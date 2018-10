Μάρκα της Χρονιάς 2018 η Hyundai

Η κορεατική φίρμα βραβεύτηκε για τις καινοτόμες σχεδιαστικές δημιουργίες, την ποιότητα σχεδιασμού και την εμπειρία διαχείρισης του σήματός της, λαμβάνοντας έναν από τους σημαντικότερους τίτλους παγκοσμίως.





Στα βραβεία «Red Dot», έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς σχεδιαστικούς θεσμούς, η Hyundai αναδείχθηκε η πιο επιτυχημένη μάρκα. Ο τίτλος «Brand of the Year» πήγε στους Κορεάτες χάρη στον πρωτοποριακό σχεδιασμό των προϊόντων, το εμπνευσμένο design όλων των προϊόντων και την ποιότητα σχεδίασης.





«Σε μία κορεσμένη αγορά, η Hyundai κατορθώνει να απευθύνεται επανειλημμένα στους πελάτες της με δημιουργικό τρόπο και να μεταφέρει το τεχνικό υπόβαθρο των αυτοκινήτων της με έναν καθολικά κατανοητό τρόπο. Οι καινοτόμες σχεδιαστικές προσεγγίσεις της εταιρείας είναι τόσο δημιουργικές όσο και υψηλής ποιότητας, προσφέροντας στους πελάτες μια μοναδική εμπειρία», τόνισε ο καθηγητής Peter Zec, CEO του θεσμού «Red Dot Award».





Αξίζει να σημειώσουμε ότι, η Hyundai Motor κέρδισε συνολικά τέσσερα «Red Dots» και τρία «Red Dot: Best of the Best», για το Solati Moving Hotel, το Pavilion, το Genesis Gangnam, το Genesis Sound Design, το Pioneer Film και το Safety Hologram.

Δείτε εδώ όλη τη νέα γκάμα μοντέλων της Hyundai



Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος