Ποιοι σκηνοθέτες είναι υποψήφιοι να αναλάβουν τα ηνία του νέου Batman

Η Warner Bros. αναζητά τον αντικαταστάτη του Ben Affleck που θα αναλάβει τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας «The Batman» και ήδη μια λίστα υποψηφίων κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το Forbes, "αρκετά ονόματα κυκλοφορούν ήδη", με την πρώτη λίστα υποψηφίων να περιλαμβάνει τους George Miller («Mad Max»), Matt Reeves («Cloverfield», «Dawn of the Planet of the Apes»), Gavin O’Connor («Warrior», «The Accountant»), Denis Villeneuve («Prisoners», «Arrival») και Matt Ross («Captain Fantastic»).



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Warner Bros. πιθανώς δεν θα βιαστεί να πάρει την τελική απόφαση, δεδομένου ότι σε μια απ' τις επερχόμενες ταινίες της, το «The Flash», έχει ήδη χάσει δυο σκηνοθέτες και το σενάριό της θα γραφτεί εκ νέου.



Ύστερα από τα νέα ότι ο Affleck δεν θα σκηνοθετήσει το «The Batman», αν και παραμένει πρωταγωνιστής, ανακοινώθηκε ότι ο σεναριογράφος Chris Terrio ξαναγράφει το σενάριο της ταινίας (σ.σ.: το οποίο αρχικά έγραψε ο Affleck με τον αρχηγό δημιουργία των κόμικ της DC Geoff Johns).