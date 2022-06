Η Honda παρουσίασε ηλεκτρικό πατίνι με υποβοήθηση ισορροπίας

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος



Η Honda ανέκαθεν ήταν από τις εταιρείες που είχαν ιδιαίτερη σχέση με τις καινοτομίες, τις πρωτότυπες Το Striemo έχει τελική ταχύτητα 25Km/h με αυτονομία κοντά στα 30 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη χρήση.τεχνολογίες και την επίλυση κοινωνικών θεμάτων. Για αυτόν το λόγο άλλωστε δημιούργησε το πρόγραμμα Ignition το οποίο οργανώνει νέες start up εταιρείες προκειμένου να προωθήσει ιδέες και δράσεις του μέλλοντος. Μια από τις start up εταιρείες που ίδρυσε η Honda είναι η Striemo Inc. η οποία παρουσίασε πρόσφατα ένα πρωτοποριακό τρίτροχο ηλεκτρικό πατίνι.

Το Striemo είναι ένα πρωτοποριακό όχημα μικρομετακίνησης το οποίο διαθέτει ένα μοναδικό μηχανισμό υποβοήθησης ισορροπίας. Το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει στον αναβάτη να οδηγεί σταθερά μειώνοντας δραματικά τις πιθανότητες πτώσης σε όλο το φάσμα των ταχυτήτων, από ταχύτητα βαδίσματος, μέχρι ταχύτητα ποδηλασίας. Η δομή του βοηθάει να διατηρηθεί αυθόρμητα η ισορροπία υπολογίζοντας το κέντρο βάρους με ακρίβεια ενός δεκάτου του χιλιοστού.

Το βάρος του οχήματος είναι 20 κιλά

Έχουμε συναντήσει αρκετές φορές τα τελευταία δύο χρόνια μοντέλα της Honda με συστήματα ισορροπίας. Οι Ιάπωνες μηχανικοί έχουν πειραματιστεί τόσο σε μοτοσικλέτες όσο και σε scooter στον τομέα της υποβοήθησης της ισορροπίας με προηγμένα συστήματα γυροσκοπίων και αισθητήρων. Το ηλεκτρικό πατίνι της Striemo έρχεται να επιβεβαιώσει την συγκεκριμένη τεχνολογία της Honda η οποία από ότι φαίνεται αρχίζει να επενδύει σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι και το πρώτο βήμα προς την αυτόνομη οδήγηση, κάτι που θα δούμε την επόμενη δεκαετία.

Το Striemo αναμένεται στην Ευρώπη το 2023

Ο συνιδρυτή & CEO της Striemo Inc. Yotaro Mori, δήλωσε: «Ένας από τους παράγοντες διασκέδασης της Ο χρόνος φόρτισης της αποσπώμενης μπαταρίας είναι 3,5 ώρες.κινητικότητας είναι να ανακαλύπτεις και να συναντάς καταστάσεις για πρώτη φορά. Δημιούργησα το Striemo ορμώμενος από την επιθυμία μου να δώσω τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να βιώσουν αυτή τη

διασκέδαση, και το μαχητικό μου πνεύμα να δημιουργήσω ένα μέσο μεταφοράς που θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να κυκλοφορεί έξω πιο αυθόρμητα, όπως όταν φοράμε τα παπούτσια μας για να πάμε βόλτα. Το Striemo είναι ένα νέο προϊόν κινητικότητας που έχει αναπτυχθεί αξιοποιώντας την τεχνογνωσία στον τομέα των “ανθρωπίνων μελετών”, που απέκτησα μέσω της εμπειρίας μου στην εξέλιξη μοτοσυκλετών της Honda. Στόχος μου είναι να καταστήσω το Striemo ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα κινητικότητας στις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και να δημιουργήσω ένα καλύτερο κόσμο όπου οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν την ελευθερία της κινητικότητας».

Βίντεο παρουσίασης του πατινιού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Deus μετατρέπει το Honda Monkey σε Honda... Donkey

Στο σχεδιαστήριο το νέο Honda Hornet

Τα 7 χωμάτινα μοντέλα της Honda που έγραψαν ιστορία