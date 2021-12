Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ FDA - PFIZER ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ μέσα από τα επίσημα έγγραφα της Pfizer στην FDA

Κλεάνθης Γρίβας

Κλεάνθης Γρίβας

19 Δεκεμβρίου 2021

Στις κλινικές δοκιμές του «εμβολίου» της Pfizer σημειώθηκαν 1.227 θάνατοι, περίπου 160 νέες σοβαρές και 1.600 άλλες παρενέργειες

μόνο από 1-12-2020 έως 28-2-2021

Ο δικηγόρος Aaron Siri προκαλεί ρήγμα στην αδιαφάνεια της συνωμοσίας της Pfizer με τη διεφθαρμένη FDA και φωτίζει τον εφιαλτικό κόσμο των παρενεργειών του ‘εμβολίου’ της Pfizer και της συνενοχής της με την συμμορίας που διευθύνει τον ρυθμιστικό οργανισμό FDA ο οποίος αδειοδοτεί τα φάρμακα στις ΗΠΑ

Διαβάστε οπωσδήποτε την εκπληκτική αποκάλυψη των εγκλημάτων της Big Pharma από τον δικηγόρο Aaron Siri:

«Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ. ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Dr. STANLEY PLOTKIN ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ AARON SIRI ΣΤΙΣ 11/1/2018» (μέντορα της εμβολιο-βιομηχανιας επί μισό και πλέον αιώνα) [Ζούγκλα, 6-2-2020]

https://www.zougla.gr/apopseis/article/i-diki-ton-emvolion

Ο φασισμός που έρχεται, δεν θα ονομάζεται πια φασισμός. Θα ονομάζεται «ολοκληρωτικό θεραπευτικό κράτος». Και σύμβολό του δεν θα είναι η σβάστικα ή το σφυροδρέπανο. Θα είναι μια σύριγγα με δηλητήρια που τρυπάει το κορμάκι ενός αθώου νεογέννητου παιδιού που το εισάγει βιαίως στο αποσυνθετικό σύμπαν της αρρώστιας. Δυστυχώς, «η Ιστορία είναι κακός δάσκαλος: πρώτα επιβάλλει την τιμωρία και έπειτα αφήνει τον μαθητή να ανακαλύψει το γιατί».

Arthur Koestler

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο οργανισμός «Public Health and Medical Professionals for Transparency – PHMPT [Επαγγελματίες της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής για τη Διαφάνεια - στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ο κατάλογος των μελών του] κατέθεσε σχετικό αίτημα με βάση το Νόμο περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (FOIA), και η FDA αναγκάστηκε με δικαστική απόφαση να παραδώσει τα όλα τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών του ‘εμβολίου’ της Pfizer για την Covid, στα οποία στηρίχθηκε για να της χορηγήσει αρχικά «άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) στις 12 Δεκεμβρίου 2020 και, εν συνεχεία «κανονικής» άδειας στις 23 Αυγούστου 2021.

Ο Aaron Siri, ένας από τους ικανότερους δικηγόρος των ΗΠΑ σ’ αυτό το πεδίο, ενεργώντας για λογαριασμό του PHMPT κατέθεσε το σχετικό αίτημα στην FDA με βάση το νόμο FOIA, πράγμα που προκάλεσε ένα ρήγμα στο καθεστώς της απόλυτης αδιαφάνειας που καλύπτει τις εγκληματικές ενέργειες όλων των κυβερνητικών ρυθμιστικών υπηρεσιών επί δεκαετίες, τουλάχιστον για ένα μέρος των παράνομων και εν κρυπτώ δραστηριοτήτων τους.

Το ρήγμα αφορούσε γενικά την εγκληματική συνεργασία των καρτέλ των φαρμακοβιομηχανιών και της «Διεύθυνσης Τροφίμων και Φαρμάκων» (FDA) που αδειοδοτεί τα προϊόντα τους, και ειδικά τις δραστηριότητές της FDA κατά τους τελευταίους 20 μήνες, και επισημοποιήθηκε όταν η δικαστική αρχή διέταξε την FDA να παραδώσει στον οργανισμό «Public Health and Medical Professionals for Transparency» (PHMPT) τα «άκρως εμπιστευτικά» έγγραφα της Pfizer, με βάση τα οποία χορήγησε άδεια χρήσης στο καταστρεπτικό εμβόλιό της.

Οι πρώτες λίγες εκατοντάδες σελίδες που αναγκάστηκε να παραδώσει η διεφθαρμένη FDA από ένα σύνολο 451.000 εγγράφων είναι ήδη αρκετές ώστε να δώσουν μία αμυδρή εικόνα του εφιάλτη του «εμβολίου», από το οποίο –με βάση τα έγγραφα της ίδιας της εταιρείας– θα πρέπει να προκύψει μια «επιδημία παρενεργειών» και ιδιαίτερα αυτοάνοσων ασθενειών σε όλο τον κόσμο.

Παρά το γεγονός ότι η FDA παρέδωσε μόλις 12.000 από τις συνολικά 451.000 σελίδες, ήδη αυτά τα έγγραφα αποκαλύπτουν βλάβες και θανάτους που είχαν αποκρυβεί εντέχνως στο παρελθόν. Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε αυτά τα έγγραφα της Pfizer στην ιστοσελίδα: https://phmpt.org/

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

• Στις 27 Αυγούστου 2021, η νομική εταιρεία του Aaron Siri (Siri & Glimstad LLP), και ένα νομικό γραφείο από το Τέξας κατέθεσαν –με βάση το νόμο περί ελευθερίας πληροφοριών (FOIA)– αίτημα του οργανισμού «Public Health and Medical Professionals for Transparency» (PHMPT) για πρόσβαση σε όλο τον φάκελο της Pfizer στον οποίο είχε βασιστεί η FDA για να χορηγήσει αρχικά «άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) στο εμβόλιο Pfizer-BioNTech για την Covid-19 (στις 12 Δεκεμβρίου 2020) και, εν συνεχεία, «κανονική» άδεια (στις 23 Αυγούστου 2021).

Όπως ορίζει ο νόμος FOIA του 1967, κάθε υπηρεσία στην οποία κατατίθεται ένα αίτημα FOIA απαιτείται να «καθορίσει εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος εάν θα συμμορφωθεί μ’ αυτό ή όχι».

• Η απροθυμία της FDA να ικανοποιήσει το αίτημα, υποχρέωσε την PHMPT να καταφύγει στη δικαιοσύνη και ο ομοσπονδιακός δικαστής που χειρίστηκε την υπόθεση, εξέδωσε απόφαση που υποχρέωνε την FDA να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα του φακέλου της Pfizer, που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να παρασχεθεί από την FDA στην PFIZER άδεια χρήσης του εμβολίου της mRNA.

• Η κυβερνητική υπηρεσία FDA είχε το θράσος να ζητήσει να επιβληθεί εμπάργκο στην αποκάλυψη των φακέλων της Pfizer αρχικά μέχρι το 2076 (!!!) και, εν συνεχεία μέχρι το… 2096. (!!!)

• Αντιδρώντας στην δικαστική απόφαση, η FDA ζήτησε αρχικά να της χορηγηθεί το δικαίωμα της σταδιακής παράδοσης των εγγράφων μέχρι το έτος… 2075 (ισχυριζόμενη ότι αδυνατούσε να επεξεργαστεί τον φάκελο του εμβολίου της Pfizer που περιείχε όπως αποκάλυψε 320.000 σελίδες). Και, εν συνεχεία, ζήτησε να επεκταθεί αυτός ο χρόνος μέχρι το έτος… 2096 (!!!) διότι ο εν λόγω φάκελος περιείχε συνολικά 451.000 σελίδες και όχι 320.000 σελίδες όπως είχε δηλώσει ψευδώς αρχικά.

• Η FDA, επικαλούμενη πλήθος ανόητων δικαιολογιών (μεταξύ των οποίων και «η έλλειψη προσωπικού που θα χρειαστεί να απασχοληθεί μ’ αυτό το θέμα»), πρόβαλε την εξωφρενική απαίτηση να δημοσιοποιεί μόνο 500 σελίδες το μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι για την ολοκλήρωση της δημοσιοποίησης του φακέλου της Pfizer θα χρειαστούν… 900 μήνες ή 75 χρόνια από σήμερα, δηλαδή μέχρι το… 2096. (!!!)

• Ας σημειωθεί ότι η FDA χρειάστηκε μόνο 108 ημέρες για να μελετήσει (υποτίθεται) τις 451.000 σελίδες της τεκμηρίωσης της Pfizer προτού χορηγήσει στο εμβόλιό της BNT162B2 «κανονική» άδεια χρήσης στις 23 Αυγούστου 2021 [σε συνέχεια της «άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης» -EUA- που της είχε ήδη χορηγήσει στις 11 Δεκεμβρίου 2020)

• Αλλά, ζήτησε να επιβληθεί εμπάργκο στην αποκάλυψη των φακέλων της Pfizer αρχικά μέχρι το 2076 και εν συνεχεία μέχρι το…2096. (!!!)

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Trial Site News, ο Aaron Siri, διευθύνων σύμβουλος της νομικής εταιρείας Siri & Glimstad LLP, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε αστικές διαφορές, (και σε υποθέσεις που αφορούν πρόκληση βλαβών από φάρμακα και εμβόλια) δήλωσε:

«Κατά κανόνα, όταν μια εταιρεία υποβάλλει αίτημα FOIA, ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα σχετικά έγγραφα. Αλλά σε σχέση με το αίτημα της εταιρείας μας, η FDA επιδιώκει να το κάνει με έναν απίστευτα αργό ρυθμό, που δεν είναι ανάλογος με τις ανάγκες του αιτήματος. Ο αγώνας δεν αφορά το αν θα τα παραδώσει – γιατί θα τα παραδώσει. Ο αγώνας αφορά το πόσος χρόνος θα χρειαστεί μέχρι να το κάνει».

Στην ερώτηση «εάν θα υποβληθούν αιτήματα FOIA για την απόκτηση της τεκμηρίωσης των ‘εμβολίων’ της Moderna και της Janssen (θυγατρική της Johnson and Johnson), στην οποία στηρίχθηκε η FDA για τους χορηγήσει «άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA), ο Aaron Siri απάντησε:

«Δεν μπορούμε να υποβάλουμε αίτημα FOIA μέχρι να αδειοδοτηθεί ένα εμβόλιο. Η άδεια για “χρήση έκτακτης ανάγκης” δεν είναι η ίδια με την κανονική άδεια ή έγκριση. Το εμβόλιο της Pfizer είναι το μόνο εμβόλιο που έχει πάρει ‘κανονική’ άδεια ως «ασφαλές και αποτελεσματικό» σύμφωνα με την FDA στις 23 Αυγούστου 2021».

Λεπτομέρειες για την υπόθεση και τα σχετικά δικαστικά έγγραφα μπορείτε να βρείτε στο blog του Aaron Siri, Injecting Freedom.

ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ PFIZER ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΤΑΙ MIA ΚΟΛΑΣΗ

Οι πρώτες μερικές εκατοντάδες σελίδες των εγγράφων της Pfizer που παρέδωσε προσφάτως η FDA, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του οργανισμού «Public Health and Medical Professionals for Transparency» (PHMPT) [ https://phmpt.org/ ]



Στην Έκθεση της Pfizer προς την FDA, ένα έγγραφο 38 σελίδων, που συντάχθηκε από την ίδια την Pfizer, από τις 1/12/2020 έως τις 28/2/2021, με τίτλο «Σωρευτική Ανάλυση των Αναφορών των Ανεπιθύμητων Συμβάντων μετά την Εξουσιοδότηση του PF-07302048 (BNT162B2) που ελήφθησαν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021», [Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports of PF-07302048 (BNT162B2) received through 28 February 2021], αποκαλύπτεται ένα μικρό μέρος της αλήθειας για τις εφιαλτικές καταστρεπτικές παρενέργειες του εμβολίου της Pfizer, που χορηγήθηκε σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με κύρια ευθύνη της FDA, ενός από τους πλέον διεφθαρμένους ομοσπονδιακούς ρυθμιστικούς οργανισμούς των ΗΠΑ.

Όπως γράφει η Pfizer, η εν λόγω Έκθεσή της αποτελεί μια τροποποιημένη ανάλυση που παρέχεται στην FDA ως απάντηση στο έγγραφο της FDA προς την Pfizer που αναφέρονταν στην υποβολή «ενός ελλιπούς πακέτου δεδομένων ασφαλείας» του εμβολίου της. (FDA προς την PFIZER, 9 Μαρτίου):

«Ενδιαφερόμαστε περισσότερο για μια σωρευτική ανάλυση δεδομένων ασφάλειας [του ‘εμβολίου’] μετά την έγκριση, για να υποστηρίξουμε τη μελλοντική σας υποβολή BLA. Θα υποβάλετε μια ολοκληρωμένη ανάλυση των σωρευτικών δεδομένων ασφαλείας του [‘εμβολίου’] σας μετά την έγκριση, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας μετά την έγκριση στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, στην επικείμενη υποβολή BLA [Biologics License Application]. Θα συμπεριλάβετε μια αθροιστική ανάλυση των Σημαντικών Προσδιορισμένων Κινδύνων, των Σημαντικών Πιθανών Κινδύνων και των Σημαντικών Ελλειπουσών Πληροφοριών που προσδιορίζονται στο Σχέδιο Φαρμακοεπαγρύπνησης, καθώς και των ανεπιθύμητων συμβάντων ειδικού ενδιαφέροντος και των σφαλμάτων χορήγησης εμβολίου (είτε σχετίζονται είτε όχι με ανεπιθύμητη ενέργεια). Θα συμπεριλάβετε επίσης δεδομένα διανομής και ανάλυση των πιο κοινών ανεπιθύμητων ενεργειών. Επιπλέον, θα συνυποβάλετε το ενημερωμένο Σχέδιο Φαρμακοεπαγρύπνησης μαζί με την υποβολή της BLA».

Όπως γράφει η Pfizer, οι αναφορές των παρενεργειών προέρχονται από 63 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Σημείωση: Tο προαναφερόμενο έγγραφο της Pfizer με τίτλο «Σωρευτική Ανάλυση των Αναφορών των Ανεπιθύμητων Συμβάντων μετά την Εξουσιοδότηση του PF-07302048 (BNT162B2) που ελήφθησαν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021», [Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports of PF-07302048 (BNT162B2) received through 28 February 2021], στη διεύθυνση:

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Στην ιστοσελίδα του οργανισμού «Public Health and Medical Professionals for Transparency – PHMPT [Επαγγελματίες της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής για τη Διαφάνεια] - https://phmpt.org/ - αναρτώνται στον φάκελο “Pfizer’s Documents” όλα τα απόρρητα έγγραφα για το «εμβόλιο» της Pfizer που παραδίδει «σταδιακά» η FDA και στον φάκελο ”Court Documents” όλα τα έγγραφα της δικαστικής διαδικασίας.

ΠΛΗΘΟΣ «ΑΓΝΩΣΤΩΝ» ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Στη σύντομη τρίμηνη περίοδο των κλινικών δοκιμών κατά την οποία αναφέρονται τα δεδομένα από την Pfizer, καταγράφηκαν 42.086 «περιπτώσεις» με 158.893 παρενέργειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, μπορεί κανείς να υποθέσεις ότι κάθε άνθρωπος («περίπτωση»,!!) θα είχε εμφανίσει κατά μέσο όρο περίπου 4 παρενέργειες («συμβάντα»). Βεβαίως, η FDA προσπάθησε να προστατεύσει τα συμφέροντα της Pfizer και όχι του κοινού, μεταφέροντας τον συνολικό αριθμό δόσεων στο (β) (4), παρεμποδίζοντας έτσι τη δυνατότητα υπολογισμού των ποσοστών επίπτωσης και της ουσιαστικής ανάλυσης των δεδομένων. Επίσης, ένα άλλο πολύ ανησυχητικό γεγονός υποκρύπτεται στους σημαντικούς περιορισμούς που αναφέρει η Pfizer με τη διατύπωση ότι «το μέγεθος των υπο-αναφορών είναι άγνωστο».

Σε σχέση μ’ αυτό, είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε την αποκαλυπτική μελέτη των Lazarus Ross και Michael Klompas, που έγινε για λογαριασμό του Οργανισμού Harvard Pilgrim Health Care, Inc., σύμφωνα με την οποία:

«Οι παρενέργειες των φαρμάκων και των εμβολίων είναι συχνές, αλλά δεν αναφέρονται. Παρόλο που το 25% των περιπατητικών ασθενών [που παίρνουν φάρμακα] εμφανίζουν κάποια παρενέργεια, αλλά στην ‘Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων΄’ (FDA) αναφέρονται λιγότερες από το 0,3% όλων των παρενεργειών και 1-13% των σοβαρών παρενεργειών. Ομοίως, οι παρενέργειες των εμβολίων αναφέρονται σε ποσοστό μικρότερο από το 1%».

Τίτλος: «Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS)» – Συμπεριλαμβανόμενο διάστημα: 12/01/2007 έως 09/30/2010 - Lazarus, Ross, MBBS, MPH, MMed, GDCompSci, Michael Klompas, MD, MPH – Εκτελέστηκε από τον Οργανισμό Harvard Pilgrim Health Care, Inc. [The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), U.S. Department of Health and Human Services]

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

Με βάση τα παραπάνω, είναι εύλογο το συμπέρασμα ότι οι 42.086 «περιπτώσεις» με τις 158.893 παρενέργειες αντιπροσωπεύουν έναν εκπληκτικά υπο-αναφερόμενο αριθμό.

ΠΑΡΑΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ

Άλλα σημαντικά «άγνωστα» στοιχεία που περιέχονται στην ανάλυση της Pfizer είναι οι 1.228 θάνατοι, οι 2.990 παρενέργειες («περιπτώσεις») όπου είναι άγνωστο το φύλο, οι 6.876 «περιπτώσεις» όπου είναι άγνωστη η ηλικία, και οι 9.440 «περιπτώσεις» όπου είναι άγνωστα τα αποτελέσματα. (!!!)

Μια άλλη ανωμαλία που αφορά στις εκβάσεις των «περιπτώσεων», στις οποίες η Pfizer επέλεξε να συμπεριλάβει όσους αναρρώνουν από ανεπιθύμητες ενέργειες στην ίδια κατηγορία με αυτούς που έχουν ήδη αναρρώσει, υπό την κοινή ετικέτα «Ανάρρωση/Ανάκτηση». Μια κίνηση που είναι από μόνη της αμφισβητήσιμη.

Στην ανάλυση της Pfizer σημειώνεται το γεγονός ότι ήταν τόσο μεγάλος αριθμός παρενεργειών, που έχουν ταξινομηθεί ως «σοβαρές περιπτώσεις» σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα (2/12/2020 έως 28/2/2021), ώστε η Pfizer χρειάστηκε να προσλάβει περισσότερους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην τεχνολογία για την αντιμετώπιση του όγκου των αναφορών, ενώ παράλληλα τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα υποβολής εκθέσεων. Όπως καταγράφεται στο έγγραφο:

«Λόγω του μεγάλου αριθμού αυθόρμητων αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών που ελήφθησαν για το προϊόν, ο Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας έχει δώσει προτεραιότητα στη διεκπεραίωση των σοβαρών περιπτώσεων, για την τήρηση γρήγορων ρυθμιστικών χρονοδιαγραμμάτων αναφοράς και για να διασφαλίσει ότι αυτές οι αναφορές θα είναι διαθέσιμες για την εξέταση και την αξιολόγηση των δεδομένων…. Η Pfizer έχει επίσης προχωρήσει σε πολλαπλές ενέργειες για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της μεγάλης αύξησης των αναφορών των παρενεργειών. Αυτές περιλαμβάνουν σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις και λύσεις των διεργασιών και της ροής των εργασιών, καθώς και την αύξηση του αριθμού των συναδέλφων για την εισαγωγή των δεδομένων και την επεξεργασία τους. Μέχρι σήμερα, η Pfizer έχει προσλάβει επιπλέον υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης (FTE).».

Στο έγγραφο της Pfizer προς την FDA, εμφανίζεται μια σοβαρή ομολογία: καταγράφεται ότι 1.228 άνθρωποι πέθαναν μέσα σε 3 μήνες μετά τη λήψη του εμβολίου, αλλά πουθενά δεν αναφέρει το φύλο των θανόντων που συμμετείχαν στη μελέτη.

Αυτά τα δεδομένα, τα οποία έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια, ήταν γνωστά στην Pfizer μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2021. Ωστόσο, στις 12 Απριλίου 2021, ο Dr Mace Rothenberg, πρώην επικεφαλής ιατρικός διευθυντής της Pfizer, μιλώντας στη Washington Journal σχετικά με την ανάπτυξη του εμβολίου Pfizer είχε το θράσος να δηλώσει ότι: «Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι δεν υπήρξαν θάνατοι που να έχουν συμβεί άμεσα ως αποτέλεσμα του εμβολίου και μόνο».

Όσοι υπερασπίζονται την ασφάλεια του ‘εμβολίου’ της Pfizer χρησιμοποιούν το έωλο «επιχείρημα» ότι «η συσχέτιση δεν συνεπάγεται αιτιώδη συνάφεια», και ότι «δύο γεγονότα που χαρακτηρίζονται από χρονικό συγχρονισμό, δεν καθορίζουν μια σχέση αιτίου-αποτελέσματος» (!).

• Στη σελίδα 10 της ανάλυσης της Pfizer αναφέρεται ένας σημαντικός διαπιστωμένος κίνδυνος αναφυλαξίας με 9 αναφερόμενους θανάτους. Από τους 9 θανόντες, οι 4 κατέληξαν την ημέρα που εμβολιάστηκαν (βλ. παρακάτω). Φυσικά, η Pfizer τόνισε ότι «τα άτομα αυτά είχαν υποκείμενες παθήσεις». Αλλά, 4 θάνατοι ανθρώπων την ίδια ημέρα που έκαναν το εμβόλιο, υποδηλώνει πιθανή αιτιότητα θανάτου από εμβολιασμό.

• Στον Πίνακα 7 των σελίδων 16-17, αναφέρονται 1.403 περιπτώσεις Καρδιαγγειακών AESIs (Ανεπιθύμητο Συμβάν Ειδικού Ενδιαφέροντος) που ταξινομήθηκαν ως εξής: Αρρυθμία. Καρδιακή ανακοπή, Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, Καρδιογενές σοκ, Στεφανιαία νόσο, Έμφραγμα μυοκαρδίου, Σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας, Καρδιομυοπάθεια από στρες, Ταχυκαρδία.

Αυτά τα συμβάντα εκδηλώθηκαν σε διάστημα μικρότερο από 24 ώρες έως 21 ημέρες, μετά τον εμβολιασμό. Αυτό σημαίνει ότι τα σχετικά συμβάντα εμφανίστηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες έως 21 ημέρες από τη λήψη του εμβολίου, με διάμεσο διάστημα μικρότερο από 24 ώρες. Τα 136 απ’ αυτά τα συμβάντα ήταν θανατηφόρα. Το 50% αυτών των σχετικών συμβάντων (συμπεριλαμβανομένων των θανάτων) συνέβη σε λιγότερο από 24 ώρες από τη λήψη του εμβολίου. Αυτό υποδεικνύει και πάλι την αιτιότητα του θανάτου του εμβολίου.

Ωστόσο, η Pfizer καταλήγει στην εκπληκτική διαβεβαίωση ότι: «Αυτή η σωρευτική ανασκόπηση των περιπτώσεων δεν εγείρει κανένα νέο ζήτημα ασφάλειας. Η επιτήρηση θα συνεχιστεί».

• Στην κατηγορία «Ανοσομεσολαβούμενα/Αυτοάνοσα AESIs», αναφέρθηκαν 1.050 παρενέργειες που αφορούσαν σχεδόν τρεις φορές περισσότερες γυναίκες από τους άνδρες. Απ’ αυτές οι 12 είχαν θανατηφόρα έκβαση. Ο διάμεσος λανθάνων χρόνος εμφάνισης των παρενεργειών ήταν μικρότερος από 24 ώρες, γεγονός που υποδηλώνει και πάλι την αιτιότητα θανάτου από το εμβόλιο.

Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ»

Στο παρακάτω γράφημα (που περιέχεται στο έγγραφο που παρέδωσε η Pfizer στην FDA), ένα σημαντικό μέρος των παρενεργειών αναφέρονται ως «σοβαρές» σε σύγκριση με τις «μη-σοβαρές» και ο μεγαλύτερος αριθμός των σοβαρών περιπτώσεων καταχωρείται στην κατηγορία των «γενικών διαταραχών».

Σοβαρή περίπτωση είναι αυτή που είναι ιατρικά σημαντική και καταλήγει είτε σε νοσηλεία είτε σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή ή σε θάνατο. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι στις καρδιακές, ανοσολογικές, αγγειακές και τις λοιμώξεις κυριαρχούν οι σοβαρές διαταραχές, ενώ όλες οι ανοσοποιητικές περιπτώσεις, ταξινομούνται ως σοβαρές.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΗΡΡΕΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

Σε γενικές γραμμές, σε κάθε κατηγορία AESI (Ανεπιθύμητες Ενέργειες Ειδικού Ενδιαφέροντος), οι γυναίκες επηρεάστηκαν γενικά 3 φορές περισσότερο από τους άνδρες. Ενώ στην περίπτωση της αναφυλαξίας (μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση), οι γυναίκες επηρεάστηκαν 8 φορές περισσότερο από τους άνδρες.

• Από τις 1.002 περιπτώσεις αναφυλαξίας που αναφέρθηκαν ότι πληρούσαν το επίπεδο Συνεργασίας Brighton Επίπεδα 1-4 (το επίπεδο 1 είναι το υψηλότερο επίπεδο διαγνωστικής βεβαιότητας της αναφυλαξίας) οι 876 αφορούσαν γυναίκες και οι 106 άνδρες.

• Σε ό,τι αφορά τις καρδιαγγειακές παρενέργειες, οι γυναίκες επηρεάστηκαν επίσης σημαντικά περισσότερο από τους άνδρες. Αναφέρθηκαν 1.076 καρδιαγγειακές παρενέργειες σε γυναίκες και 291 άνδρες. Τα στατιστικά σημαντικά δεδομένα αποκαλύπτουν την πραγματική πιθανότητα κινδύνου για την ασφάλεια του εμβολίου ανάλογα με το φύλο.

Όμως, στην ανάλυσή της, η Pfizer δεν σχολιάζει καθόλου αυτά τα δεδομένα, αλλά αντί γι’ αυτό επαναβεβαιώνει με θράσος ότι: «η σωρευτική ανασκόπηση της υπόθεσης δεν εγείρει κανένα νέο ζήτημα ασφάλειας».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ... ΛΕΙΠΟΥΝ

• Εγκυμοσύνη και γαλουχία. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του εμβολίου «στην εγκυμοσύνη και τη γαλουχία» αποκλείστηκαν στην αρχική ανάλυση που υποβλήθηκε από την Pfizer στην FDA. Αλλά, στην τροποποιημένη έκδοση της Έκθεσης, αναφέρονται 413 παρενέργειες από τις οποίες οι 84 ταξινομούνται ως σοβαρές.

Στις παρενέργειες που αφορούν την εγκυμοσύνη, στις 270 εγκυμονούσες που συμμετείχαν, αναφέρθηκαν 23 ως αυτόματη αποβολή, 5 ως «έκβαση σε εκκρεμότητα», 2 ως πρόωρη γέννηση με νεογνικό θάνατο, 2 ως αυτόματη αποβολή με ενδομήτριο θάνατο, 1 ως αυτόματη αποβολή με νεογνικό θάνατο.

Η Pfizer υποστηρίζει ότι: «από την ανασκόπηση της χορήγησης του εμβολίου κατά την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό, δεν προέκυψαν ενδείξεις ασφαλείας», παρόλο που αυτή η «αξιολόγησή» της (!) διαψεύδεται από τον έγγραφό της.

• Παιδιά 12 ετών. Για τα παιδιά ηλικίας 12 ετών αρχικά απουσίαζαν στοιχεία, αλλά στην ανάλυση της Pfizer, αναφέρθηκαν 34 παρενέργειες από τις οποίες οι 24 χαρακτηρίζονται ως σοβαρές.

Και μόνο το γεγονός ότι η Pfizer χορήγησε το εμβόλιο σε μικρά παιδιά δημιουργεί έντονη ανησυχία, γιατί εκείνη την εποχή, στην εταιρεία δεν είχε δοθεί «άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης» για χρήση στον παιδικό πληθυσμό. Επιπλέον, το εύρος ηλικιών προκάλεσε συναγερμό δεδομένου ότι αφορούσε παιδιά «από 2 μηνών έως 9 ετών». (!!!) Στην έκθεση της Pfizer δεν υπάρχουν δεδομένα για το σε πόσα παιδιά συνολικά χορηγήθηκε το εμβόλιο και, επομένως, δεν υπάρχει τρόπος να υπολογιστούν τα ποσοστά της επίπτωσης για να γίνει μια ουσιαστική ανάλυση.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (PFIZER & FDA)

(α) ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η PFIZER

• Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος: Λεμφαδενοπάθεια

• Καρδιαγγειακά συμβάντα: οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αρρυθμία, Καρδιακή ανακοπή, Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, Καρδιογενές σοκ, Στεφανιαία νόσος, Έμφραγμα μυοκαρδίου, Σύνδρομο Ορθοστατικής ταχυκαρδίας, Καρδιομυοπάθεια από στρες, Ταχυκαρδία

• Γαστρεντερικές διαταραχές

• Γενικές διαταραχές και καταστάσεις στο σημείο χορήγησης: Μολύνσεις

• Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Αρθραλγία, Αρθρίτιδα, Βακτηριακή αρθρίτιδα, Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, Πολυαρθρίτιδα, Πολυνευροπάθεια, Σύνδρομο μετα-ιογενούς κόπωσης, Ρευματοειδής αρθρίτιδα

• Διαταραχές του νευρικού συστήματος

• Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου: Λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Αναπνευστικές ανεπάρκειες, Ιογενείς λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, Ενδοτραχειακή διασωλήνωση, Υποξία, Πνευμονική αιμορραγία, Αναπνευστική διαταραχή, Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο.

• Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Αναφυλαξία

Βελτίωση της νόσου που σχετίζεται με το εμβόλιο (VAED) συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής νόσου που σχετίζεται με το εμβόλιο (VAERD).

• Παράλυση προσώπου

• Ανοσομεσολαβούμενες/Αυτοάνοσες διαταραχές

• Νευρολογικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένης της απομυελίνωσης): Σπασμοί. Αταξία; Καταπληξία. Εγκεφαλοπάθεια. Ινομυαλγία. Αύξηση ενδοκρανιακής πίεσης. Μηνιγγίτιδα. Μηνιγγίτιδα άσηπτη. Ναρκοληψία.

• Εγκυμοσύνη και τοκετός: Λοίμωξη αμνιακής κοιλότητας. Καισαρική τομή. Συγγενής ανωμαλία. Νεογνικός θάνατος. Εκλαμψία. Σύνδρομο εμβρυϊκής δυσφορίας. Μωρό με χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση. Έκθεση της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Praevia Placenta. Προεκλαμψία. Πρόωρος τοκετός. Ρήξη μήτρας. Vasa praevia

• Νεφρός: Οξεία νεφρική βλάβη, νεφρική ανεπάρκεια

• Θρομβοεμβολικά επεισόδια: Εμβολή και θρόμβωση. Εγκεφαλικό επεισόδιο AESI, Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη; Εμβολισμός; Εμβολή φλεβική; Πνευμονική εμβολή

(B) ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η FDA

• σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις

• μη-σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (όπως εξάνθημα, κνησμός, κνίδωση ή πρήξιμο του προσώπου)

• μυοκαρδίτιδα (φλεγμονή του καρδιακού μυός)

• περικαρδίτιδα (φλεγμονή του βλεννογόνου έξω από την καρδιά)

• πόνος στο σημείο της ένεσης

• κούραση

• πονοκέφαλος

• μυϊκός πόνος

• ρίγη

• πόνος στις αρθρώσεις

• πυρετός

• οίδημα στο σημείο της ένεσης

• ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης

• ναυτία

• αίσθημα αδιαθεσίας

• πρησμένοι λεμφαδένες (λεμφαδενοπάθεια)

• μειωμένη όρεξη

• διάρροια

• έμετος

• πόνος στο χέρι

• λιποθυμία σε συνδυασμό με την ένεση του εμβολίου

Από μια απλή σύγκριση την παρενεργειών που αναφέρονται στο έγγραφο της Pfizer (που δημιουργήθηκε για την FDA στις 30 Απριλίου 2021) με αυτές που αναφέρθηκαν στη λίστα της FDA (που αναθεωρήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2021) [και περιλαμβάνονται στη σελίδα της FDA που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της στο έγγραφο με τίτλο «Ενημερωτικό δελτίο Pfizer-BioNTech για παραλήπτες και φροντιστές»), διαπιστώνεται ότι οι πολλές πιο σοβαρές και απειλητικές παρενέργειες έχουν εξαφανιστεί ως δια μαγείας από τον διεφθαρμένο ρυθμιστικό οργανισμό FDA, που υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ασφάλειας των φαρμάκων και την προστασία του κοινού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Mια διεξοδική ανασκόπηση αυτής της έκθεσης, υποδηλώνει ότι η FDA και η Pfizer αποκρύπτουν την πλήρη έκταση των ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΩΝ παρενεργειών του εμβολίου Pfizer-BioNTech από το κοινό. Αυτό σημαίνει ότι η ρυθμιστική υπηρεσία FDA (με τα «Gold Standard») και η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer συνωμότησαν (με το σημαντικό περιεχόμενο του όρου) για να καλυφθούν οι καταστρεπτικές παρενέργειες ενός «εμβολίου» ώστε να καταστεί δυνατή η αδειοδότησή του και η καταναγκαστική έγχυσή του σε δισεκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά, με τρομακτικές και διαρκείς συνέπειες που ανακύπτουν καθημερινά.

Αποτελεί τραγωδία το γεγονός ότι μερικούς μήνες μετά την αδειοδότηση του «εμβολίου» της Pfizer, η FDA αναγκάστηκε να παραδώσει αυτό το απόρρητο σημαντικό έγγραφο ασφάλειας που συντάχθηκε από την Pfizer που αναφέρεται στις παρενέργειες του εμβολίου της, ύστερα από προσφυγές με βάση νομοθεσία FOIA. Οι αναφορές των παρενεργειών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη φαρμακοεπαγρύπνηση, γιατί σ’ αυτές οφείλεται η πρόληψη ή η ανακοπή πολλών μαζικών τραγωδιών από φαρμακευτικά προϊόντα.

Εάν η FDA κερδίσει τη συνεχιζόμενη διαμάχη για την καθυστέρηση της δημοσιοποίησης πληροφοριών, το κοινό θα πρέπει να περιμένει άλλα 75 χρόνια (μέχρι το… 2095) για να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και να μάθει την αλήθεια.

Αλλά, μέχρι τότε, όχι μόνο δεν θα είναι ζωντανός κανένας από τους επιστήμονες που τα έχουν ζητήσει με βάση το νόμο FOIA, αλλά και (το σημαντικότερο) θα έχει συντελεστεί η μη-αντιστρεπτή καταστροφή της ανθρωπότητας.

Ελέω της εξουσιομανίας, της μεγαλομανίας και της απληστίας που χαρακτηρίζουν τις εγκληματικές συμμορίες που διοικούν τόσο τους ρυθμιστικούς οργανισμούς (που υποτίθεται ότι έχουν καθήκον να προστατεύουν την δημόσια υγεία), όσο και τις συνιστώσες της Big Pharma και το πλήθος των υπηρετών της στο χώρο των τεχνο-επιστημόνων και του τύπου, που δουλεύουν για λογαριασμό τους.

Εκτός εάν πνιγούν στο αίμα των θυμάτων τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

