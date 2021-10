Όλα ανοικτά στο Τουρκικό Grand Prix–Τι θα «κοστίσει» στον Hamilton η αλλαγή κινητήρα

Επιμέλεια:Περικλής Χαλάτσης

Η πίστα στην Κωνσταντινούπολη το 2020 ήταν απαράδεκτη. Γλιστρούσε και ανησύχησε ιδιαίτερα τόσο τους οδηγούς όσο και τις εργοστασιακές ομάδες.Φέτος η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα της F1 αλλά τελικά οι Τούρκοι αποδείχτηκαν τυχεροί λόγω της ματαίωσης του αγώνα στη Σιγκαπούρη.Τα μέτρα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για τον κορωνοϊό είναι αυστηρότατα και δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθεί το Γκράν Πρι.

Έτσι τη θέση του αγώνα της Σιγκαπούρης πήρε η Κωνσταντινούπολη.Φέτος οι Τούρκοι έκαναν κάποιες επισκευές και έστρωσαν νέα ασφαλτοτάπητα ώστε να μη γλιστράει. Ωστόσο ο Mario Isola, επικεφαλής F1 και αγώνων αυτοκινήτου για την Pirelli θεωρεί την πίστα αρκετά δύσκολη για αυτό επέλεξαν για το συγκεκριμένο αγώνα πιο μαλακές γόμες.

Τον περσινό αγώνα τον χαρακτήρισε απαράδεκτο. «‘Ήταν ένας από τους πιο δραματικούς και απρόβλεπτους αγώνες πέρυσι, κυρίως λόγω της πολύ γλιστερής επιφάνειας» είπε ο Mario Isola και συνέχισε:

« Αυτό οφείλονταν στην ελάχιστη πρόσφυση της καινούργιας ασφάλτου. Η ολισθηρότητα έγινε χειρότερη λόγω της βροχής και αυτό αιφνιδίασε πολλούς. Αυτός είναι ο λόγος που φέτος επιλέξαμε πιο μαλακές γόμες καθώς ο αγώνας γίνεται ένα μήνα νωρίτερα. Λογικά οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες.

Λόγω της επιλογής γομών η πίστα θα καθαριστεί με νερό υψηλής πίεσης και αυτό λογικά θα προσδώσει μεγαλύτερη τραχύτητα και πρόσφυση. Πιθανόν οι πιο μαλακές γόμες να έχουν μεγαλύτερο επίπεδο φθοράς από πέρυσι. Αυτό θα το μάθουμε επιτόπου, οπότε η δουλειά στις ελεύθερες δοκιμές θα είναι πολύ χρήσιμη...»

Πέρυσι νικητής αυτού του δύσκολου αγώνα ήταν ο L.Hamilton .Φέτος τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά αφού η Red Bull έχει αποδειχτεί ότι είναι ελάχιστα ταχύτερη από τη Mercedes. Αλλά υπάρχει και η τιμωρία του Hamilton. Ανάλογα με τα αποτελέσματα στα αυριανά επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά θα ξέρουμε τη σειρά εκκίνησης.

Στο πρωινό κομμάτι των ελεύθερων δοκιμαστικών ο Hamilton έσπασε το ρεκόρ γύρου –εδώ και 16 χρόνια το κατείχε ο Montoya- και έκανε τον καλύτερο χρόνο. Ήταν κατά τέσσερα δευτερόλεπτα πιο γρήγορος απο τονβ προηγούμενο κάτοχο. Πίσω από τον Hamilton το πρωί ήταν ο Verstappen ενώ ο Leclerc ήταν τρίτος και τέταρτος ο Bottas.

Το απόγευμα

Στο απογευματινό κομμάτι και πάλι ο Βρετανός έκανε τον καλύτερο χρόνο. Πίσω του ήταν ο Charles Leclerc και τρίτος ο Valtteri Bottas. Ακολούθησαν Perez και Verstappen ο οποίος αντιμετώπισε κάποια προβλήματα με το μονθέσιό του.

Η ποινή στον Hamilton

Ακόμη και αν στα αυριανά επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά κάνει τον καλύτερο χρόνο, ο Hamilton θα ξεκινήσει από την 11 θέση. Και γιατί αυτό; Γιατί η Mercedes άλλαξε μόνο τον θερμικό κινητήρα και όχι όλη την υβριδική μηχανή. Αντίθετα στη Ρωσία η Red Bull είχε αλλάξει όλον τον κινητήρα και τότε Verstappen ξεκίνησε από την τελευταία θέση.Έκανε έναν φοβερό αγώνα και από τελευταίος βρέθηκε δεύτερος στον τερματισμό.

Η Mercedes το σκέφθηκε διαφορετικά. Άλλαξε μόνο τον κινητήρα αλλά όχι το σύνολο του μοτέρ όπως το υβριδικό σύστημα η τις μπαταρίες. Έτσι στην καλύτερη περίπτωση ο Hamilton θα ξεκινήσει από την 11η θέση και θα έχει αρκετές ελπίδες να φτάσει γρήγορα στην πρώτη τριάδα.

Οι πιλότοι της F1 μετά τις ανεπίσημες δοκιμές αναφέρθηκαν για την πρόσφυση στο Istanbul Park. Είπαν ότι η πίστα είναι καλύτερη ωστόσο υπάρχει μια διαφορά ότι πέρυσι έβρεχε και σήμερα η πίστα ήταν στεγνή.

Για το Τουρκικό Grand Prix, η Pirelli επέλεξε τις τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας μας: η C2 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C3 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C4 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Αυτή η επιλογή είναι ένα επίπεδο πιο μαλακή απ’ αυτή που είχαν επιλέξει το 2020.

Δεδομένου ότι η πίστα έχει νέο ασφαλτοτάπητα πριν από τον αγώνα θα γίνει water blasting. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία εκτοξεύεται νερό με πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Ο σκοπός είναι η επιφάνεια να γίνει πιο τραχιά, ώστε τελικά να προσφέρει μεγαλύτερα επίπεδα πρόσφυσης. Έτσι χρησιμοποιώντας πιο μαλακές γόμες θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η πρόσφυση.

Η πιο γνωστή στροφή στο Istanbul Park είναι η στροφή 8. Είναι μια από τις πιο απαιτητικές στροφές στη Formula 1. Είναι πολύ παρατεταμένη 640 μέτρα (το 12% ενός γύρου) και η διέλευσή της γίνεται με υψηλή ταχύτητα ενώ υπάρχουν πολλές κορυφές. Εκεί ασκούνται δυνάμεις που ξεπερνούν τα 5g στα μονοθέσια και στα ελαστικά. Και λογικό το «πέταλο» σ αυτή τη στροφή να συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο.

Στην πίστα αυτή που είναι μήκους 5.338 μέτρων θα γίνουν συνολικά 58 γύροι. Υπάρχουν αρκετές στροφές που ασκούν υψηλές δυνάμεις στα ελαστικά. Για παράδειγμα η στροφή 1 έχει κατηφορική κλίση πριν ανηφορίσει ξανά ενώ και η πίσω ευθεία έχει ένα ύψωμα (χάσιμο) που ονομάζεται «Faux Rouge» καθώς μοιάζει με το αντίστοιχο στο Σπα.

Συνολικά στην πίστα αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο μια επίπεδη περιοχή χωρίς υψομετρικές διακυμάνσεις. Από ότι δείχνουν τα καιρικά φαινόμενα φέτος ο αγώνας θα γίνει σε στεγνό οδόστρωμα.