“Drive your way to Euro”: Η BYD «τριπλάρει» και στέλνει δύο τυχερούς στον τελικό του UEFA EURO 2024

Η BYD (Build Your Dreams), Επίσημος Χορηγός του UEFA EURO 2024™ δίνει την ευκαιρία σε όσους λάβουν μέρος στο διαγωνισμό “Drive your way to Euro” να ελπίζουν για δύο διπλά εισιτήρια.