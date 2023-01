Τα Νέα της Πιάτσας#363

Ο διωγμός στα δίκυκλα συνεχίζεται. Όποιος παρκάρει το μηχανάκι του πάνω σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας το παίζει κορώνα γράμματα. Στην καλύτερη περίπτωση ο κάθε μεροκαματιάρης δικυκλιστής πληρώνει ένα χρηματικό πρόστιμο και στη χειρότερη όταν περάσει ο «μπόγιας» παθαίνει ένα μίνι έμφραγμα. Φαντασθείτε την ψυχική οδύνη. Το μυαλό όλων που δεν βρίσκουν στη θέση που άφησαν το δίκυκλό τους ,πάει στην κλοπή. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Φτιάξτε πάρκινγκ για τα δίκυκλα και μετά βεβαιώστε τις παραβάσεις. Αν ο δήμος της Αθήνας έχει παρκινγκ για 200 δίκυκλα και καθημερινά φτάνουν στο κέντρο 2.000 οι 1800 δικυκλιστές γίνονται υποχρεωτικά παράνομοι. Η πολιτεία τους κάνει παράνομους .Λύσεις υπάρχουν. Πέταξαν τόσα εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν πεζόδρομους που τώρα ξηλώνουν. Το ένα πέμπτο των χρημάτων αν τα είχαν διαθέσει για υπόγεια πάρκινγκ αποκλειστικά για δίκυκλα θα είχε λυθεί το πρόβλημα.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Toyota κατάφερε να διακριθεί ως η κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο παραδίδοντας (παγκοσμίως) 10.500.000 οχήματα. Ωστόσο οι παγκόσμιες πωλήσεις για τον όμιλο, μειώθηκαν κατά 0,1%, καθώς οι πωλήσεις ρεκόρ εκτός Ιαπωνίας ύψους 8,6 εκατομμυρίων οχημάτων αντιστάθμισαν τη μείωση κατά 9,6% στην εγχώρια αγορά – που έφτασε σχεδόν τις 1,9 εκατομμύρια μονάδες.

Σάρωσε η Peugeot στις ταξινομήσεις το 2022. Σε 38 χώρες κατέρριψε το ρεκόρ του μεριδίου αγοράς και παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει η αγορά αυτοκινήτου παγκοσμίως έκανε 1.056.182 ταξινομήσεις εκτός Ευρώπης ανεβάζοντας κατά σχεδόν 4% τις πωλήσεις. Πετυχημένη ήταν και η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση. Ένα στα πέντε οχήματα στην Ευρώπη είναι ηλεκτρικά. Στην ηλεκτρική κατηγορία Β, το PEUGEOT e-208 είναι ο ηγέτης στην Ευρώπη. Κατάκτησε την πρώτη θέση στην αγορά σε όλες τις κατηγορίες (PC/LCV EUR30). Η άνοδος της μάρκας σε ανώτερες κατηγορίες, επιβεβαιώνεται με το λανσάρισμα του νέου Peugeot 408.

Η Hyundai το 2022 διέθεσε 518.566 οχήματα, που αντιστοιχούν σε αύξηση 0,5% σε σχέση με το 2021, κατακτώντας μερίδιο αγοράς ρεκόρ 4,6% στην Ευρώπη. Οι πωλήσεις της Hyundai το 2022 σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθαν συνολικά σε 3,94 εκατομμύρια οχήματα, αυξημένες κατά 1,4% από έτος σε έτος. Οδηγούμενη από τη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων, η εταιρεία σημείωσε αύξηση 19% στις πωλήσεις οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων. Επιπλέον, τα μερίδια αγοράς συνέχισαν να αυξάνονται με επιδόσεις ρεκόρ σε Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Μπορεί το Renault Austral να μην έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα ωστόσο αναδείχθηκε νικητής στο «The Best Buy Car of Europe» του θεσμού Autobest. Οι 31 δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου από 31 χώρες που συμμετέχουν στο θεσμό του AUTOBEST έδωσαν συνολικά 14.937 βαθμούς στο Austral. Στη 2η θέση με 13.986 βαθμούς ήρθε το νέας γενιάς Opel Astra ενώ με 53 βαθμούς διαφορά το νέο Peugeot 308 κατέλαβε την 3η θέση (13.933). Το νέο Renault Austral αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα το 2ο εξάμηνο του 2023.

Ας πάμε σε έναν άλλο θεσμό που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Αμερική. Η κριτική επιτροπή του North American Car of the Year (NACTOY) ανακήρυξε ως καλύτερο αυτοκίνητο (Utility Vehicle of the Year 2023 στη Βόρεια Αμερική) το αμιγώς ηλεκτρικό Kia EV6. Η κριτική επιτροπή του NACTOY αποτελείται από 50 ειδικούς στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι η δεύτερη φορά στα τελευταία τρία χρόνια που η KIA κερδίζει βραβείο στο North American Utility Vehicle of the Year. Το επιβράβευσαν ιδιαίτερα για την καινοτομία, το σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας, τις επιδόσεις, την τεχνολογία, την ικανοποίηση του οδηγού και την εμπειρία χρήστη.

Αύριο (31/1/23) στις 11 το πρωί στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, οι δημοσιογράφοι -μέλη του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» στην προγραμματισμένη γενική συνέλευση θα αποφασίσουν ποια θα είναι τα νέα μέλη που θα αντικαταστήσουν τους δημοσιογράφους που αποχώρησαν λόγω ηλικίας. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι (δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου) που έχουν υποβάλει αιτήσεις αλλά το ποσοστό που θα εγκριθεί είναι μικρό. Αύριο τα μέλη του θεσμού θα κόψουν τη Χριστουγεννιάτικη Πίτα. Περιμένουμε να δούμε σε ποιον θα πέσει το φλουρί.

Στελέχη και οι εργαζόμενοι της Nissan – Νικ. Ι. Θεοχάρακης Α.Ε.,υποδέχτηκαν τους σπουδαστές του τμήματος Μηχανοτρονικής του ΙΕΚ Κορυδαλλού, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αθήνα. Οι σπουδαστές, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους των εγκαταστάσεων και να ενημερωθούν από τα στελέχη της σχετικά με την λειτουργία των Συνεργείων και του After Sales. Έμφαση δόθηκε στο LEAF, το δημοφιλές αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Nissan, για το οποίο έγινε σύντομη τεχνική παρουσίαση, όπως και στις καινοτόμες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης της μάρκας.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύχρονης συνεργασίας της Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς (ΤΕΙ, ΙΕΚ, Πολυτεχνεία κ.α.), για την προσφορά πολύπλευρης επιμόρφωσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Από μεθαύριο,1η Φεβρουαρίου 2023, η Mercedes-Benz Ελλάς αλλάζει σελίδα. Είναι η συνέχεια μιας συμφωνίας που έγινε στις 17 Αυγούστου 2022 όπου υπεγράφη η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Ελληνικής εταιρείας στον Ελβετικό Όμιλο Emil Frey Group. Η αλλαγή ιδιοκτησίας επιτρέπει στην Mercedes-Benz Ελλάς να συνεχίσει κάτω από μια επιχειρηματική στέγη την επιχειρησιακή λειτουργία των Επιβατηγών και Ελαφρών Επαγγελματικών οχημάτων Mercedes-Benz και smart, των Φορτηγών Mercedes-Benz και Fuso καθώς και των Λεωφορείων Mercedes-Benz και Setra στην Ελλάδα. Και το διευκρινίζουμε γιατί ο πρώην όμιλος Daimler AG έχει χωριστεί από τον Δεκέμβριο του 2021 σε δύο ανεξάρτητους Ομίλους (Mercedes-Benz Group AG και Daimler Truck Holding AG).

Με τον Όμιλο Emil Frey, η Mercedes-Benz Ελλάς βρίσκει έναν έμπειρο και αξιόπιστο νέο μέτοχο, ο οποίος αποτελεί μακροχρόνιο συνεργάτη της Mercedes-Benz AG, με μεγάλη εμπειρία στην Πώληση και Επισκευή οχημάτων Mercedes-Benz σε πολλές Ευρωπαϊκές αγορές.

Από την 1η Φεβρουαρίου όλοι οι εργαζόμενοι στην Mercedes Benz Ελλάς αλλάζουν και τα μέιλ τους. Στο τέλος των ονομάτων τους αντί το Mercedes.gr θα ακολουθεί το @starautomotive.gr

Από μεθαύριο, 1η Φεβρουαρίου 2023, ο Fabrice Cambolive αναλαμβάνει νέος CEO της Renault. Ως μέλος της Διοικητικής ομάδας του Renault Group, θα αναφέρεται στον Luca de Meo, CEO του Renault Group. Στο νέο του ρόλο, ο Fabrice Cambolive θα δουλέψει μαζί με το ανώτατο Management της εταιρείας, προκειμένου να εδραιώσει την βιώσιμη και επικερδή ανάπτυξη της Renault. Επίσης, δουλειά του είναι να εγγυηθεί τη μεταμόρφωση της μάρκας τόσο με το λανσάρισμα 14 νέων μοντέλων, μέχρι το 2025, όσο και με την επέκτασή της στην Ευρώπη και διεθνώς.

Αν πάτε στα Τρίκαλα και δείτε να κυκλοφορούν στους δρόμους κάποια περίεργα ρομποτάκια μην καλέσετε την αστυνομία για να καταγγείλετε εξωγήινους. Απλά για να ξέρετε στην πόλη των Τρικάλων δοκιμάστηκαν την περίοδο των Χριστουγέννων στο Μύλο των Ξωτικών, τα αυτοκινούμενα ρομπότ τεχνολογίας ‘YAPE’ που είναι σε μέγεθος κουτιού.Τα πρωτοποριακά robots «εκπαιδεύονται» με λέιζερ και χαρτογραφημένη διαδρομή, όχι απλώς για να κινούνται σε προκαθορισμένο πλαίσιο, αλλά για να αποφεύγουν τα εμπόδια που συναντούν. Κυκλοφορούν σε κεντρικούς πεζόδρομους και ποδηλατοδρόμους και μεταφέρουν εφημερίδες και προϊόντα στα καταστήματα της πόλης, με στόχο να συμβάλλουν στη μείωση των οχημάτων στους δρόμους, προάγοντας έτσι τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Η Anytime της Interamerican βρίσκεται για μια ακόμα φορά δίπλα σε κάθε αντίστοιχη πρωτοβουλία, ασφαλίζοντας τα πρώτα delivery robots στην πόλη των Τρικάλων. Η καινοτόμος αυτή υπηρεσία εφαρμόζεται πιλοτικά για πρώτη φορά σε όλη την Ευρώπη, σε πραγματικές αστικές συνθήκες από τον Δήμο Τρικκαίων και την e-trikala Α.Ε.

Η BMW Motorrad πέτυχε τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της εταιρείας παραδίδοντας στους πελάτες 202.895 μοτοσυκλέτες και scooter, ήτοι αύξηση +4,4 % συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Η BMW Motorrad παραμένει στην πρώτη θέση στην παγκόσμια κατηγορία πολυτελών μοτοσικλετών και scooter. Η Γερμανία παραμένει η μεγαλύτερη ενιαία αγορά για την BMW Motorrad το 2022 με πωλήσεις 24.129 μοτοσικλετών και scooter. Με παραδόσεις ρεκόρ 21.223 μονάδων και αύξηση 6,7 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η Γαλλία εξασφάλισε μαζί με τις υπόλοιπες χώρες ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την BMW Motorrad σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία της BMW Motorrad έχουν η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και η Αμερική. Το έτος ρεκόρ της BMW Motorrad υποστηρίχθηκε επίσης από τις αγορές της Λατινικής Αμερικής (25.480 μονάδες / +17,2 %). Η Βραζιλία ήταν ο πρωταγωνιστής με πωλήσεις ρεκόρ 13.051 μονάδων, ήτοι αύξηση 17 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος.



Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη Active Recruiter στα Career Days Πανεπιστημίων και φορέων. Κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο του mobility στην Ελλάδα ως αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας κορυφαίων κατασκευαστών παγκοσμίου φήμης όπως Honda, Mitsubishi, Volvo, Komatsu και Massey Ferguson, έχει θέσει ως βασική του προτεραιότητα τη συνεχή προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ικανών στελεχών επενδύοντας στην επαγγελματική τους εξέλιξη και ανταμείβοντας την απόδοσή τους. Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο αποτελούν την κινητήρια δύναμη της επιτυχημένης επιχειρηματικής του πορείας και της περαιτέρω διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του σε καινοτόμα και πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται σε μία περίοδο δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργώντας συνεχώς νέες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης καθώς και πολλαπλές ευκαιρίες εξέλιξης της καριέρας των ανθρώπων του στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Με γνώμονα τα παραπάνω και με διαρκή επένδυση στη νέα γενιά στελεχών, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη δηλώνει παρών ως «Active Recruiter 2022-2023» στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνονται από Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Για 15η συνεχόμενη χρονιά, το FIAT Professional Ducato κατακτά το τίτλο “Best Motorhome Base Vehicle 2023”, την κορυφαία διάκριση στα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, μια κατηγορία οχημάτων όπου η έξυπνη αρχιτεκτονική, η αντοχή και η αξιοπιστία παίζουν καθοριστικό ρόλο . Η διάκριση έρχεται σε συνέχεια των κορυφαίων θέσεων πωλήσεων που απολαμβάνει το μοντέλο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επί σειρά ετών, με περισσότερα από 700.000 αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με βάση το Ducato να κυκλοφορούν στη «Γηραία Ήπειρο». Το Ducato είναι το μοναδικό LCV το οποίο έχει κατακτήσει τη μέγιστη διάκριση, “Platinum”, στις δοκιμές ασφάλειας του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP.

Η Yokohama Rubber Co., Ltd., ανακοίνωσε ότι προμηθεύει με τα ελαστικά BluEarth-GT AE51 και BluEarth-FE AE30 την Toyota Motor Corporation, ως μέρος του στάνταρ εργοστασιακού εξοπλισμού (OE) για τα νέα μοντέλα Pius και Prius PHEV. Το νέο Prius είναι ήδη διαθέσιμο στην αγορά της Ιαπωνίας, ενώ το Prius PHEV θα λανσαριστεί την προσεχή άνοιξη. Σε ότι αφορά τις διαστάσεις των ελαστικών, αυτές είναι 195/50R19 88Η για το BluEarth-GT AE51 και 195/60Ρ17 90H για το BluEarth-FE AE30.

Το BluEarth είναι μια παγκόσμια σειρά ελαστικών της YOKOHAMA που βασίζεται στην ιδέα του να είσαι φιλικός προς το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Το BluEarth-GT AE51 είναι ένα εξαιρετικό ελαστικό grand touring ενώ το BluEarth-FE AE30 είναι ένα τυπικό ελαστικό BluEarth με βελτιωμένη απόδοση καυσίμου.