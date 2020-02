Η δίκη των εμβολίων

Κλεάνθης Γρίβας

ΕΝΑΣ ΜΑΖΙΚΟΣ ΦΟΝΟΣ ΕΚ ΠΡΟΛΕΜΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Dr. STANLEY PLOTKIN

Κλεάνθης Γρίβας



Ο φασισμός που έρχεται, δεν θα ονομάζεται πια φασισμός. Θα ονομάζεται «ολοκληρωτικό θεραπευτικό κράτος». Και σύμβολό του δεν θα είναι η σβάστικα ή το σφυροδρέπανο. Θα είναι μια σύριγγα με δηλητήρια που τρυπάει το κορμάκι ενός αθώου νεογέννητου παιδιού που το εισάγει βιαίως στο αποσυνθετικό σύμπαν της αρρώστιας. Δυστυχώς, «η Ιστορία είναι κακός δάσκαλος: πρώτα επιβάλλει την τιμωρία και έπειτα αφήνει τον μαθητή να ανακαλύψει το γιατί». (Arthur Koestler)



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΟ 1933 ΣΤΟ 2018

2. ΔΥΟ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ: STANLEY PLOTKIN & PAUL OFFIT

3. TO ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

4. ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ: Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ AARON SIRI

5. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Dr. STANLEY PLOTKIN

1. Συγκρούσεις (τεράστιων) συμφερόντων

Βιομηχανία εξαγοράς επιστημονικών «συνειδήσεων»

2. Η απόλυτη αναξιοπιστία των δήθεν «επιστημονικών» ερευνών.

3. Εμβόλια: Στο δρόμο που χάραξε ο ναζισμός.

Πειράματα σε μωρά φυλακισμένων μητέρων, σε ορφανά παιδιά, σε άτομα με διανοητική υστέρηση, σε περιθωριακούς, κ.α.

Σχολιασμός: Εμβόλια και η αναβίωση της «ηθικής» του Ναζισμού

4. Εμβόλια για την Ηπατίτιδα Β

Σχολιασμός: Τα εμβόλια «είναι αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους».

5. Εμβόλια DTap / TDaP και Αυτισμός

Σχολιασμός: Ο Μίστερ Χάιντ εκτόπισε τον Δόκτορα Τζέκιλ.

6. Εμβόλιο HPV (Gardasil)

Το μεγάλο κόλπο: αλλοίωση των δεδομένων

Σχολιασμός: Η αλλοίωση των ευρημάτων των δοκιμασιών ασφάλειας

7. Εμβόλια για τον Κοκκύτη και την Ηπατίτιδα Β

Διπλά κριτήρια στις δοκιμές ασφάλειας των εμβολίων

Η παρακολούθηση των εμβολίων για την εμφάνιση παρενεργειών διαρκεί… 2 - 5 ημέρες (!!!)

8. Η αναποτελεσματικότητα του εμβολίου του κοκκύτη

Η ανοσία διαρκεί πιθανότατα 5 χρόνια. (!)

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώνεται μετά από 2 χρόνια. (!)

Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τη νόσο. (!)

Σχολιασμός: Αφελής ο ισχυρισμός ότι «ο εμβολιασμός προστατεύει τον εμβολιασμένο και την… κοινότητα».

9. Ανοσοποιητική υπερ-ενεργοποίηση: το μεγάλο φονικό

Στόχος των εμβολίων είναι η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Σχολιασμός: Όμως, η πρόκληση ανοσοποιητικής υπερ-ενεργοποίησης, αποτελεί την κύρια αιτία του αυτισμού.

10. Τα ελλιπή δεδομένα του VAERS

Dr. Plotkin: «Οι περισσότερες παρενέργειες μάλλον, αναφέρονται στο σύστημα VAERS»… Αλλά, στο σύστημα VAERS, αναφέρεται μόνο το 1% των παρενεργειών των εμβολίων, σωστά; «Νομίζω ότι είναι σωστό» (!)



Σχολιασμός: Ακροβασίες «επιστημονικής» λογικής

11. Κατάργηση των εξαιρέσεων για θρησκευτικούς λόγους

«Τα βιβλικά κείμενα γράφτηκαν πριν από την εφεύρεση των εμβολίων». [!]



Σχολιασμός: Αλλά, οι αποφάσεις των γονιών να αρνούνται τον εμβολιασμό των παιδιών τους, βασίζονται στην σημερινή εμπειρία τους και όχι σε «βιβλικά κείμενα» ή ιατρικούς φεφτάδες.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΟ 1933 ΣΤΟ 2018

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑΙΧΣΤΑΓΚ (Λειψία, 1933)

ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ (Πενσυλβανία, 2018)

Η 11η Ιανουαρίου 2018, ήταν μια αποφράδα ημέρα για τον κερδοσκοπικό τομέα των εμβολίων του Φαρμακευτικού Καρτέλ.

Στις αρχές Ιανουαρίου του 2018, βρισκόταν σε εξέλιξη μια αστική διαμάχη μεταξύ της Lori Matheson και του πρώην συζύγου της Michael Schmitt για την επιμέλεια του παιδιού τους που αφορούσε και μια διαφωνία τους σχετικά με τα εμβόλια: Η μητέρα δεν ήθελε να εμβολιάσει την κόρη της. ενώ ο πατέρας ήθελε.1

Ο επιστήμονας και πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας των εμβολίων Dr. Paul Offit σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι αυτή η απλή αστική διαφορά απασχολούσε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εθνικής εμβέλειας (επειδή συνδέονταν με το δικαίωμα ενός γονέα να αρνείται τον εμβολιασμό του παιδιού του) και να μετατρέψει την εκδίκασή της σε προπαγανδιστικό θέαμα υπέρ των δικών του -ιδιοτελών- απόψεων.

Η «φαεινή» ιδέα του Dr. Offit (που ήταν απλοϊκή και αφελής, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων): αναμείχθηκε παρασκηνιακά στην υπόθεση αυτής της αστικής διαμάχης των γονέων ενός μικρού κοριτσιού, και πρότεινε να παραστεί στην εκδίκασή της ο Dr. Stanley Plotkin, ο πατριάρχης της βιομηχανίας των εμβολίων τα τελευταία 50 χρόνια, ως μάρτυρας-εμπειρογνώμονας υπέρ ενός απ’ τους διαδίκους, του Michael Schmitt, πατέρα του παιδιού.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Offit, η κατάθεση του Dr. Stanley Plotkin, ο οποίος θα έριχνε το βάρος του στην υπόθεση, αφενός θα προπαγάνδιζε σε εθνικό επίπεδο τα «πλεονεκτήματα» των εμβολίων και αφετέρου θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο για το πώς θα εκδικάζονταν στο μέλλον αυτά τα θέματα.

Αλλά, δυστυχώς για τον Dr. Offit και τους ομόδοξούς του, αυτή η «φαεινή» ιδέα του έμελλε να αποδειχθεί καταστροφική και να μετατραπεί σε μπούμερανγκ εναντίον του φαρμακευτικού Καρτέλ, κατά στην εκδίκαση της υπόθεσης Lori Matheson κατά Michael Schmitt τον Ιανουάριο του 2018, στην Πενσυλαβανία, κατά το προηγούμενο του ναζιστικού φιάσκου της «Δίκης για τον εμπρησμό του Ράιχσταγκ» το φθινόπωρο του 1933 στη Λειψία.

Το 1933, παρασκηνιακός αρχιτέκτονας του σχεδιασμού και, συγχρόνως, μάρτυρας κατηγορίας ήταν ο Herman Goring. Το 2018, παρασκηνιακός αρχιτέκτονας ήταν ο επιχειρηματίας των εμβολίων Dr. Paul Offit και μάρτυρας-εμπειρογνώμονας ο Dr. Stanley Plotkin.

Το 1933, ο Herman Goring εγκατέλειψε την αίθουσα του δικαστηρίου, σε έξαλλη κατάσταση. Το 2018, ο Dr. Stanley Plotkin, εξουθενωμένος από την οκτάωρη προδιαδικαστκή ένορκη εξέτασή του από τον δικηγόρο Aaron Siri, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να παραστεί ως μάρτυρας-εμπειρογνώμονας στην κανονική εκδίκαση της υπόθεσης.

Τελικά, και τα δύο σχέδια ναυάγησαν και στράφηκαν εναντίον των εμπνευστών τους.

2. ΔΥΟ «ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ» ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ:

Stanley Plotkin και Paul Offit

Ο Dr. Stanley Plotkin δέχτηκε την πρόταση να καταθέσει ως μάρτυρας-πραγματογνώμονας στην υπόθεση Lori Matheson κατά Michael Schmitt υπέρ του ενός των διαδίκων, του πατέρα του παιδιού και, ως μάρτυρας-πραγματογνώμονας ήταν υποχρεωμένος να εξεταστεί προδιαδικαστικά ενόρκως από τον δικηγόρο της μητέρας Aaron Siri.

Ο Dr. Stanley Plotkin, που ανέλαβε το ρόλο του πρωταγωνιστή επί σκηνής στην υπόθεση, είναι ο «νονός» της σύγχρονης βιομηχανίας των εμβολίων και μέντορας όλων των κατασκευαστών εμβολίων επί μισό αιώνα. Η σχέση του με τη βιομηχανία εμβολίων είναι στενότατη, πολυεπίπεδη και αμοιβαία επωφελής. Όπως προκύπτει από το βιογραφικό του που καταλαμβάνει 200 σελίδες: (!)

Είναι εφευρέτης και κατέχει πατέντες εμβολίων (τις οποίες μεταβίβασε σε φαρμακευτικές εταιρείες έναντι δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων) και, παράλληλα, κατέχει πακέτα μετοχών σε αρκετές εταιρείες.

(τις οποίες μεταβίβασε σε φαρμακευτικές εταιρείες έναντι δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων) πακέτα μετοχών σε αρκετές εταιρείες. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου φαρμακευτικής εταιρείας.

του διοικητικού συμβουλίου φαρμακευτικής εταιρείας. Είναι συγγραφέας (ή συ-συγγραφέας) 794 δημοσιευμένων «επιστημονικών» μελετών.

(ή συ-συγγραφέας) δημοσιευμένων «επιστημονικών» μελετών. Είναι καθηγητής με θέσεις σε σχολές 13 διαφορετικών πανεπιστημίων. (!!!)

(!!!) Είναι κριτής «επιστημονικών» εργασιών

«επιστημονικών» εργασιών Είναι συγγραφέας του βιβλίου « Εμβόλια του Plotkin » που, από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, έκανε 7 εκδόσεις και συνιστάται από τον Bill Gates ως «απαραίτητος οδηγός για την προώθηση της ευημερίας στον κόσμο μας».

του βιβλίου « » που, από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, έκανε 7 εκδόσεις και συνιστάται από τον Bill Gates ως «απαραίτητος οδηγός για την προώθηση της ευημερίας στον κόσμο μας». Σε μια δημοσκόπηση του 2013 για τους 50 ανθρώπους «με τη μεγαλύτερη επιρροή στο χώρο των εμβολίων», ο Dr. Plotkin ψηφίστηκε δεύτερος, μετά τον Bill Gates. 2

Ο Dr. Paul Offit, που είχε το ρόλο του παρασκηνιακού διαχειριστή της υπόθεσης, ήταν ο καλύτερος μαθητής του Dr. Stanley Plotkin, από τον οποίο έμαθε όλα όσα γνωρίζει για τα εμβόλια. Είναι ένας πολυπράγμων πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στο χώρο των εμβολίων που διακηρύσσει ότι «το κίνητρό του δεν είναι οικονομικό».

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ συμμετέχουν από κοινού στα κέρδη από την ανάπτυξη των εμβολίων για τον ροταϊό, από τα οποία καθένας εισέπραξε 6 εκατομμύρια δολάρια όταν πούλησαν την εφεύρεσή τους στην εταιρεία Merck, και εισπράττουν πολλά περισσότερα εκατομμύρια δολάρια από τα δικαιώματά από τις ετήσιες πωλήσεις του εμβολίου τους.3

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ διαμόρφωσαν από κοινού την πλατφόρμα με την οποία προβάλλονται τα εμβόλια σήμερα και εξελίχθηκαν σε αποτελεσματικούς περιοδεύοντες πλασιέ αυτών των απόψεων, ανεβοκατεβαίνοντας στο βήμα κάθε σχετικής εκδήλωσης («επιστημονικά» συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια, ομιλίες, γιορτές και… πανηγύρια).

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ επεξεργάστηκαν και προώθησαν από κοινού πολλά από τα ψευδολογήματα σχετικά με τα εμβόλια που κυριαρχούν στον δημόσιο λόγο και αποτελούν σημείο αναφοράς και πηγή για κάθε ανεπαρκή συγγραφέα ή δημοσιογράφο που αρκείται (πάντοτε με το αζημίωτο) στην επανάληψη των στερεότυπων ψευδολογημάτων του τύπου «τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή, υφίστανται διεξοδικούς και διαρκείς ελέγχους ασφάλειας, δεν προκαλούν αυτισμό, κάθε παιδί τα χρειάζεται» και άλλα συναφή.

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ αποτελούν την εμπροσθοφυλακή της υπεράσπισης του ανυπόστατου και αντεπιστημονικού ανοητολογήματος ότι «τα εμβόλια είναι 100% ασφαλή και δεν προκαλούν παρενέργειες» (λες και υπάρχουν φάρμακα που είναι 100% ασφαλή και δεν προκαλούν παρενέργειες), και της υποστήριξης με κάθε μέσο της εφαρμογής του (ναζιστικής έμπνευσης) καταναγκαστικού εμβολιασμού.

Όλοι σχεδόν οι εν χρήσει ψευδείς ισχυρισμοί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έχουν την προέλευσή τους στους Stanley Plotkin και Paul Offit. Αλλά, μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2018, κανένας από αυτούς δεν είχε υποστεί την αμφισβήτηση των ισχυρισμών του σε επίπεδο ένορκης εξέτασης ή κατάθεσης.

3. TO ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

Οι κερδοσκόποι της βιομηχανίας των εμβολίων σκίζουν τα ιμάτιά τους κάθε φορά που γίνεται λόγος για το κίνητρο του κέρδους που καθορίζει τη συμπεριφορά τους. Ο επιχειρηματίας εμβολίων Dr. Paul Offit, ιδίως, αντικρούει κάθε αναφορά στο ότι τα κίνητρά του δεν είναι ανιδιοτελή, υποστηρίζοντας ότι:

«Αυτό που πονάει περισσότερο είναι ο επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός πως ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τα χρήματα. Δεν γνωρίζω κανέναν επιστήμονα που το κάνει για τα χρήματα… Το κάνεις γιατί είναι διασκεδαστικό και επειδή θεωρείς ότι μπορείς να προσφέρεις. Και η ανταμοιβή για τη δημιουργία ενός εμβολίου δεν ήταν ποτέ οικονομική».4

Φυσικά, «η ανταμοιβή δεν είναι ποτέ οικονομική» εάν εξαιρεθούν τα εκατομμύρια δολάρια που πήρε ο Dr. Offit όταν πούλησε στην εταιρεία Merck ένα «δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» για το εμβόλιο του ροταϊού (στο οποίο ήταν συνδικαιούχος μαζί με τον Dr. Stanley Plotkin), εάν εξαιρεθούν τα δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που εισπράττει ετησίως ως «δικαιώματά» του επί των πωλήσεων του εμβολίου του ροταϊού, και εάν εξαιρεθούν οι δεκάδες άλλες πολύ πιο επικερδείς σχέσεις του με τη βιομηχανία των εμβολίων.

Οι συγκρούσεις οικονομικών συμφερόντων παίζουν καθοριστικό (και, εν πολλοίς, τραγικό) ρόλο στη χάραξη των πολιτικών για τους εμβολιασμούς, όπως επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή Μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία δημοσιοποίησε μια επικριτική Έκθεση σχετικά μ’ αυτό το θέμα, με τίτλο "Σύγκρουση Συμφερόντων στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα εμβόλια",5 το συμπέρασμα της οποίας ήταν αποκαλυπτικό:

«Η Επιτροπή, ύστερα από έρευνα, διαπίστωσε ότι οι κανόνες της ‘σύγκρουσης συμφερόντων’ που εφαρμόζει η Διεύθυνση Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) και τα Κέντρα Ελέγχου των Νόσων (CDC), είναι εντελώς ανεπαρκείς, η επιβολή της σχετικής νομοθεσίας είναι χαλαρή και τα μέλη των Επιτροπών που είχαν στενές οικονομικές σχέσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες δεν είχαν αποκλειστεί από τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες επιτροπών».

Η Έκθεση ήταν ιδιαίτερα επικριτική για έναν γιατρό («υπεράνω χρημάτων», όπως αυτοδιαφημίζεται), τον Dr. Paul Offit, ο οποίος συμμετείχε σε μια επιτροπή λήψης αποφάσεων του CDC.

Ως μέλος αυτής της Επιτροπής του CDC. όταν ένα προηγούμενο εμβόλιο για τον ροταϊό προστέθηκε στο «συνιστώμενο πρόγραμμα εμβολίων» στις ΗΠΑ, ο Dr. Offit ψήφισε υπέρ της προσθήκης του εμβολίου στο Πρόγραμμα (ενώ το δικό του εμβόλιο ήταν ακόμη υπό ανάπτυξη).

Αλλά, όταν αυτό το εμβόλιο αποδείχθηκε ότι προκαλούσε υψηλά ποσοστά μιας εν δυνάμει θανατηφόρας διαταραχής του εντέρου, ο Dr. Offit απείχε από την ψηφοφορία για την απόσυρση αυτού του εμβολίου από την αγορά (το οποίο, αργότερα, αποσύρθηκε), προλειαίνοντας το έδαφος για την εισαγωγή του δικού του εμβολίου.

Σε μια εξαίρετη έρευνα με τίτλο «Ψηφίζοντας για τον Προσωπικό του Πλουτισμό», ο Dan Olmsted και ο Mark Blaxill επέκριναν τον Dr. Offit επειδή:

«Χρησιμοποίησε τη θέση του στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Ανοσοποιητικές Πρακτικές των ‘Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης των Νόσων’ (CDC) για να δημιουργήσει μια αγορά για το [δικό του] εμβόλιο του ροταϊού – προς ίδιον όφελος».6

Όπως ο Dr. Offit, έτσι και ο Dr. Plotkin θεωρεί, επίσης, ότι είναι υπεράνω των καταγγελιών ότι τα κίνητρά του είναι «αμιγώς οικονομικά», παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητά του χαρακτηρίζεται από τρομακτικές οικονομικές «συγκρούσεις συμφερόντων». Όπως, παραδέχεται:

«Βεβαίως παίρνω πολλά εκατομμύρια δολάρια από τη βιομηχανία των εμβολίων, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα όσα λέω για τα εμβόλια».(!)

Το ζήτημα είναι εάν πείθεται κανείς απ’ αυτή η δήλωσή του, γνωρίζοντας τον «βίο και την πολιτεία» του Dr. Offit, ο οποίος συνεχίζει να επαναλαμβάνει ανερυθρίαστα την ίδια «κασέτα» σε κάθε αναφορά στα άκρως ιδιοτελή κίνητρά του:

«Αυτό που πονάει περισσότερο είναι ο επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός πως ό,τι κάναμε το κάναμε για τα χρήματα.. [!] Δεν γνωρίζω κανέναν επιστήμονα που το κάνει για τα χρήματα… [!!] Το κάνεις γιατί είναι διασκεδαστικό και επειδή θεωρείς ότι μπορείς να προσφέρεις. Και η ανταμοιβή για τη δημιουργία ενός εμβολίου δεν ήταν ποτέ οικονομική».7 [!!!]

4. ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ: Ο δικηγόρος AARON SIRI

O AARON SIRI, δικηγόρος της Νέας Υόρκης, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Berkeley (UC Berkeley School of Law) και τέως συνεργάτης του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ, είναι ένας από τους πιο ενημερωμένους δικηγόρους σχετικά με τα εμβόλια, ο οποίος το 2015 πέτυχε να ακυρώσει μια εντολή του Συμβουλίου Υγείας της πόλης της Νέας Υόρκης με την οποία επιβάλλονταν ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των παιδιών για τη γρίπη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όταν κάποιος συναινεί να καταθέσει ως «μάρτυρας εμπειρογνώμονας» σε μια δίκη, ο δικηγόρος του αντίδικου έχει το δικαίωμα να εξετάσει τον μάρτυρα πριν από την διεξαγωγή της κανονικής δίκης. Και ο Aaron Siri, ασκώντας αυτό το δικαίωμά του, εξέτασε τον Dr. Stanley Plotkin στις 11 Ιανουαρίου 2018 στο New Hope της Πενσυλβανίας.

Η άκρως αποκαλυπτική ένορκη εξέταση του μάρτυρα-πραγματογνώμονα Dr. Stanley Plotkin από τον δικηγόρο Aaron Siri διήρκεσε οκτώ ώρες και, το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ο Dr. Stanley Plotkin, συντετριμμένος από τις αποκαλύψεις που αναγκάστηκε να κάνει κατά τη διάρκεια της εξέτασης που προηγήθηκε, δήλωσε ότι αρνείται να παραστεί ως μάρτυρας-εμπειρογνώμονας στην κανονική εκδίκαση της υπόθεσης, προκειμένου να αποφύγει την επανάληψη μιας εξευτελιστικής γι’ αυτόν εμπειρίας.

Τα όσα αποκαλύφθηκαν κατά την εξέταση του Dr. Plotkin από τον δικηγόρο Aaron Siri, αποτελούν μια από τις πολυτιμότερες πηγές για την αποκάλυψη ενός πολύ μεγάλου μέρους της (πάντοτε αποκρυπτόμενης) αλήθειας για τις σκοτεινές όψεις των εμβολίων και της βιομηχανίας που τα παρασκευάζει.

Τα πλήρη πρακτικά της ένορκης εξέτασης του Dr. Plotkin από τον δικηγόρο Aaron Siri (η οποία καταγράφηκε και σε video) καλύπτουν 403 σελίδες,8 και αποτελούν ένα μνημείο ανηθικότητας, κυνισμού και απληστίας που θα πρέπει να διδάσκεται στις ιατρικές και νομικές σχολές.

Μερικά αποσπάσματα των Πρακτικών, που παρατίθενται θεματολογικά παρακάτω, φωτίζουν ορισμένους από τους τρόπους αντίδρασης της βιομηχανίας των εμβολίων όταν τα γεγονότα δεν εναρμονίζονται με τις επιδιώξεις της.

5. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ STANLEY PLOTKIN

Τα πλήρη πρακτικά της εξέτασης (403 σελίδες), στη διεύθυνση:

https://www.docdroid.net/8zJh4QQ/1-11-18-matheson-plotkin.pdf

Αποσπάσματα των Πρακτικών καταχωρούνται στο εξαίρετο βιβλίο του J.B. Handley: How to End Autism Epidemic (Chelsea Green Publ., 2018)

1. Συγκρούσεις (τεράστιων) συμφερόντων

Βιομηχανία εξαγοράς επιστημονικών «συνειδήσεων»

Siri: Dr. Plotkin, ξεκινώντας την εξέτασή σας, σας υπενθυμίζω ότι καταθέτετε ενόρκως και ότι η ψευδορκία συνιστά αδίκημα.

Dr. Plotkin: Είμαι πρόθυμος να βοηθήσω σε αυτή την υπόθεση.

Siri: Dr. Plotkin, σας παρουσιάζω το πολύ εκτεταμένο πρόγραμμα των ταξιδιών σας για το 2017, και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος κάλυπτε τα έξοδα;

Dr. Plotkin: Κατά πάσα πιθανότητα περίπου το ήμισυ των ταξιδιών χρηματοδοτήθηκε από εταιρείες που αναπτύσσουν εμβόλια.

Siri: Γνωρίζετε το όνομα, την ηλικία και το καθεστώς εμβολιασμού ή εξετάσατε τα ιατρικά αρχεία του κοριτσιού και των γονέων του που εμπλέκονται στην παρούσα δικαστική υπόθεση;

Dr. Plotkin: Όχι.

Siri: Σας αναφέρω όλα τα ονόματα των εμβολίων που προτείνουν τα CDC, και σας ρωτώ: νομίζετε ότι το παιδί που εμπλέκεται στην παρούσα υπόθεση πρέπει να κάνει αυτά τα εμβόλια;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Όλα τα εμβόλια που πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει το παιδί, κατασκευάζονται από τις εταιρείες Merck, Sanofi, GlaxoSmithKleine (GSK) ή την Pfizer. Σωστά;

Dr. Plotkin: Σωστά.

Siri: Dr. Plotkin, τα τελευταία 30 χρόνια έχετε πληρωθεί από αυτές τις 4 εταιρείες που κατασκευάζουν εμβόλια, με ποσά που ανέρχονται σε εκατομμύρια δολάρια;

Dr. Plotkin: Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό ... Έχω παράσχει συμβουλές ουσιαστικά σε όλους τους μεγάλους κατασκευαστές εμβολίων. Δεν ξέρω πόσα χρήματα πήρα απ’ αυτούς. Αλλά, ασφαλώς, πήρα χρήματα από τη Merck, την GlaxoSmithKleine, τη Pfizer και από πολλές άλλες εταιρείες.

Siri: Φυσικά, δεν είναι έγκλημα να συμβουλεύει κανείς τις εταιρείες που κατασκευάζουν εμβόλια, ή να είναι μέτοχος σ’ αυτές. Κι αυτό κάνετε. Αλλά πώς συμβιβάζεται ο ρόλος σας αυτός με τον ρόλο σας ως μάρτυρα εμπειρογνώμονα;

Dr. Plotkin: …

Siri: Dr. Plotkin, είστε ο εμπνευστής και η κινητήρια δύναμη της μη-κερδοσκοπικής οργάνωση Voices for Vaccines, που προπαγανδίζει υπέρ του εμβολιασμού;

Dr. Plotkin: H οργάνωση Voices for Vaccines δεν παίρνει καμία χρηματοδότηση από οποιαδήποτε φαρμακευτική εταιρεία προκειμένου να αποφευχθεί κάθε μομφή για την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων.

Siri: Dr. Plotkin, σας προσκομίζω μια φορολογική δήλωση της οργάνωσης Voices for Vaccines που δείχνει ότι χρηματοδοτείται από τον οργανισμό Task Force for Global Health, ο οποίος, με τη σειρά του, χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία των εμβολίων. Είναι σωστό;

Dr. Plotkin: …

Siri: Dr. Plotkin, είστε εδώ σήμερα για να υποστηρίξετε ότι το παιδί θα πρέπει να κάνει τα εμβόλια που παρασκευάζονται από τις 4 μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Σωστά;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Και δεν θεωρείτε ότι οι σημαντικές οικονομικές συναλλαγές σας μ’ αυτές τις εταιρείες επηρεάζουν την κατάθεσή σας στην παρούσα υπόθεση;

Dr. Plotkin: Νομίζω πως όχι. Δεν αντιλαμβάνομαι με ποιο τρόπο αυτές οι συναλλαγές θα επηρέαζαν τη γνώμη μου για το αν ένα παιδί πρέπει να κάνει εμβόλια. Τα εμβόλια πρέπει να παρασκευάζονται από κάποιον. Και, φυσικά, σ’ αυτόν τον κόσμο, παρασκευάζονται από φαρμακευτικές εταιρείες που κερδίζουν από τα εμβόλια. Και το γεγονός ότι αποκομίζουν κέρδη από τα εμβόλια δεν επηρεάζει καθόλου το αν τα εμβόλια αυτά είναι καλά για ένα παιδί ή όχι.

Siri: Dr. Plotkin, πιστεύετε ότι το γεγονός πως οι φαρμακευτικές εταιρείες κερδίζουν χρήματα από τα εμβόλια, δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν την προώθηση των προϊόντων τους;

Dr. Plotkin: Φαντάζομαι ότι τους παρακινεί να τοποθετούνται υπέρ των εμβολίων. Αλλά αυτό συμβαίνει και με το μεγαλύτερο μέρος του επιστημονικού κόσμου… κανένα από τα πράγματα που έκανα, δεν το έκανα για οικονομικό όφελος.

Siri: Dr. Plotkin, καταθέτω το βιογραφικό σας που καταλαμβάνει 200 σελίδες. Απ’ αυτό προκύπτει ότι είστε συγγραφέας ή συνυπογράφων σε 794 δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες για τα εμβόλια και ότι κατέχετε θέσεις σε σχολές 13 διαφορετικών πανεπιστημίων. Δεν νομίζετε ότι αποκαλύπτονται οι σχέσεις σας με τις εταιρείες, τα εμβόλια των οποίων λέτε ότι πρέπει να κάνει το παιδί;

Dr. Plotkin: …

Siri: Dr. Plotkin, καταθέτω μια μελέτη του 2011 του Ινστιτούτου της Ιατρικής (ΙΟΜ), στην οποία αναφέρεστε ως ένας απ’ αυτούς που έλεγξαν αυτή τη μελέτη, αλλά δίπλα στο όνομά σας σημειώνεται μόνο «Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας», χωρίς τις άλλες ιδιότητές σας. Δεν σημαίνει αυτό ότι αποκρύψατε το γεγονός ότι εργαζόσασταν για τους 4 πιο σημαντικούς κατασκευαστές εμβολίων;

Dr. Plotkin: Όχι.

Siri: Dr. Plotkin, σας αναφέρω περισσότερες από 12 ιδιωτικές εταιρείες βιοτεχνολογίας σχετικές με την ανάπτυξη εμβολίων, στις οποίες ήσασταν μέλος των διοικητικών συμβουλίων τους, σχέσεις τις οποίες ουδέποτε αναφέρατε οπουδήποτε.

Dr. Plotkin: ...

2. Η απόλυτη αναξιοπιστία των δήθεν «επιστημονικών» ερευνών

Siri: Πριν από λίγο δηλώσατε ότι η ιατρική επιθεώρηση New England Journal of Medicine (NEJΜ), είναι εξαιρετικά αξιόπιστη. Επιτρέψετε μου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την Dr. Marcia Angell, πρώην αρχισυντάκτριας του NEJM επί δύο δεκαετίες,9 στο οποίο καταγγέλλει ότι στο ζήτημα της δημοσίευσης ιατρικών μελετών, πολλά άτομα χρησιμοποιούν το κύρος της ακαδημαϊκής τους ιδιότητας για να προωθήσουν τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών. Γράφει για τα άτομα αυτά:

«Χρησιμεύουν ως σύμβουλοι στις εταιρείες, τα προϊόντα των οποίων αξιολογούν. Κατέχουν θέσεις σε «συμβουλευτικές επιτροπές» των εταιρειών και σε ομάδες ομιλητών. Συνάπτουν συμφωνίες ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων. Συμφωνούν να υπογράφουν άρθρα που γράφονται από τις ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες. Συμμετέχουν σε συνέδρια που χρηματοδοτούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες και επιτρέπουν στον εαυτό τους να δέχονται απ’ αυτές ακριβά δώρα και πληρωμένα ταξίδια με διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία. Επίσης, πολλοί έχουν συμφέροντα από τη συμμετοχή τους σε εταιρείες χορηγιών». [με το απόσπασμα αυτό δίνεται απάντηση στο ερώτημα «γιατί δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε στις κλινικές δήθεν ‘έρευνες’».10

Siri: Είστε σύμβουλος των 4 μεγάλων κατασκευαστών εμβολίων, σωστά;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Είστε μέλος σε Συμβουλευτικές Επιτροπές πολυάριθμων παρασκευαστών εμβολίων, σωστά;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Έχετε πάρει τα δικαιώματα από την πώληση ενός ή περισσοτέρων εμβολίων, σωστά;

Dr. Plotkin: Ναι.



Siri: Είστε καταχωρημένος ως συγγραφέας σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες εφημερίδες όπου τα άτομα που γράφουν κείμενα, αμείβονται από τους κατασκευαστές εμβολίων, σωστά;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Έχετε κάνει πολλά ταξίδια τα τελευταία 30 χρόνια σε διάφορα μέρη του κόσμου, τα έξοδα των οποίων καταβλήθηκαν από παρασκευαστές εμβολίων, σωστά;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι που παίρνουν εκατομμύρια δολάρια από τις εταιρείες που κατασκευάζουν εμβόλια να είναι εμπειρογνώμονες-μάρτυρες για τα προϊόντα αυτών των εταιρειών;

Dr. Plotkin: …

3. Εμβόλια: Στο δρόμο που χάραξε ο ναζισμός.

«Έκανα πειράματα σε μωρά φυλακισμένων μητέρων, σε ορφανά παιδιά, σε άτομα με διανοητική υστέρηση, σε περιθωριακούς, και σε άλλους ευάλωτους ανθρώπους»

Siri: Dr. Plotkin, έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ως πειραματόζωα ορφανά παιδιά, για να μελετήσετε ένα πειραματικό εμβόλιο;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Dr. Plotkin, έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ως πειραματόζωα άτομα με διανοητική υστέρηση, για να μελετήσετε ένα πειραματικό εμβόλιο;

Dr. Plotkin: Δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάποιο πειραματικό εμβόλιο σε άτομα με νοητική υστέρηση. Αλλά, στη δεκαετία του 1960, αυτό δεν ήταν μια ασυνήθιστη πρακτική.

Siri: Συγγνώμη, αλλά δεν είστε σαφής στην απάντησή σας. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ως πειραματόζωα άτομα με διανοητικές αναπηρίες, για να δοκιμάσετε ένα πειραματικό εμβόλιο;

Dr. Plotkin: Λέω ότι δεν θυμάμαι να έκανα κάτι τέτοιο. Αλλά, στη δεκαετία του 1960, δεν ήταν ασυνήθιστο να το κάνεις αυτό. Και δεν αρνούμαι ότι μπορεί να το έκανα.

Siri: Σας παρουσιάζω ένα άρθρο σας με τίτλο «Απώλεια του ιού RA 27/3 της ερυθράς σε ανθρώπινα διπλοειδή κύτταρα WI-38».11 Το γνωρίζετε;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Σ’ αυτό το άρθρο γράφετε ότι κάνατε το εμβόλιο RA 27/3 σε 13 ορο-αρνητικά παιδιά με διανοητική καθυστέρηση. Σωστά;

Dr. Plotkin: Εντάξει, λοιπόν. Τότε, σ’ αυτή την περίπτωση το έκανα.

Siri: Έχετε πει ποτέ ότι είναι καλύτερα να γίνονται πειράματα σε όσους είναι λιγότερο πιθανό να συμβάλλουν στην κοινωνία, όπως τα παιδιά με μειονεκτήματα, παρά σε παιδιά ή ενήλικες χωρίς μειονεκτήματα;

Dr. Plotkin: Δεν το θυμάμαι ειδικά, αλλά είναι δυνατό.

Siri: Θυμάστε να στείλατε ποτέ επιστολή στον συγγραφέα του άρθρου «Η Ηθική στον πειραματισμό με ανθρώπους» (New England Journal of Medicine, NEJM, 1987);12

Dr. Plotkin: Δεν θυμάμαι, αλλά ίσως να του έχω γράψει.

Siri: Σας επιδεικνύω την επιστολή που έχει καταχωρηθεί ως «Στοιχείο 43». Αναγνωρίζετε σ’ αυτή, την επιστολή που γράψατε στον συγγραφέα του άρθρου;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Ένα από τα πράγματα που γράφετε σ΄ αυτή την επιστολή σας είναι ότι: «Το ερώτημα είναι εάν πρέπει να κάνουμε πειράματα σε ενήλικες που λειτουργούν πλήρως και σε παιδιά που μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνία ή να τα κάνουμε σε παιδιά και ενήλικες που είναι άνθρωποι ως μορφή αλλά όχι ως κοινωνικό δυναμικό». Σωστά;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Dr. Plotkin, έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ως πειραματόζωα μωρά φυλακισμένων μητέρων, για κάποιο πειραματικό εμβόλιο;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Dr. Plotkin, έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ως πειραματόζωα ανθρώπους που βρίσκονταν υπό καθεστώς ανελευθερίας, για να μελετήσετε κάποιο πειραματικό εμβόλιο;

Dr. Plotkin: Ναι.

Σχολιασμός: Εμβόλια και η «ηθική» του Ναζισμού

Η ανάγνωση αυτού του τρομακτικού και τρομοκρατικού διαλόγου αποκαλύπτει ότι ορισμένες από τις πιο αποτρόπαιες ναζιστικές αντιλήψεις και πρακτικές επιβιώνουν σε μια δημοκρατική χώρα και (καλυπτόμενες με τον μανδύα της «επιστημονικής έρευνας»), απειλούν τους πολίτες της.

Όπως τονίζει ο J.B. Handley στο εξαίρετο βιβλίο του How to End Autism Epidemic, ο Dr. Plotkin και οι ομόδοξοί του, προφανώς πάσχουν από βαριά κοινωνιοπάθεια, (ή, αλλιώς, Αντικοινωνική Διαταραχή της Προσωπικότητας - ΑΔΠ), με το ψυχιατρικό περιεχόμενο του όρου, ως «στερούμενοι κάθε αίσθησης ηθικής και κοινωνικής ευθύνης».13

Άτομα με ακόρεστη απληστία για χρήμα, ισχύ και κοινωνική «αναγνώριση», που «μπορούν να κάνουν πειράματα με επικίνδυνα εμβόλια σε μωρά φυλακισμένων μανάδων, σε ορφανά παιδιά, σε άτομα με νοητικές αναπηρίες και σε περιθωριακούς» και, εν συνεχεία, να κατασκευάζουν ένα διαστροφικό ιδεολόγημα για να δικαιολογήσουν αυτή την ανήθικη και εγκληματική δραστηριότητά τους σε βάρος αδύναμων και ανυπεράσπιστων υπάρξεων που δεν μπορούν να αμυνθούν.

Πρόκειται για μια σύγχρονη εκδοχή της ναζιστικής αντίληψης για τις «ζωές που δεν αξίζει να βιωθούν», στην οποία βασίστηκε η τερατώδης ναζιστική επιχείρηση «Aktion T-4» κατά την οποία χιλιάδες εγκληματίες γιατροί14 εξόντωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που «είναι άνθρωποι ως μορφή αλλά όχι ως κοινωνικό δυναμικό», όπως υποστηρίζει ο Dr. Plotkin και οι ομόδοξοί του.

Αυτό δείχνει ότι η βιομηχανία των εμβολίων γνώριζε ανέκαθεν ότι τα εμβόλια είναι επικίνδυνα. Έτσι, όταν δοκιμάζονται σε αδύναμες περιθωριακές ομάδες που δεν έχουν δυνατότητα διαμαρτυρίας, τα εγκλήματα της μπορούν να συγκαλύπτονται εύκολα. Αυτοί οι γιατροί και αυτή η ιατρική «δεοντολογία» τους, δημιούργησαν τη σύγχρονη βιομηχανία των εμβολίων.

Ο Dr. Plotkin, με βάση τις ομολογίες του κατά την ένορκη προδικαστική εξέτασή του, ότι «χρησιμοποίησε ως πειραματόζωα μωρά φυλακισμένων γυναικών, ορφανά παιδιά, άτομα με διανοητική αναπηρία και περιθωριακούς σε δοκιμές επικίνδυνων εμβολίων» (πράξεις που συνιστούν απαράγραπτα εγκλήματα), θα έπρεπε να διωχθεί για παραβίαση του συνόλου σχεδόν των άρθρων του Κώδικα της Νυρεμβέργης (1949)15 και της Διακήρυξης του Ελσίνκι (1964)16, για παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας και για την εφαρμογή (σε βρέφη και σε παιδιά) εμβολίων που η ασφάλειά τους δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά (τα οποία είναι κατ’ εξακολούθηση αδικήματα που δεν έχουν παραγραφεί).

Όπως τεκμαίρεται από την ένορκη εξέτασή του, ο πολυεκατομμυριούχος-επιχειρηματίας των εμβολίων Dr. Plotkin επικράτησε του «επιστήμονα» Dr. Plotkin. Ο Μίστερ Χάιντ εκτόπισε τον Δόκτορα Τζέκιλ.

Αλλά, υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά ηθικής φύσης ανάμεσα στον μυθιστορηματικό Δρ. Τζέκιλ και στον πραγματικό Dr. Stanley Plotkin.

O Dr. Τζέκιλ πειραματίζονταν στον εαυτό του. Οι «επιστήμονες» (και επιχειρηματίες των εμβολίων) της συνομοταξίας του Dr. Stanley Plotkin πειραματίζονται σε βάρος άλλων ανθρώπων, ανυποψίαστων και ανίκανων να προβάλλουν οποιαδήποτε αντίσταση: σε βρέφη φυλακισμένων γυναικών, σε ορφανά παιδιά, σε άτομα με διανοητική υστέρηση, σε περιθωριακούς (ανθρώπους με «ζωές που δεν αξίζει να βιωθούν»), σε πλήρη ευθυγράμμιση με την «ηθική» της εγκληματικής ναζιστικής επιχείρησης «Aktion T-4» (που ένας –δυστυχώς, ελάχιστος-- αριθμός από τους φονιάδες-γιατρούς που την εκτέλεσαν, καταδικάστηκε στη σειρά των συγκλονιστικών δικών των εγκληματιών γιατρών (που ακολούθησαν την κεντρική Δίκη της Νυρεμβέργης, 1945-1946), μεταξύ 1947-1948.

Από τη διαδικασία της κύριας Δίκης της Νυρεμβέργης στο Διεθνές Δικαστήριο των πρωτεργατών του ναζισμού (1945-1946), προέκυψε μια σειρά 12 δικών που εκδικάστηκαν με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών.17 Η πρώτη απ’ αυτές τις 12 δίκες αφορούσε έναν (δυστυχώς, ελαχιστότατο) αριθμό εγκληματιών γιατρών. Πρόκειται για την επονομαζόμενη Δίκη των Γιατρών, (ΗΠΑ κατά Karl Brandt, κ.α. 1946-47), η φρίκη της οποίας αποτυπώθηκε στο έργο του Micherlich.18

4. Εμβόλια για την Ηπατίτιδα Β

Siri: Στην έκθεση του Ινστιτούτου της Ιατρικής (IOM) του 2011 για την ασφάλεια των εμβολίων αναφέρεται ότι: «Συνοψίζοντας, το Ινστιτούτο της Ιατρικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τις 135 συνηθέστερες αναφερόμενες αιτιάσεις για πρόκληση βλαβών από τον εμβολιασμό, δεν υπήρχαν στοιχεία για το εάν τα εμβόλια προκάλεσαν την βλάβη ή όχι». Dr. Plotkin, νωρίτερα δηλώσατε ότι «το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β δεν προκαλεί εγκεφαλίτιδα», σωστά;

Dr. Plotkin: Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου.

Siri: Όμως το Ινστιτούτο της Ιατρικής διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να βρει επιστημονικά στοιχεία για να υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του εμβολίου της ηπατίτιδας Β και της εγκεφαλίτιδας, σωστά;

Dr. Plotkin: Ναι. Αλλά αυτό σημαίνει απλώς ότι δεν έχουν αποδείξεις γι’ αυτή την υπόθεση.

Siri: Αποδείξεις ότι το εμβόλιο προκαλεί ή ότι δεν προκαλεί εγκεφαλίτιδα;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Δεν ξέρουν;

Dr. Plotkin: Δεν ξέρουν, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα.

Siri: Εσείς έχετε δεδομένα;

Dr. Plotkin: Λόγω της έλλειψης δεδομένων, το συμπέρασμά μου είναι ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι υφίσταται αιτιώδης σχέση μεταξύ του εμβολίου για την Ηπατίτιδα Β και της εγκεφαλίτιδας.

Siri: Επομένως, κατά την γνώμη σας, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι το εμβόλιο για την Ηπατίτιδα Β προκαλεί ή ότι δεν προκαλεί εγκεφαλίτιδα. Σωστά;

Dr. Plotkin: Ακριβώς.

Siri: Η άποψή σας είναι ότι το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β δεν προκαλεί εγκεφαλίτιδα. Το καταλαβαίνω σωστά;

Dr. Plotkin: Ναι. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι την προκαλεί.

Siri: Εντάξει. Αλλά, είναι άλλο το να λέει κάποιος ότι «δεν προκαλεί εγκεφαλίτιδα» και άλλο να λέει ότι «δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι προκαλεί εγκεφαλίτιδα». Σωστά;

Dr. Plotkin: Σωστά.

Siri: Όταν προηγουμένως σας ρώτησα «εάν ορισμένα εμβόλια προκαλούν κάποιες παρενέργειες», και απαντήσατε «όχι, δεν προκαλούν», εννοούσατε μόνο ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να αποφασίσετε εάν προκαλούν ή όχι;

Dr. Plotkin: Θέλω να πω ότι δεν γνωρίζω ότι προκαλούν τις παρενέργειες που ορισμένοι ισχυρίζονται ότι συμβαίνουν μετά τον εμβολιασμό.

Siri: Όπως, για παράδειγμα, γνωρίζετε, ότι το Ινστιτούτο της Ιατρικής επανεξέτασε το κατά πόσο τα εμβόλια της ηπατίτιδας Β και της γρίπης μπορούν να προκαλέσουν ερυθηματώδη λύκο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να αποφασιστεί εάν προκαλούν ή δεν προκαλούν λύκο. Σωστά;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Αλλά, προηγουμένως στην κατάθεσή σας υποστηρίξατε ότι «αυτά τα εμβόλια δεν προκαλούν λύκο». Και είπατε ότι «δεν τον προκαλούν», επειδή δεν γνωρίζατε έναν μηχανισμό με τον οποίο θα μπορούσαν να τον προκαλέσουν. Είναι σωστό;

Dr. Plotkin: Ναι. Αυτό είναι σωστό.

Siri: Εντάξει. Όμως, η επιστήμη δεν είναι σε θέση να αποφασίσει εάν υπάρχει πραγματικά μια αιτιώδης συνάφεια. Σωστά;

Dr. Plotkin: Η επιστήμη δεν δείχνει ότι υπάρχει σχέση.

Σχολιασμός

Όπως αναφέρει ο Aaron Siri, τo Ινστιτούτο της Ιατρικής (IOM) καταλήγει σε τρία συμπεράσματα:

τα εμβόλια προκαλούν ορισμένες παρενέργειες,

ορισμένες παρενέργειες, τα εμβόλια δεν προκαλούν κάποιες άλλες παρενέργειες, και

κάποιες άλλες παρενέργειες, και για ορισμένες άλλες παρενέργειες δεν ξέρουμε εάν τις προκαλούν ή όχι, επειδή δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία που να το αποδεικνύουν, παρά το γεγονός ότι αυτές οι παρενέργειες έχουν αναφερθεί στη βάση δεδομένων VAERS.

Στον ολοκληρωτικό κόσμο του Stanley Plotkin, όπου κυριαρχεί μια οργουελιανή διαστροφή της λογικής, τα εμβόλια δεν είναι υποχρεωμένα να αποδείξουν την ακινδυνότητά τους πριν να διατεθούν στους ανθρώπους, αλλά είναι ακίνδυνα μέχρι να αποδειχθεί επικινδυνότητά τους.

5. Εμβόλια DTap / TDaP και Αυτισμός

Siri: Μήπως θυμάστε ποιο ήταν το συμπέρασμα του Ινστιτούτου της Ιατρικής, κατά την επανεξέταση της μελέτης του 2011, σχετικά με το αν το εμβόλιο DTaP μπορεί να προκαλέσει αυτισμό;

Dr. Plotkin: Θα πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Αλλά, είμαι βέβαιος ότι δεν προκαλεί αυτισμό.

Siri: Μπορείτε να διαβάσετε το συμπέρασμα του Ινστιτούτου της Ιατρικής;

Dr. Plotkin: [διαβάζει] «Τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί η ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ του τοξοειδούς της διφθερίτιδας, του τοξοειδούς του τετάνου ή του ακυτταρικού εμβολίου του κοκκύτη και του αυτισμού».

Siri: Το Ινστιτούτο της Ιατρικής επανεξέτασε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το εάν τα εμβόλια Tdap και DTaP μπορούν να προκαλέσουν αυτισμό και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν εάν τα εμβόλια DTaP και το Tdap προκαλούν αυτισμό ή όχι. Δεδομένου ότι δεν ξέρουμε εάν τα εμβόλια DTaP και Tdap προκαλούν ή δεν προκαλούν αυτισμό, δεν είναι πρόωρο να κάνουμε την κατηγορηματική δήλωση ότι «τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό». Σωστά;

Dr. Plotkin: Το μόνο συμπέρασμα που επιτρέπεται να βγάζουμε όταν υπάρχει έλλειψή αποδείξεων, είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Πρέπει να γίνουν μελέτες για να καθοριστεί εάν υπάρχει μια τέτοια σχέση. Και οι μελέτες γίνονται όταν υπάρχει κάποια υποψία γι’ αυτό. Όμως, τουλάχιστον για μένα, δεν υπάρχει καμιά υποψία ότι το DTaP προκαλεί αυτισμό.

Siri: Εσείς μπορεί να μην έχετε αυτή την υποψία, αλλά ο αυτισμός είναι μία από τις παρενέργειες αυτών των εμβολίων που αναφέρθηκαν συχνότερα και γι' αυτό, ακριβώς, έγινε η αναθεώρηση της Έκθεσης του Ινστιτούτου της Ιατρικής (IOM) για τα εμβόλια DTaP και Tdap, την οποία συζητήσαμε νωρίτερα. Επομένως, δεν σας ζητώ να πείτε ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό. Σας ρωτώ εάν ως επιστήμονας, μπορείτε να δηλώσετε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό ή ότι δεν ξέρετε εάν προκαλούν αυτισμό.

Dr. Plotkin: Ως επιστήμονας, θα έλεγα ότι δεν έχω αποδείξεις.

Siri: Αλλά, ενώ δεν έχετε αποδείξεις ότι δεν προκαλούν αυτισμό, βεβαιώνετε τους γονείς ότι τα εμβόλια DTaP και Tdap δεν προκαλούν αυτισμό, παρόλο που η επιστήμη δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτήν τη διαβεβαίωση;

Dr. Plotkin: Απολύτως.

Σχολιασμός

Ο Dr. Plotkin πιστεύει ότι είναι θεμιτό και ηθικό να λέει στους γονείς ότι τα εμβόλια DTaP και Tdap δεν προκαλούν αυτισμό, παρόλο που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία γι’ αυτό, όπως τονίζεται από το Ινστιτούτο της Ιατρικής. Ο Dr. Plotkin διακατέχεται από μια ιδιότυπη αντίληψή περί «ηθικής» και «επιστήμης» που του επιτρέπει να υποστηρίξει την αυθαίρετη υπόθεσή του ότι «τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό», παραβιάζοντας και την επιστημονική και την κοινή λογική.

Αλλά, αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος μόνο εάν έχει υποστεί μια σχιζοειδική σχάση, πράμα που του επιτρέπει να υποστηρίζει ως στυγνός επιχειρηματίας των εμβολίων, αυτό που δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ως επιστήμονας. Ο Δόκτορ Τζέκιλ και ο Μίστερ Χάϊντ ήταν πάντοτε παρόντες στην ιστορία της ανθρωπότητας και, ιδιαίτερα, στην ιστορία της καταναγκαστικής ιατρικής.

Έτσι, ο κ. Plotkin ως επιχειρηματίας των εμβολίων, μπορεί να δηλώνει κατηγορηματικά ότι «τα εμβόλια δεν προκαλούν ποτέ αυτισμό», ενώ ο κ. Plotkin ως επιστήμονας, θα ήταν υποχρεωμένος να πει ότι δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια δήλωση επειδή «δεν έχει στοιχεία που να την υποστηρίζουν». Αλλά, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στη χρεωκοπία της κερδοσκοπικής επιχείρησης των εμβολίων. Και για να αποφευχθεί αυτό, ο επιχειρηματίας Dr. Plotkin επικράτησε του «επιστήμονα» Dr. Plotkin. Ο Μίστερ Χάιντ εκτόπισε τον Δόκτορα Τζέκιλ.

6. Το Εμβόλιο Gardasil (HPV)

Το Μεγάλο Κόλπο: Η αλλοίωση των δεδομένων

Siri: Επειδή κανένα από τα παιδικά εμβόλια δεν δοκιμάστηκε ποτέ σε σύγκριση με μια ομάδα παιδιών που έλαβαν ένα «πραγματικά αδρανές εικονικό φάρμακο», τα όποια συμπεράσματα σχετικά με παρενέργειες αυτών των εμβολίων είναι σχεδόν αδύνατο να επιβεβαιωθούν. Σωστά;

Dr. Plotkin: Σωστά.

Siri: Η εταιρεία Merck, στις δοκιμές ασφαλείας του εμβολίου Gardasil για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (HPV) χρησιμοποίησε τρεις ομάδες ατόμων με ένα «ανορθόδοξο» τρόπο:

Στην πρώτη ομάδα χορηγήθηκε με ένεση με το υπό δοκιμή εμβόλιο.

χορηγήθηκε με ένεση με το υπό δοκιμή εμβόλιο. Στη δεύτερη ομάδα χορηγήθηκε με ένεση μόνο αλουμίνιο ως ανοσοενισχυτικό (το αλουμίνιο είναι μια επικίνδυνη νευροτοξίνη).

χορηγήθηκε με ένεση ως ανοσοενισχυτικό (το αλουμίνιο είναι μια επικίνδυνη νευροτοξίνη). Στην τρίτη ομάδα χορηγήθηκε με ένεση φυσιολογικός ορός.

Εν συνεχεία, η εταιρεία παραποίησε τεχνηέντως τα στοιχεία του ελέγχου: Οι τελευταίες δύο ομάδες (η ομάδα με το αλουμίνιο και η ομάδα με τον φυσιολογικό ορό) αναμείχθηκαν μεταξύ τους όταν ανακοινώθηκαν τα ευρήματα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να γνωρίζουμε εάν η ομάδα με τον φυσιολογικό ορό είχε χαμηλότερο ποσοστό παρενεργειών από ότι η ομάδα με το Gardasil ή η ομάδα με το ανοσοενισχυτικό αλουμινίου.

Έτσι, η δοκιμή του Gardasil έδειξε ότι το 2,3% των γυναικών που έκαναν είτε το ελεγχόμενο εμβόλιο είτε το συνδυασμό αλουμινίου και φυσιολογικού ορού, ανέπτυξαν συστηματική αυτοάνοση διαταραχή εντός έξι μηνών.

Η ερώτηση είναι: Εάν η τρίτη ομάδα που πήρε μόνο τον φυσιολογικό ορό είχε αναφερθεί χωριστά, θα έδειχνε μηδενικό ποσοστό παρενεργειών. Σωστά;

Dr. Plotkin: Σωστά.

Siri: Δεν θα ήταν αυτό το σημαντικό εύρημα;

Dr. Plotkin: Δεν το ξέρω… θα πρέπει να ρωτήσετε έναν στατιστικολόγο.

Σχολιασμός

Ο μόνος τρόπος για «να αποδειχθεί» ο αστήρικτος ισχυρισμός ότι «τα εμβόλια είναι 100% ασφαλή» είναι η ηθικά ανεπίτρεπτη και ποινικά κολάσιμη αλλοίωση των ευρημάτων των δοκιμασιών ασφάλειας στις οποίες υποβάλλονται τα εμβόλια, αλλοίωση μέσω τεχνασμάτων τα οποία καθιστούν αδύνατη την εξακρίβωση της αξιοπιστίας τους από άλλους ανεξάρτητους ερευνητές.

Αλλά, οι «επιστήμονες» που εξαγοράζονται από το Φαρμακοβιομηχανικό Καρτέλ, είναι άκρως εφευρετικοί στην εξεύρεση ανήθικων μεθοδεύσεων για την αλλοίωση των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών ασφαλείας των εμβολίων και, γενικά, των φαρμάκων.

7. Εμβόλια του Κοκκύτη και της Ηπατίτιδας Β

Διπλά κριτήρια στις δοκιμές ασφάλειας των εμβολίων.

Διάρκεια παρακολούθησης των εμβολιασθέντων 2-5 ημέρες (!)

Siri: Ο Dr. Peter Aaby σε μια πρόσφατη μελέτη του, εξέτασε τα αποτελέσματα της χορήγησης του εμβολίου DTP στην Αφρική και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εμβόλιο προξένησε μεγαλύτερη βλάβη από το υποτιθέμενο όφελος. Γνωρίζετε τη μελέτη;

Dr. Plotkin: Ναι, τη γνωρίζω και εκτιμώ τον Dr. Aaby. Αλλά, ο Dr. Aaby αλλοίωσε τα ευρήματα, επειδή δεν συνέκρινε μια τυχαία ομάδα παιδιών που εμβολιάστηκαν με το τριπλό εμβόλιο DPT με μια τυχαία ομάδα παιδιών που εμβολιάστηκαν για τον κοκκύτη ή με μια ομάδα παιδιών που δεν έκαναν το εμβόλιο του κοκκύτη… Ωστόσο, αν δεν υπάρχει τυχαία χορήγηση, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν οι παρενέργειες οφείλονται στο εμβόλιο ή σε άλλους παράγοντες.

Siri: Κανένα από τα εγκεκριμένα παιδικά εμβόλια δεν περνάει ποτέ από δοκιμές σαν αυτές που μόλις αναφέρατε. Και σε κανένα, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ το placebo. Σας επιδεικνύω ορισμένα ένθετα από τις συσκευασίες αυτών των εμβολίων. Και σας ρωτώ, πόσο χρόνο διαρκεί η παρακολούθηση του εμβολιασθέντος για τη διαπίστωση των παρενεργειών των εμβολίων Ηπατίτιδας Β, μετά από κάθε χορήγηση;

Dr. Plotkin: Πέντε ημέρες. (!)

Siri: Ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για να ανιχνεύσει κανείς ένα αυτοάνοσο νόσημα το οποίο ανακύπτει πολύ μετά από πέντε ημέρες;

Dr. Plotkin: Όχι.

Siri: Υπήρξε κάποια ομάδα ελέγχου στη δοκιμασία ασφάλειας αυτού του εμβολίου;

Dr. Plotkin: Όχι. [μόλις πριν από λίγο ο Dr. Plotkin είχε υποστηρίξει ότι οι συγκρίσεις των εμβολίων με ομάδες ελέγχου είναι σημαντικές].

Siri: Σας επιδεικνύω το ένθετο ενός άλλου εμβολίου για την ηπατίτιδα Β που γράφει ότι ο έλεγχος ασφαλείας έγινε μόνο επί 4 ημέρες μετά τη χορήγησή του. Είναι ικανός αυτός ο χρόνος ελέγχου για εμβόλια που παίρνουν άδεια για να χορηγούνται σε εκατομμύρια παιδιά;

Dr. Plotkin: Είμαι πρόθυμος να στοιχηματίσω (!) ότι συνέλεξαν αντιδράσεις και μετά από 4 ημέρες. (I)

[Σχόλιο: Βεβαίως, εάν είχε συμβεί, θα είχε αναφερθεί στο ένθετο της συσκευασίας του εμβολίου]

8. Η αναποτελεσματικότητα του εμβολίου του κοκκύτη

«Η ανοσία διαρκεί πιθανότατα 5 χρόνια». (!)

«Η αποτελεσματικότητα μειώνεται μετά από 2 χρόνια». (!)

«Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τη νόσο». (!)

Siri: Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν αρκετά κρούσματα κοκκύτη κάθε χρόνο στις ΗΠΑ οφείλεται στο ότι το εμβόλιο για τον κοκκύτη είναι αναποτελεσματικό. Πόσο καιρό διαρκεί η ανοσία που παρέχεται από το σημερινό εμβόλιο για το κοκκύτη;

Dr. Plotkin: Διαρκεί πιθανότατα πέντε χρόνια, αλλά η αποτελεσματικότητα μειώνεται μετά από δύο χρόνια, περίπου. Και το αποτέλεσμα είναι ότι υπήρχαν περισσότερα κρούσματα κοκκύτη στους εφήβους από ό, τι θα θέλαμε.

Siri: Το ακυτταρικό εμβόλιο κοκκύτη (DtaP) δεν εμποδίζει τους εμβολιασμένους να είναι φορείς του βακτηριδίου του κοκκύτη και να το μεταδίδουν σε άλλους. Σωστά;

Dr. Plotkin: Φαίνεται ότι τα ακυτταρικά εμβόλια δεν προστατεύουν το άτομο από το να μεταδίδει το βακτηρίδιο του κοκκύτη, όσο το έκαναν τα λεγόμενα εμβόλια κοκκύτη με πλήρες κύτταρο... Αλλά υπάρχει μια ανησυχία ότι τα ακυτταρικά εμβόλια μπορεί να μην προστατεύουν έναν άνθρωπο από το να μεταδώσει τον μικροοργανισμό σε άλλα άτομα, ακόμη και αν ο ίδιος ο εμβολιασμένος δεν έχει αρρωστήσει.

Σχολιασμός

Ο ανεκδοτολογικός ισχυρισμός ότι «ο εμβολιασμός προστατεύει τον εμβολιασμένο και την… κοινότητα», επαναλαμβάνεται διαρκώς από τους (πάσης φύσεως και κινήτρων) υποστηρικτές του καταναγκαστικού εμβολιασμού και, κυρίως, από γιατρούς και, ειδικά, παιδίατρους, οι οποίοι διακατέχονται (κατά περίπτωση): είτε από διανοητική νωθρότητα που τους εμποδίζει να θέτουν ερωτήματα, είτε από παντελή έλλειψη κριτικής σκέψης που τους καθιστά όμηρους των, πάσης φύσεως, βολικών δογμάτων, είτε, τέλος, από ιδιοτέλεια που αποτελεί πανίσχυρο κίνητρο.

Απ’ αυτή την άποψη, είναι σημαντική η παραδοχή του Dr. Plotkin, μέντορα της βιομηχανίας των εμβολίων επί μισό αιώνα, ότι αυτό το ανεκδοτολογικό σλόγκαν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κι αυτό καθίσταται σαφές από το παράδειγμα του εμβολίου DTaP, για το οποίο λέει: «Φαίνεται ότι τα ακυτταρικά εμβόλια δεν προστατεύουν το άτομο από το να μεταδίδει το βακτηρίδιο του κοκκύτη».

9. Ανοσοποιητική υπερ-ενεργοποίηση

Το Μεγάλο Φονικό

Μια από τις πολλές παραδοχές που έκανε ο Dr. Plotkin αφορά τη σχέση μεταξύ των εμβολίων και της «ανοσοποιητικής ενεργοποίησης», δεδομένου ότι η σύγχρονη επιστημονική έρευνα απέδειξε ότι κύρια αιτία του αυτισμού είναι η υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού που προκαλείται, κυρίως, τόσο από τα στοιχεία που περιέχονται στα εμβόλια όσο και από τα πολλαπλά εμβόλια.

Siri: Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας (γνωστό ως Caltech), έκανε πολλές μελέτες που έδειξαν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ανοσοποιητική ενεργοποίηση και στις νευρολογικές διαταραχές. Σωστά;

Dr. Plotkin: Σωστά.

Siri: Ένα από τα συμπεράσματα των μελετών του είναι ότι η ανοσοποιητική ενεργοποίηση μεταβάλλει την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου μέσω της ιντερλευκίνης-6 (IL-6). Σωστά;

Dr. Plotkin: Η IL-6 είναι μια σημαντική κυτοκίνη. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ανοσοποιητική ενεργοποίηση δεν εμφανίζεται μόνο ως αποτέλεσμα των εμβολίων αλλά και ως αποτέλεσμα της ίδιας της ασθένειας και της έκθεσης σε μια ποικιλία άλλων ερεθισμάτων.

Siri: Μπορεί όμως να προκληθεί από εμβόλια. Σωστά;

Dr. Plotkin: Η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι ο στόχος των εμβολίων.

Σχολιασμός

Ο Dr. Plotkin παραδέχεται ότι «η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι ο στόχος των εμβολίων», δηλαδή, στόχος των εμβολίων είναι η πρόκληση ανοσοποιητικής υπερ-ενεργοποίησης, η οποία αποτελεί την κύρια αιτία του αυτισμού, όπως απέδειξε η σύγχρονη επιστημονική έρευνα.

10. Τα ελλιπή δεδομένα του VAERS

Αναφορά παρενεργειών των εμβολίων στο σύστημα VAERS:

Dr. Plotkin: «Νομίζω ότι οι περισσότερες παρενέργειες μάλλον, αναφέρονται στο σύστημα VAERS»… Αλλά, το ότι στο VAERS αναφέρεται μόνο το 1% των παρενεργειών, «νομίζω ότι είναι σωστό»

Siri: Είναι αλήθεια ότι στο Σύστημα Αναφοράς των Παρενεργειών των Εμβολίων (VAERS) αναφέρεται μόνο ένα μικρό κλάσμα των παρενεργειών μετά από εμβολιασμό;

Dr. Plotkin: Δεν μπορώ να σας δώσω ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Αλλά όλοι οι γιατροί καλούνται να αναφέρουν υποτιθέμενες παρενέργειες στο σύστημα VAERS. Επομένως, δεν πιστεύω ότι το σύστημα VAERS καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος των υποτιθέμενων παρενεργειών. Νομίζω ότι οι περισσότερες, μάλλον, αναφέρονται.

Siri: Dr. Plotkin, σας επιδεικνύω μια μελέτη που ανατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας (DHHS) των ΗΠΑ στο ίδρυμα Harvard Pilgrim Health Care, σύμφωνα με την οποία «στο σύστημα VAERS αναφέρεται λιγότερο από το 1% των παρενεργειών των εμβολίων». Σωστά;

Dr. Plotkin: Πρέπει να το ελέγξω, αλλά νομίζω ότι είναι σωστό. (!)

11. Κατάργηση των εξαιρέσεων για θρησκευτικούς λόγους

Siri: Πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να έχει ουσιαστικούς θρησκευτικούς λόγους για να αρνηθεί ένα εμβόλιο;

Dr. Plotkin: Όχι.

Siri: Παίρνετε απορριπτική θέση στο το ζήτημα της άρνησης του εμβολιασμού λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Έχετε πει ότι «ο εμβολιασμός δέχεται πάντα επιθέσεις λόγω του θρησκευτικού ζήλου εκείνων που πιστεύουν ότι το θέλημα του Θεού περιλαμβάνει το θάνατο και την ασθένεια»;

Dr. Plotkin: Ναι.

Siri: Εξακολουθείτε να επιμένετε σ’ αυτή τη δήλωσής σας;

Dr. Plotkin: Απολύτως.

Siri: Είστε άθεος;

Dr. Plotkin: Ναι.

Οι πολυεκατομμυριούχοι επιχειρηματίες των εμβολίων δόκτορες Paul Offit και Stanley Plotkin προπαγανδίζουν την κατάργηση του δικαιώματος των γονέων να αρνούνται τον εμβολιασμό για θρησκευτικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι «τα βιβλικά κείμενα γράφτηκαν πριν από την εφεύρεση των εμβολίων» (εκπληκτικό «επιστημονικό» επιχείρημα) και ότι ένας γονέας που αρνείται εμβολιασμό για θρησκευτικούς λόγους «αποστρέφεται την επιστήμη και την ιατρική, που είναι συστήματα βασισμένα σε δεδομένα, όχι σε πεποιθήσεις».19 Κι αυτό, παραβλέποντας το γεγονός ότι οι αποφάσεις αυτών των γονέων βασίζονται στην εμπειρία τους και όχι σε «βιβλικά κείμενα» ή δόλιους ιατρικούς φεφτάδες μεταφυσικού χαρακτήρα.

[ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ]

A) ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ του Andrew Zimmerman, καθηγητή και πρώην διευθυντή ιατρικής έρευνας στο Ινστιτούτο Kennedy Krieger του πανεπιστημίου Johns Hopkins (την πιο αναγνωρισμένη ερευνητική μονάδα για τον αυτισμό στον κόσμο), και του Richard Kelley, καθηγητή Παιδιατρικής, στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins (Ινστιτούτο Kennedy Krieger), για τη σχέση εμβολίων και αυτισμού.

«Με υψηλό βαθμό ιατρικής βεβαιότητας, βρίσκω ότι το σύνολο των εμβολίων που χορηγήθηκαν στον Yates σε ηλικία 11 μηνών ενώ ήταν άρρωστος, ήταν η άμεση αιτία της αυτιστικής παλινδρόμησης του, εξαιτίας της επίδρασης που είχαν αυτά τα εμβόλια στην περαιτέρω επιδείνωση της ικανότητας των εξασθενημένων μιτοχονδρίων να παρέχουν επαρκή ποσότητα ενέργειας στον εγκέφαλο, τον ιστό που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια στον οργανισμό». Dr. Richard Kelley, Καθηγητής Παιδιατρικής).

B) TA ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ της, μυστικής σύσκεψης που οργανώθηκε στο Simpsonwood της Virginia (7 και 8 Ιουνίου 2000), με σκοπό την αλλοίωση των ευρημάτων μιας μελέτης, η εκπόνηση της οποίας ανατέθηκε από τα «Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Νόσων» (CDC) στον Βέλγο επικεφαλής-ερευνητή των CDC Dr. Thomas Verstraeten και στους συνεργάτες του Frank DeStefano, διευθυντή του προγράμματος Vaccine Safety Datalink των CDC, D. Gu και Bob Davis.

Η μελέτη (με τίτλο «Αυξημένος κίνδυνος νευρολογικής ανεπάρκειας ανάπτυξης μετά από υψηλή έκθεση στο εμβόλιο που περιέχει thimerosal κατά τον πρώτο μήνα της ζωής»), ενοχοποιούσε πλήρως τον υδράργυρο (Thimerosal) για την επιδημία του αυτισμού που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην «περίληψη» της μελέτης αυτής, αναφέρονταν ότι «διαπιστώθηκε πως μια απότομη αύξηση του χορηγούμενου Thimerosal κατά τους τρεις πρώτους μήνες της ζωής, προκαλούσε καθυστέρηση στην ομιλία, σοβαρές κινητικές δυσλειτουργίες, αυξημένη πιθανότητα μερικά μωρά να υποστούν εγκεφαλικές βλάβες, εμφάνιση τικ, κ.α».

Συνεπώς, έπρεπε να αποτραπεί με κάθε τρόπο η δημοσιοποίησή της που θα οδηγούσε στην ανατροπή του Προγράμματος Εμβολιασμών των CDC, στην κατάρρευση της κερδοσκοπικής βιομηχανίας των εμβολίων που στηρίζεται σ’ αυτό και στον κλονισμό του πλέγματος των συμφερόντων που αναπτύχθηκαν γύρω απ’ αυτό, στο οποίο «συνωθούνται» πολλά μέλη των νομοθετικών σωμάτων και των ρυθμιστικών οργανισμών σε όλες τις χώρες, αξιωματούχοι της ιατρικής συντεχνίας, «επιστήμονες» ερευνητές και προπαγανδιστές και ο αχανής αστερισμός των ιατρικών περιοδικών, των μέσων μαζικής αποβλάκωσης, των απειράριθμων ιστοσελίδων και των οργανώσεων-βιτρίνας του Φαρμακοβιομηχανικού Καρτέλ, που χρηματοδοτούνται απ’ αυτό.





