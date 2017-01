Χρυσά Βατόμουρα 2017: Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα, τα αντιβραβεία των Όσκαρ, τα αποία απονέμονται στις χειρότερες ταινίες της χρονιάς. Οι αστέρες του Χόλιγουντ τρέμουν στο άκουσμα μιας υποψηφιότητας για τα συγκεκριμένα βραβεία, καθώς «σημαδεύουν» τις χειρότερες ερμηνείες της χρονιάς.



Από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, υποψήφιοι για τη χειρότερη ερμηνεία είναι εφέτος ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζούλια Ρόμπερτς. Από ταινίες, τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκεντρώνει το «Zoolander 2», ενώ εντύπωση προκαλούν οι πολλές κατηγορίες στις οποίες είναι υποψήφια το «Batman vs Superman - Η αυγή της δικαιοσύνης». Άλλες υποψηφιότητες για τη χειρότερη ταινία είναι η κωμωδία «Dirty grandpa» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η ταινία δράσης «Ημέρα Ανεξαρτησίας 2» με τους Λίαμ Χέμσγουορθ και Τζεφ Γκόλντμπλουμ, η περιπέτεια φαντασίας «Gods of Egypt» και το ντοκιμαντέρ «Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party».



Οι υποψηφιότητες των Χρυσών Βατόμουρων ανακοινώνονται πάντοτε μια ημέρα πριν τις υποψηφιότητες των Όσκαρ, ενώ η 37η απονομή τους θα γίνει μια μέρα πριν από αυτήν της Ακαδημίας, στις 25 Φεβρουαρίου. Οι υποψηφιότητες και οι νικητές των Χρυσών Βατόμουρων ψηφίζονται διαδικτυακά από τα περίπου 1.000 μέλη των Χρυσών Βατόμουρων από 24 χώρες.



Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:



Χειρότερη Ταινία



«Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης»

«Dirty grandpa»

«Gods of Egypt»

«Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party»

«Independence Day: Resurgence»

«Zoolander 2»



Χειρότερος Ηθοποιός



Μπεν Άφλεκ / «Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης»

Τζέραρντ Μπάτλερ / «Gods of Egypt» και «Το Λονδίνο έπεσε»

Χένρι Κάβιλ / «Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης»

Ρόμπερτ Ντε Νίρο / «Dirty grandpa»

Ντινές Ντι' Σούζα / «Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party»

Μπεν Στίλερ / «Zoolander 2»



Χειρότερη Ηθοποιός



Μέγκαν Φοξ / «Χελωνονιντζάκια 2»

Τάιλερ Πέρι / «BOO! A Madea Halloween»

Τζούλια Ρόμπερτς / «Η Γιορτή της Μητέρας»

Μπέκι Τέρνερ / «Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party»

Ναόμι Γουότς / «Η τριλογία της Απόκλισης: Αφοσίωση» και «Shut - in»

Σέιλιν Γούντλεϊ / «Η τριλογία της Απόκλισης: Αφοσίωση»



Χειρότερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος



Νίκολας Κέιτζ / «Snowden»

Τζόνι Ντεπ / «Alice through the looking glass»

Γουίλ Φάρελ / «Zoolander 2»

Τζέσι Άιζενμπεργκ / «Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης»

Τζάρεντ Λέτο / «Suicide squad»

Όουεν Γουίλσον / «Zoolander 2»



Χειρότερος Β΄Γυναικείος Ρόλος



Τζούλιαν Χιου / «Dirty grandpa»

Κέιτ Χάντσον / «Η Γιορτή της Μητέρας»

Όμπρεϊ Πλάζα / «Dirty grandpa»

Τζέιν Σέιμουρ / «Fifty shades of black»

Σίλα Γουάρντ / «Alice through the looking glass»

Κρίστεν Γουίγκ / «Zoolander 2»



Χειρότερο Ζευγάρι



Μπεν Άφλεκ και Χένρι Κάβιλ / «Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης»

Οποιοδήποτε θεϊκό ζευγάρι / «Gods of Egypt»

Τζόνι Ντεπ και το κοστούμι του / «Alice through the looking glass»

Όλο το καστ / «Collateral beauty»

Τάιλερ Πέρι και η περούκα του / «BOO! A Madea Halloween»

Μπεν Στίλερ και Όουεν Γουίλσον / «Zoolander 2»



Χειρότερος Σκηνοθέτης



Ντινές Ντι'Σούζα και Μπους Σκούλεϊ / «Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party»

Ρόλαντ Έμεριχ / «Independence Day: Resurgence»

Τάιλερ Πέρι / «BOO! A Madea Halloween»

Άλεξ Πρόγιας / «Gods of Egypt»

Ζακ Σνάιντερ / «Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης»

Μπεν Στίλερ / «Zoolander 2»



Χειρότερο Ριμέικ ή Σίκουελ



«Alice through the looking glass»

«Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης»

«Fifty shades of black»

«Independence Day: Resurgence»

«Χελωνονιντζάκια 2»

«Zoolander 2»



Χειρότερο Σενάριο



«Batman v Superman: Η αυγή της δικαιοσύνης»

«Dirty grandpa»

«Gods of Egypt»

«Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party»

«Independence Day: Resurgence»

«Suicide Squad».