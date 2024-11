Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το μοντέλο είναι το γνωστό Tesla Cybertruck, το ηλεκτρικό Pick-up από ατσάλι, το οποίο αναποδογύρισε αφού προσέκρουσε σε ένα άγαλμα σε δρόμο της Γκουανταλαχάρα.

Από την σφοδρή σύγκρουση, μία 18χρονη επιβάτης εκσφενδονίστηκε από το Tesla ενώ οι υπόλοιποι τρεις (16, 50 και 60 ετών), παγιδεύτηκαν μέσα για αρκετή ώρα, μέχρι που τα σωστικά συνεργεία τους απελευθέρωσαν. «Το άτομο που πετάχτηκε έξω είναι σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής προσθέτοντας ότι τα νέα για τους υπόλοιπους τρεις επιβάτες, είναι καλύτερα.

Φωτογραφίες και βίντεο από τα συντρίμμια έδειχναν το παραμορφωμένο όχημα αναποδογυρισμένο, με κομμάτια από το ατσάλινο αμάξωμά του διασκορπισμένα σε όλο το δρόμο αμέσως μετά. Παρά τις σοβαρές ζημιές, ο ιδρυτής της Tesla, Elon Musk, υπερηφανεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ανθεκτικότητα του Cybertruck, μετά τις αναφορές που ότι κανείς δεν είχε σκοτωθεί.

