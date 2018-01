Πετρούνιας και Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων υποψήφιοι για τα βραβεία της UEG

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής (UEG) αποφάσισε να θεσπίσει βραβεία για τους κορυφαίους της χρονιάς και υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση σε τρεις κατηγορίες, με τον Λευτέρη Πετρούνια, μάλιστα, να διεκδικεί δύο τιμητικές διακρίσεις.



Συγκεκριμένα, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης των κρίκων είναι υποψήφιος για τον τίτλο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς ("Male Gymnast of the Year"), επειδή κατάφερε να μείνει αήττητος σε όλες τις διοργανώσεις του 2017, κατακτώντας μεταξύ άλλων το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.



Επίσης, ο 27χρονος γυμναστής διεκδικεί ακόμη ένα βραβείο, αφού η UEG τον συμπεριέλαβε μεταξύ των υποψηφίων για την Κορυφαία Εμφάνιση της Χρονιάς ("Outstanding Performance of the Year"), αφού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη τον Απρίλιο στην Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας κατέκτησε για τρίτη διαδοχική φορά το χρυσό μετάλλιο, ένα επίτευγμα χωρίς προηγούμενο εδώ και δύο δεκαετίες.



Στο μεταξύ, η ομάδα Γυμναστικής για Όλους της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων είναι υποψήφια για το έπαθλο στην κατηγορία της Κορυφαίας Ομάδας της Χρονιάς ("Team of the Year").



Οι νικητές σε κάθε κατηγορία θα αναδειχθούν βάσει των προτιμήσεων του κοινού που μπορεί να ψηφίζει μέχρι το πρωί της Δευτέρας 15 Ιανουαρίου (στις 11:00 ώρα Ελλάδας) στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.