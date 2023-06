Ποιος γνωστός τραγουδιστής ξέχασε ότι παρήγγειλε αυτοκίνητο μέχρι που το έφεραν στην πόρτα του;

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τη δεκαετία των 90s οι OASIS ήταν στο απόγειο τους. Ένα συγκρότημα που κάθε συναυλία του ήταν sold out και ο τραγουδιστής του Noel Gallagher ήταν ο απόλυτος σταρ.

Μία ημέρα λοιπόν ο εκατομμυριούχος Noel, αποφάσισε να αγοράσει μία κλασική Jaguar Mark II του 1967, καθώς του θύμιζε την ημερομηνία της γέννησης του. Να σημειώσουμε πως ο τραγουδιστής δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει άδεια οδήγησης, καθώς μετά από μόλις ένα μάθημα τα παράτησε.

Μην έχοντας καν δίπλωμα οδήγησης, παρήγγειλε λοιπόν το εντυπωσιακό αυτοκίνητο και μετά το ξέχασε εντελώς, ώσπου 1μιση χρόνο αργότερα το αναπαλαιωμένο όχημα παραδόθηκε γυαλισμένο και έτοιμο έξω από το σπίτι του. Να σημειώσουμε πως η τιμή του ήταν τότε, 110.000 λίρες Αγγλίας.

Ο τραγουδιστής όπως δήλωσε δεν θυμόταν αρχικά ότι το είχε παραγγείλει. "Χάρηκε" με τον ερχομό του τόσο πολύ που το πάρκαρε στο γκαράζ για 25 χρόνια ακίνητο και τελικά το πούλησε πέρυσι, βγάζοντας και κέρδος 15.000 λίρες Αγγλίας. Μία φορά βγήκε από το γκαράζ στα 25 χρόνια κατοχής του και αυτή ήταν για να χρησιμοποιηθεί στο βίντεο κλιπ We are on our way των OASIS.

Το αυτοκίνητο είναι πισωκίνητο, εξοπλίζεται με κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων, και ο κινητήρας του είναι 3.500κ.εκ. απόδοσης 213 ίππων και 291 Nm ροπής. Η τελική του είναι στα 190χλμ./ώρα και το 0-100 έρχεται σε 10.5 δευτ.

Να σημειώσουμε επίσης πως ο νέος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου κράτησε την ανωνυμία του.