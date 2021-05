Πρωταγωνιστής στο Western «The Good, the Bad and the Bad-RSE» το νέο Ranger Raptor

Επιμέλεια:Περικλής Χαλάτσης

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έκανε το σκληροτράχηλο Ranger Raptor Special Edition, στο Spaghetti Western που γυρίσθηκε στην Ισπανία. Η νέα έκδοση έχει αρκετές αλλά μικρές διαφορές από το Ranger Raptor που γνωρίζουμε. Ξεχωρίζουν οι αγωνιστικές λωρίδες, οι μπροστινοί γάντζοι ρυμούλκησης που έχουν κόκκινο φινίρισμα, τα τόξα των θόλων των τροχών που είναι προτεταμένα.

Οι εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, οι χειρολαβές των θυρών και η χαρακτηριστική μάσκα όπου αναγράφεται η λέξη Ford υιοθετούν matte black φινίρισμα. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν πιο εντυπωσιακή την εμφάνιση του νέου Ranger Raptor από αυτή της βασικής έκδοσης .

Σύμφωνα με το σενάριο του βίντεο με τίτλο «The Good, the Bad and the Bad-RSE», το Ranger Raptor Special Edition ξεφεύγει από τους ληστές σε μία πόλη τύπου Άγριας Δύσης με τη βοήθεια των άλλων μοντέλων της οικογένειας Ranger. Το εντυπωσιακό Ranger Raptor Special Edition πραγματοποιεί εντυπωσιακά άλματα και ντριφταρίσματα.

Το αυτοκίνητο που πρωταγωνίστησε στα γυρίσματα του Spaghetti Western διατηρεί τον κορυφαίο 2.0L EcoBlue κινητήρα καθώς επίσης το πλαίσιο της Ford Performance και τις αγωνιστικού τύπου αναρτήσεις.

O 2.0L EcoBlue Bi-turbo ντίζελ κινητήρα της Ford αποδίδει 213 ίππους και έχει ροπή 500 Nm. Κινείται μέσω ενός 10-τάχυτου αυτόματου κιβώτιου, άμεσης απόκρισης που προέρχεται από την Ford Mustang.

Το Terrain Management System του Ranger Raptor επιτρέπει στους οδηγούς να κινούνται γρήγορα και με ασφάλεια σε μεγάλη ποικιλία εδαφών. Το σύστημα Baja Mode (προέρχεται από το ράλι Baja 1000) και προσφέρεται για γρήγορη Off road οδήγηση.

Η έκδοση Special Edition έχει φαρδύτερο μετατρόχιο κατά 150 mm και μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος κατά 51 mm από το Ranger XLT .Έτσι επιτυγχάνει καλύτερες επιδόσεις κατά την κίνηση εκτός δρόμου.

Η ειδικά σχεδιασμένη ανάρτηση χρησιμοποιεί αλουμινένια διπλά ψαλίδια μπροστά και σύστημα πολλαπλών συνδέσμων πίσω, συμπεριλαμβανομένων αμορτισέρ της FOX με σύστημα Position Sensitive Damping που διαχειρίζεται τις δυνάμεις απόσβεσης ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες οδήγησης. Τα ελαστικά παντός εδάφους ελαστικά General Grabber AT3 προσφέρουν πολύ καλή πρόσφυση σε δύσκολα εδάφη.

Στο εσωτερικό του διπλοκάμπινου Ranger Raptor Special Edition, εκτός από τις κόκκινες ραφές στο τιμόνι, τον πίνακα οργάνων και τα πάνελ των θυρών ξεχωρίζουν τα στάνταρ δερμάτινα καθίσματα με κοκκώδη υφή που είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν άνεση και στήριξη, τόσο σε κακοτράχαλα εδάφη όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Ο πίνακας οργάνων με φινίρισμα Raceway Grey αποτελεί αποκλειστικότητα της έκδοσης Special Edition.

Εκτός από το Ranger Raptor στο νέο βίντεο δράσης της Ford , που είναι εμπνευσμένο από την ταινία Spaghetti Western, πρωταγωνιστούν και οι νέες εκδόσεις Wolftrak και Stormtrak αλλά και το καθαρόαιμο αγωνιστικό Ranger MS-RT.

Τα μοντέλα για off-road καταστάσεις που «πρωταγωνιστούν» στο βίντεο πηγαίνουν στο όριο αλλά με απόλυτη ασφάλεια. Το Ranger Raptor Special Edition είναι «στημένο» πάνω σε εξαιρετικά ισχυρό πλαίσιο που να αντέχει στις υψηλές ταχύτητες. Είναι εφοδιασμένο με ειδικές αναρτήσεις και ειδικά λάστιχα.

Το νέο pick-up Ranger Raptor Special Edition που θα κατασκευαστεί σε περιορισμένο αριθμό σίγουρα θα εντυπωσιάσει τους λάτρεις των επιδόσεων και των off-road εξορμήσεων.

Για τους Έλληνες οπαδούς της off road η Ford εκτιμά ότι η έκδοση περιορισμένης παραγωγής θα έρθει στην Ελλάδα στα μέσα Νοεμβρίου.

Ο Stefan Muenzinger, manager, Ford Performance, Ford Ευρώπης δήλωσε: «Το νέο Ranger Raptor Special Edition προσθέτει ένα ακόμα πιο δραματικό στυλ στο σκληροτράχηλο pick-up μας, με μοναδικές εξωτερικές πινελιές και αναβαθμίσεις στην καμπίνα που το καθιστούν ακόμα πιο ξεχωριστό και επιθυμητό.Ο καλύτερος τρόπος για να αναδειχτούν το στυλ και οι off-road ικανότητες του Ranger Raptor Special Edition ήταν να πρωταγωνιστήσει στο δικό του Spaghetti Western.»