Ο Max Verstappen ξεκινάει πρώτος στο Grand Prix του Καναδά 

Του Περικλή Χαλάτση

Σε μία ώρα (στις 21.00 ώρα Ελλάδος) θα σβήσουν τα πέντε κόκκινα φώτα και θα ξεκινήσει ο 9ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1 στην πίστα Gilles Villeneuve στον Καναδά. Χθες οι κατατακτήριες δοκιμές έγιναν σε βρεγμένη πίστα που σε αρκετά σημεία είχαν σχηματισθεί λίμνες. Οι πιλότοι εκτός από την υδρολίσθηση είχαν πρόβλημα με την κακή ορατότητα. Σήμερα όμως όλα δείχνουν ότι θα έχουμε λιακάδα. Στη στεγνή πίστα οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν την C3 που είναι η P Zero λευκή /σκληρή γόμα, η C4 είναι η P Zero κίτρινη/μέση γόμα και η C5 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα.

Ο Max Verstappen ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος τόσο στις ανεπίσημες όσο και στις κατατακτήριες δοκιμές και σήμερα ξεκινάει πρώτος στο Grand Prix Καναδά. Πίσω από την Red Bull του Ολλανδού, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο εκπληκτικός , Fernando Alonso με την Alpine και στην 3η θέση είναι ο Carlos Sainz με την Ferrari . Ο Ισπανός έχει πάρει συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο που θα κινηθεί προκειμένου να κερδίσει κάτι καλύτερο . Η Ferrari δεν έχει ελπίδες βοήθειας από τον Charles Leclerc ο οποίος ξεκινάει από την τελευταία θέση λόγω του πέναλτι της Ομοσπονδίας για τις αλλαγές που έκανε σε όλα τα μέρη της μονάδας ισχύος του (άλλαξε κινητήρα, MGU-K, εξάτμιση turbo).

Από την 4η θέση ξεκινάει ο Lewis Hamilton (Mercedes) από την 5η θέση ο Kevin Magnussen (Haas) από την 6η θέση ο Mick Schumacher (Haas), από την 7η θέση ο Esteban Ocon (Alpine) , από την 8η θέση ο George Russell (Mercedes). Ο Daniel Ricciardo (McLaren) ξεκινάει από την 9η θέση και τη δεκάδα κλείνει ο Κινέζος Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

Η πίστα που έχει το όνομα του Gilles Villeneuve αποτελείται κυρίως από ευθείες με chicane αλλά και φουρκέτες. Για πρώτη φορά αγώνας στον Καναδά έγινε το 1978. Η πίστα έχει συνολικό μήκος 4.361 μέτρα. Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 70 γύρους και θα καλύψουν συνολικά 305.27 χιλιόμετρα.

Στη βαθμολογία των οδηγών ο M. Verstappen προηγείται με 150 βαθμούς ενώ στη 2η θέση βρίσκεται ο ομόσταυλός του S.Perez με 129 β. Ο C.Leclerc μετά τους δύο τελευταίους κακούς αγώνες βρίσκεται στην 3η θέση με 116 βαθμούς ενώ κοντά του με 99 βαθμούς είναι ο G.Russel.

Στη βαθμολογία των κατασκευαστών προηγείται η Red Bull με 279 βαθμούς και ακολουθούν η Ferrari με 199 βαθμούς , η Mercedes με 161 η Mclaren (65 β) και η Alpine (47 β).

Ο αγώνας ξεκινάει στις 21.00 και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και την F1 TV Pro.