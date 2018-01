Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από τις 4 Ιανουαρίου 2018

Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν, σε ένα κοντινό μέλλον, οι άνθρωποι, χάρη σε έναν Νορβηγό επιστήμονα, είχαν τη δυνατότητα να συρρικνώνουν τον εαυτό τους. Έτσι, οι συρρικνωμένοι άνθρωποι θα ζούσαν σε μικρές πόλεις, θα τρέφονταν λιγότερο, θα έπιαναν λιγότερο χώρο, θα δημιουργούσαν λιγότερα σκουπίδια και γενικά η δική τους ζωή θα έκανε πολύ καλό στην ανθρωπότητα.Συνεκτιμώντας όλα αυτά τα πλεονεκτήματα του μικρόκοσμου, ο Πολ (Ματ Ντέιμον) αποφασίζει να συρρικνωθεί μαζί με τη σύζυγό του (Κρίστεν Γουίγκ) προκειμένου να μειώσουν τα τεράστια έξοδα διαβίωσης που συνεπάγεται μια ζωή σε κανονικό μέγεθος. Μόνο που μια μικρότερη σε μέγεθος κοινωνία, δεν παύει να είναι μια κανονική κοινωνία με κανονικούς (αν και μικρότερους – σε μέγεθος- ανθρώπους) και άρα δεν παύει να έχει κι αυτή τα προβλήματά της.Σκηνοθεσία: Αλεξάντερ ΠέινΗθοποιοί: Ματ Ντέιμον, Κριστόφ Βαλτς, Κρίστεν Γουίγκ, Χονγκ Τσάου.Διάρκεια: 135 λεπτάΕίδος ταινίας: KομεντίΗ ταινία Molly’s Game βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Μόλι Μπλουμ (Τζέσικα Τσαστέιν), μία νέας χαρισματικής σκιέρ των Ολυμπιακών Αγώνων που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αθλητισμό μετά από έναν τραυματισμό. Κάνοντας ένα διάλειμμα από τις σπουδές της στη Νομική, η Μόλι ξεκινά να δουλεύει υπεύθυνη ενός χώρου στον οποίο διοργανώνονται παρτίδες πόκερ με υψηλά πονταρίσματα και στις οποίες συμμετέχουν κινηματογραφικοί αστέρες, επιχειρηματίες και διαβόητοι μαφιόζοι.Για μία λαμπερή δεκαετία, η Μόλι απολαμβάνει την επιτυχία και τα χρήματα, όμως η «τύχη» της τελειώνει όταν το «παιχνίδι» της μπαίνει στο μάτι της ρωσικής μαφίας. Μέσα στη νύχτα, συλλαμβάνεται από 17 πράκτορες του FBI με αυτόματα όπλα και έρχεται αντιμέτωπη με εγκληματικές κατηγορίες, έχοντας για μοναδικό της σύμμαχο τον δικηγόρο της (Ίντρις Έλμπα), ο οποίος σταδιακά ανακαλύπτει ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα κρυμμένα «χαρτιά» πίσω από τη Μόλι Μπλουμ, απ’ όσα έχει καταφέρει να βγάλει στην επιφάνεια ο κίτρινος Τύπος.Η ταινία είναι βασιμένη στα απομνημονεύματα της «πριγκίπισσας του πόκερ» Μόλι Μπλουμ, Molly's Game: From Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker.Σκηνοθεσία: Άαρον ΣόρκινΗθοποιοί: Τζέσικα Τσαστέιν, Ίντρις Έλμπα, Κέβιν Κόστνερ, Μάικλ Σέρα.Διάρκεια: 140 λεπτάΕίδος ταινίας: ΒιογραφικήΤαινία τρόμου με τη Λιν Σέι. Τα δημιουργικά μυαλά πίσω από την τριλογία τρόμου «Παγιδευμένη Ψυχή» επιστρέφουν με το «Παγιδευμένη Ψυχή: Το Τελευταίο Κλειδί». Στη νέα ταινία επιστρέφει η βετεράνος Δρ. Elise Rainier (Lin Shaye), η ευφυής παραψυχολόγος που πρέπει αυτή τη φορά να αντιμετωπίσει το πιο τρομαχτικό και προσωπικό της κυνήγι φαντασμάτων, μέσα στο δικό της σπίτι.Σκηνοθεσία: Adam RobitelΗθοποιοί: Lin Shaye, Angus Sampson, Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker and Marcus Henderson.Διάρκεια: 108 λεπτάΕίδος ταινίας: Τρόμου