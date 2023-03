F1: Την Κυριακή στο Sakhir στο Bahrain ξεκινάει ο «Γολγοθάς» των 23 Grand Prix

Του Περικλή Χαλάτση

Φέτος θα χορτάσουμε αγώνες στη F1. Θα δούμε 23 Grand Prix και έξι Sprint Race. Ο πρώτος αγώνας ξεκινάει την Κυριακή (5 Μαρτίου) στο Bahrain. Αρχικά είχαν ανακοινωθεί 24 αγώνες αλλά τελικά από το αγωνιστικό πρόγραμμα εξαιρέθηκε το Grand Prix της Κίνας που θα γινόταν στις 14 Απριλίου. Φέτος θα γίνει αγώνας για πρώτη φορά στο Las Vegas ενώ θα δούμε τρείς νέους πιλότους στα μονοθέσια της F1 .

Με την ομάδα της McLaren με Νο 81 θα τρέξει ο Oscar Piastri, με την ομάδα της AlphaTauri με No 21, ο Nyck De Vries και με την ομάδα της Williams με No 2, ο Logan Sargeant.

Ο Oscar Piastri ήταν πρωταθλητής F2 το 2021. O Nyck De Vries πέρυσι αντικατέστησε προσωρινά τον Albon ενώ ο Logan Sargeant προέρχεται από την ακαδημία οδηγών της Williams και έχει πολύ καλά δείγματα εξέλιξης.

Θα πρέπει να επισημάνουμε και την επιστροφή στους αγώνες της F1 του 35χρονου Γερμανού Nico Hulkenberg που θα αγωνισθεί με την ομάδα της Haas.

Σήμερα το απόγευμα (3 Μαρτίου) στις 13.30 θα γίνουν τα πρώτα ανεπίσημα δοκιμαστικά (Practice 1) και λίγες ώρες αργότερα στις 17.00 θα γίνουν τα δεύτερα ανεπίσημα δοκιμαστικά (Practice 2).

Αύριο Σάββατο ( 4 Μαρτίου) στις 13.30 θα γίνουν τα τρίτα ανεπίσημα δοκιμαστικά (Practice 3).

Την ίδια ημέρα στις 17.00 θα γίνουν τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά από όπου θα βγει και ο Polman.

Την Κυριακή ( 5 Μαρτίου) στις 17.00 θα ξεκινήσει το πρώτο Grand Prix της χρονιάς.

Από φέτος τους αγώνες της F1 θα δείχνει η τηλεόραση του Αnt1 , η Ant1+ (είναι με συνδρομή) και η F1 TV Pro (είναι με συνδρομή). Η συνδρομή στον ΑΝΤ1+ μειώθηκε στα 3,33€



Η κατασκευή της πίστας στο Bahrain ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2002. Ο πρώτος αγώνας έγινε δύο χρόνια μετά, το 2004. Τον αγώνα κέρδισε ο Michael Schumacher (Ferrari).

Το μήκος της πίστας είναι 5.412 km. Οι πιλότοι θα κάνουν 57 γύρους και θα καλύψουν 308.238 Km. Τον ταχύτερο χρόνο έκανε το 2005 με McLaren ο Pedro de la Rosa (1.31.447).

Ο Mario Isola, αγωνιστικός διευθυντής της Pirelli Motor Sport είπε για τον αγώνα στο Bahrain:

«Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς θα είναι ένα σημαντικό τεστ για να αξιολογήσουμε όλη τη δουλειά που κάναμε πέρυσι στην εξέλιξη των ελαστικών. Αυτό μας επέτρεψε να ενισχύσουμε περισσότερο τη δομή των ελαστικών και να δημιουργήσουμε μια νέα γόμα. Η καινούργια γόμα C1 θα κάνει το ντεμπούτο της στο Sakhir.

Βασίζεται στην περσινή C2, αυτό μας επιτρέπει να μειώσουμε τη διαφορά απόδοσης ανάμεσα στις σκληρότερες γόμες της γκάμας μας. Εκτιμούμε ότι θα αποτελέσει χρήσιμη επιλογή για τον αγώνα του Σαββατοκύριακο. Το προσπέρασμα μέσω στρατηγικής, σταματώντας νωρίτερα για αλλαγή ελαστικών ‘undercut’ είναι εφικτό στο Grand Prix, του Bahrain . Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πως θα χρησιμοποιήσουν οι ομάδες τη νέα παράμετρο στην τριάδα γομών που επιλέχθηκε για το Sakhir.»

Οι γόμες που θα επιλέξουν οι επικεφαλής των ομάδων θα παίξουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο κατά την εκκίνηση αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Υπάρχουν δύο σημεία που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή.

Το πρώτο είναι όχι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και οι μεγάλες διακυμάνσεις. Η θερμοκρασία της ασφάλτου μπορεί να ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου στη διάρκεια της μέρας. Πέφτει όμως τουλάχιστον 15 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα όταν νυχτώσει.

Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP2) οι κατατακτήριες δοκιμές και ο αγώνας εκκινούν στις 18:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος) όπου οι συνθήκες διαφέρουν σημαντικά από τις άλλες δυο περιόδους που θα διεξαχθούν νωρίς το απόγευμα.

Το δεύτερο σημείο που θα δυσκολέψει τα πληρώματα είναι η σκόνη. Η πίστα περιβάλλεται από την έρημο του Sakhir. Πολλές φορές ο άνεμος φέρνει άμμο στην πίστα και αυτό μεταβάλλει τα επίπεδα πρόσφυσης κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Υποστηρικτικό παράγοντα έχουν οι δύο αγώνες που θα προηγηθούν. Τα μονοθέσια της F3 και F2 συντελούν στο στρώσιμο της αγωνιστικής γραμμής με γόμα που βελτιώνει το κράτημα.

Φέτος το ντεμπούτο της κάνει η νέα γόμα C1 .

Η Pirell αύξησε τον αριθμό των διαθέσιμων γομών σε 6 και απ’ αυτές θα επιλέγονται οι τρεις σε κάθε αγώνα. Η καινούργια γόμα C1 έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στην πιο σκληρή C0 (πέρυσι είχε τον κωδικό C1) και στη C2 που παραμένει ίδια με πέρυσι. Στον αγώνα της Κυριακής, η C1 θα είναι η P Zero λευκή σκληρή γόμα, η C2 θα είναι η P Zero κίτρινη μέση γόμα και η C3 θα είναι η P Zero κόκκινη μαλακή γόμα. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους δυο σετ σκληρής γόμας, τρία σετ μέσης γόμας και 8 σετ μαλακής γόμας για κάθε μονοθέσιο. Επίσης θα υπάρχουν οι συνήθεις επιλογές ενδιάμεσων και βρόχινων ελαστικών Cinturato.

Η άσφαλτος στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο του Bahrain είναι από τις πιο τραχείες που απαντώνται στη χρονιά. Την ίδια στιγμή η διαδρομή που έχει στροφές χαμηλής και μέσης ταχύτητας θέτει στα ελαστικά σημαντικές προκλήσεις στη φάση της επιτάχυνσης και του φρεναρίσματος. H χάραξη απαιτεί επίσης καλή σταθερότητα στο πίσω μέρος του μονοθεσίου. Η πτώση απόδοσης των ελαστικών λόγω θερμικής καταπόνησης (degradation) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή στρατηγικής. Πέρυσι όλοι οι οδηγοί πλην ενός, σταμάτησαν τρεις φορές (αντί για δυο που περιμέναμε) καθώς εμφανίστηκε λίγο πριν το φινάλε, αυτοκίνητο ασφαλείας.

Ας πάρουμε μια γεύση απο τον αγώνα του 2022

Ο νικητής Charles Leclerc (Ferrari) χρησιμοποίησε τη μαλακή γόμα στα δυο πρώτα μέρη και μετά έβαλε τη μέση γόμα. Εκμεταλλεύτηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας και έβαλε ξανά τη μαλακή γόμα μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας μπροστά από τον άλλο οδηγό της ομάδας Carlos Sainz.

Δεν θα κάνουμε προβλέψεις. Θα περιμένουμε να δούμε το απόγευμα τα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά και μετά θα μπορούμε να έχουμε κάποια γνώμη για τον αγώνα της Κυριακής.

Οι 23 αγώνες φέτος. ('Εχει διαγραφεί η Κίνα)