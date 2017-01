Ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες των Όσκαρ

Σήμερα το μεσημέρι η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοινώνει τις υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ.



Η ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ «La La Land» και το «Moonlight» είναι οι δύο ταινίες που αναμένεται να κυριαρχήσουν στις υποψηφιότητες, ενώ «Νυκτόβια Πλάσματα», «Manchester By the Sea» και «Hell or High Water» αναμένεται να συγκεντρώσουν και αυτά υποψηφιότητες.



Από ελληνικής πλευράς, περιμένουμε να δούμε εάν «Ο Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου θα αποσπάσει κάποια υποψηφιότητα.



Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου και παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Τζίμι Κίμελ.