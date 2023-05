Η επιστροφή της F1 στο Πριγκιπάτο του Monaco: Αγώνας αποκλειστικά για τους celebrities

Του Περικλή Χαλάτση

Όσοι Ευρωπαίοι έχουν ελεύθερο χρόνο αλλά και διαθέσιμο χρήμα αυτό το τριήμερο που έρχεται θα συναντηθούν στη γαλλική Ριβιέρα για να ξεκουραστούν, να τα πουν από κοντά -οι περισσότεροι είναι φίλοι και συνήθως νοικιάζουν θαλαμηγούς στο Μονακό- αλλά και να παρακολουθήσουν τον 7ο γύρο της F1 που γίνεται στις 28 Μαΐου στην καρδιά του πλούτου.Στην πραγματικότητα βαθμολογικά θα είναι ο 6ος λόγω αναβολής του αγώνα στην Ιταλία. Αυτή την περίοδο αν δεν έχετε προβλέψει να κλείσετε κάποιο κατάλυμα δεν πρόκειται να βρείτε σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από την πίστα στο Μόντε Κάρλο. Όλα είναι κλεισμένα εδώ και αρκετούς μήνες. Οι Γάλλοι φίλοι των αγώνων εγκαταλείπουν τα σπίτια τους δύο φορές το χρόνο και κατευθύνονται στο Μονακό με όλα τα μέσα που μπορείτε να φαντασθείτε. Η μία είναι για τον αγώνα του WRC και η δεύτερη για το Grand Prix. Φυσικά δεν μένουν στο Μονακό. Εκεί οι τιμές είναι απαγορευτικές. Όχι μόνο για να μείνουν αλλά και για να νοικιάσουν μια θέση την Κυριακή,στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου.

Οι περισσότεροι φίλοι των αγώνων, συνήθως σήμερα (Πέμπτη) περπατούν την πίστα. Συνολικά ο αγώνας είναι 3.337 μέτρα. Και γίνεται μέσα στην πόλη του Μονακό. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που κάνουν μια βόλτα στους δρόμους του Πριγκιπάτου για να έχουν μια καλύτερη εικόνα του αγώνα. Αυτό το τριήμερο ακόμη και τα καφέ είναι με κρατήσεις. Για να απολαύσεις το δείπνο σε κάποιο από τα πολύ καλά gourmet στέκια του Μονακό θα πρέπει να κλείσει θέση από τον Ιανουάριο.

Οι οδηγοί της F1 γνωρίζουν ότι ο αγώνας μετράει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλλά δεν είναι ένας αγώνας όπως αυτοί θα ήθελαν. Το Monaco δεν είναι ούτε Silverstone, ούτε Spa ούτε Monza. Το Μονακό έχει ένα δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της Formula 1. Εδώ και 60 χρόνια τα χαρακτηριστικά αυτής της μοναδικής διαδρομής είναι σχεδόν τα ίδια. Οι αλλαγές που έχουν γίνει στην πίστα – δρόμος του Πριγκιπάτου είναι ελάχιστες και αφορούν θέματα ασφαλείας. Μπορεί να μην είναι αγώνας που αναπτύσσονται ταχύτητες, είναι όμως δύσκολος.

Ο αγωνιστικός διευθυντής του Motor Sport Mario Isola αναφέρθηκε στον αγώνα του Monte Carlo:

« Ένας αγώνας όπου γράφεται ιστορία. Πάμε στο Grand Prix του Μονακό κάπως διαφορετικά απ’ ότι περιμέναμε. Θα ήταν κανονικά ο μεσαίος αγώνας σε μια τριπλέτα Ευρωπαϊκών αλλά από τη στιγμή που ακυρώθηκε η Ίμολα, είναι ο πρώτος. Οι εικόνες της πλημμύρας είναι ακόμη στο μυαλό μας, θέλω ακόμη μια φορά να εκφράσω τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους υπέστησαν μεγάλες υλικές απώλειες.

Τα χαρακτηριστικά αυτής της μοναδικής διαδρομής που δεν έχει αλλάξει πολύ την καθιστούν ανεπανάληπτη καθώς συχνά κρύβει τρανταχτές εκπλήξεις. Καμία άλλη πίστα δεν επιτρέπει στους οδηγούς να αντισταθμίσουν τις αδυναμίες των μονοθεσίων τους με τέτοιο τρόπο. Ένα μικρό συμβάν μπορεί ν’ αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες. Η δυσκολία του προσπεράσματος μερικές φορές στερεί θέαμα στον αγώνα.

Όμως αυτό καθιστά τις κατατακτήριες δοκιμές πιο συναρπαστικές καθώς η θέση εκκίνησης παίζει ιδιαίτερο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα την Κυριακή. Όπως συχνά συμβαίνει σε αγώνες δρόμου, η Pirelli διάλεξε τις πιο μαλακές γόμες της γκάμας. Μια από τις ιδιαιτερότητες στο Μονακό είναι πως η πίστα δίδεται στην κυκλοφορία κάθε βράδυ. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να στρωθεί με γόμα το οδόστρωμα στην αγωνιστική γραμμή. Η επιφάνεια είναι πολύ γλιστερή. Καθώς η Ίμολα ακυρώθηκε, τα νέα βρόχινα ελαστικά Cinturato Blue που δεν χρειάζονται ηλεκτρικές κουβέρτες για προθέρμανση, ίσως κάνουν ντεμπούτο στο Μονακό. Αυτό εξαρτάται από τον καιρό που θα είναι καθοριστικός παράγοντας αυτό το Σαββατοκύριακο.»

Μετά την ακύρωση του Grand Prix, λόγω κακοκαιρίας στην ‘Ιμολα, τα μονοθέσια ήδη βρίσκονται στο Monte Carlo για τον αγώνα της Κυριακής στους στενούς -για την F1- δρόμους της πόλης του Πριγκιπάτου. Η μέση ωριαία ταχύτητα είναι 150 χλμ και θεωρητικά είναι ο αγώνας με τη χαμηλότερη μ.ω.τ απ’ όλες τις πίστες.

Το συνολικό μήκος της πίστας είναι 3,337 (Km) . Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 78 γύρους -κάθε γύρος έχει 19 στροφές- και θα καλύψουν 260.286 Km. Ρεκόρ πίστας είχε κάνει το 2021 ο Lewis Hamilton (1.12.909). Σε όλο τον αγώνα υπάρχει μόνο μία ζώνη DRS.

Στο Πριγκιπάτο για πρώτη φορά αγώνας της F1 έγινε το 1950. Φέτος θα είναι το 80ο Grand Prix στο Πριγκιπάτο.

Οι Celebrities έχουν ήδη εγκατασταθεί στις θαλαμηγούς και ανάμεσα σε όλα τα άλλα βάζουν τα στοιχήματα για τον νικητή της Κυριακής. Ο Leclerc παίρνει τους περισσότερους πόντους αλλά διεκδικητές για τη νίκη είναι ο Verstappen ( 119 βαθμούς) που θέλει βαθμούς για να ανοίξει τη διαφορά του με τον ομόσταυλό του Perez (105 βαθμούς). Ο Μεξικάνος με τη σειρά του θέλει νίκη για να τεθεί επικεφαλής της βαθμολογίας. Στην 3η θέση είναι ο Alonso με 75 βαθμούς και στην 4η θέση είναι ο Hamilton 56 βαθμούς. Ο Leclerc που ούτε φέτος θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τίτλο βρίσκεται πίσω με 34 βαθμούς.

Η Pirelli για το Μονακό έχει τις τρεις πιο μαλακές γόμες. Αυτές επελέγησαν για τη διαδρομή στο Μονακό: η C3 είναι η P Zero λευκή σκληρή, η C4 είναι η P Zero κίτρινη μέση και η C5 είναι η P Zero κόκκινη μαλακή.

H πρόσφυση είναι πολύ χαμηλή και η φθορά περιορισμένη. Οι πιο μαλακές γόμες προσφέρουν πρόσφυση αλλά μηχανικά αυτή είναι περιορισμένη. Δεν αποκλείονται τα γλιστρήματα που παραμορφώνουν την επιφάνεια των ελαστικών.

Πέρυσι λόγω των μεικτών συνθηκών είχαν χρησιμοποιηθεί όλα τα ελαστικά που ήταν διαθέσιμα για το grand prix: Βρόχινα Cinturato Blue, ενδιάμεσα Cinturato Green και οι τρεις γόμες των σλικ ελαστικών. Αν η διαδρομή είναι στεγνή, οι οδηγοί κάνουν μια αλλαγή ελαστικών στον αγώνα, αλλά πέρυσι, οι περισσότεροι σταμάτησαν 3 φορές για ν’ αλλάξουν λάστιχα.

Τα καινούργια βρόχινα ελαστικά Cinturato Blue δεν χρειάζονται προθέρμανση με ηλεκτρικές κουβέρτες. Θα είχαν κάνει ντεμπούτο στην Ίμολα που ακυρώθηκε, ίσως χρησιμοποιηθούν στο Μονακό και σίγουρα θα είναι διαθέσιμα για το υπόλοιπο της σεζόν.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο Παρασκευή (26/5) όπου θα γίνουν τα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Το P1 θα γίνει στις 14.30 και το P2 στις 18.00

Το Σάββατο 27/5 θα γίνει το P3 στις 13.30 και τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την Pole Position θα γίνουν την ίδια ημέρα στις 17.00. Ο αγώνας θα ξεκινήσει την Κυριακή 28/5 στις 16.00 ώρα Ελλάδος.

Όλη η αγωνιστική δράση θα μεταδοθεί από το συνδρομητικό κανάλι του Ant1 Plus καθώς επίσης και από το επίσης συνδρομητικό F1 TV. Την Κυριακή ο αγώνα θα μεταδοθεί και από το ελέυθερο κανάλι του Ant1.