθοποιός Λίον Βιτάλι, αποκαλύπτει στο Filmworker του Τόνι Ζιέρα όλα τα μυστικά που θα θέλαμε να ξέρουμε για τον αινιγματικό σκηνοθέτη: την ιδιοφυΐα, τις μεθόδους, αλλά και τις εμμονές του.Πώς θα ήταν ο κόσμος αν σταματούσαμε να τρώμε κρέας; Το ντοκιμαντέρ The End of Meat του Μαρκ Πίρσελ σοκάρει μιλώντας για τις συνέπειες της κατανάλωσης κρέατος, το κίνημα της χορτοφαγίας και το κρίσιμο μέλλον της ανθρωπότητας.Ο βετεράνος Φρέντερικ Γουάισμαν μας προσκαλεί εκεί όπου χτυπά η καρδιά της αμερικανικής -και όχι μόνο- διανόησης: στη βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης στο φιλμ Ex Libris: New York Public Library. Φόρος τιμής σε έναν θησαυρό που έχει μεταμορφωθεί σε ένα ολοζώντανο κέντρο ζωής και πολιτισμού.Από τα σπουδαιότερα ονόματα του ντοκιμαντέρ, ο Τζον Άλπερτ στο Cuba And The Cameraman βάζει στο μικροσκόπιο την πολυτάραχη ιστορία της Κούβας μέσα από τις ζωές τριών οικογενειών στη διάρκεια των τελευταίων 45 χρόνων: Από την αισιοδοξία για αλλαγή του ’70, έως τον θάνατο του Φιντέλ Κάστρο το 2016.Αντιμέτωπος με μια τεράστια ιστορικοπολιτική πρόκληση, ο πάντα ανήσυχος Τζο Μπέρλιντζερ στο Intent to Destroy εστιάζει στις δυνάμεις άρνησης και λογοκρισίας που αποκρύπτουν τη γενοκτονία των Αρμενίων.Τους γιους μιας οικογένειας τζιχαντιστών παρακολουθεί ο σύρος ντοκιμαντερίστας Ταλάλ Ντέρκι στο ντοκιμαντέρ Of Fathers and Sons, αποκαλύπτοντας με καθηλωτικό τρόπο πώς εκπαιδεύονται στις πρακτικές του μίσους όλη τους τη ζωή.Ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας που μέλλει να γίνει πραγματικότητα είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ Cyborgs Among Us του Ραφέλ Ντουράντ Τόρεντ: μια κοινωνία από cyborgs, δηλαδή πλάσματα που συνδυάζουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά με τεχνολογικά επιτεύγματα. Ποια είναι τελικά τα όρια ανθρώπου και μηχανής;