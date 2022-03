«Πέταξε» ο Charles Leclerc στο Bahrain-Πανηγύρια στη Ferrari και προβληματισμός σε Mercedes και Red Bull

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Την ώρα που στην ομάδα της Ferrari πανηγύριζαν την Pole position του Charles Leclerc στο στρατόπεδο της Red Bull και της Mercedes επικρατούσε έντονος προβληματισμός. Ο Charles Leclerc ήταν άπιαστος με μια εκπληκτική Ferrari . Στο Q3 ανέτρεψε τα προγνωστικά που ήθελαν τον Ολλανδό πιλότο της RedBull στην pole position.

Όταν έπεσε η καρό σημαία ο Max Verstappen είχε μείνει άναυδος. Είχε την pole position στο τσεπάκι του. Δεν το πίστευε ότι έχασε την πρώτη θέση για μια…αναπνοή.

Το αφεντικό της Red Bull Christian Horner έδειχνε σκεπτικός. Δεν περίμενε την έκπληξη από τη Ferrari. Ιδιαίτερα προβληματισμένος ήταν το αφεντικό της Mercedes Toto Wolff από την 5η θέση του Hamilton.

Στα επίσημα χρονομετρημένα του Σαββάτου η Ferrari έδειξε ότι στη φετινή χρονιά θα πρωταγωνιστήσει. Η Ferrari του 2021 δεν έχει καμιά σχέση με αυτή που είδαμε σήμερα. Μάλιστα έκανε το 1-3. Οι διαφορές στα χρονόμετρα για τους τέσσερις πρώτους πιλότους είναι μικρότερες από ένα δευτερόλεπτο.

Ο Charles Leclerc έκανε 1.30.558 , o Verstappen 1.30.681, ο Sainz 1.30.687 και ο Perez 1.30.921. Η διαφορά του πρώτου ( Leclerc) με τον δεύτερο (Verstappen ) είναι +0.123 ενώ μόλις 6 χιλιοστά πίσω του είναι ο Sainz που συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα. Ο Hamilton έκανε πάνω από 1.30. Ο χρόνος του Βρετανού ήταν 1.31.238 και φυσικά ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος.

Όλοι οι οδηγοί ξεκίνησαν τη διαδικασία με μαλακά ελαστικά, με μόνη εξαίρεση τις δύο Williams που επέλεξαν σκληρά. Μετά το Q1 επέστρεψαν στα πίτς για να αλλάξουν γόμες προκειμένου να ξεκινήσουν το Q2.Μέχρι εκείνη την ώρα όλοι πίστευαν ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 του 2021 θα κερδίσει την Pole position.

Όμως ο πιλότος της Ferrari δεν είχε απαντήσει. Όταν έπεσε η καρό σημαία ήταν αυτός που κέρδισε και τώρα θα πρέπει να ξεκινήσει στο αυριανό πρώτο Grand Prix της χρονιάς πρώτος και θα προσπαθήσει να τερματίσει και πρώτος.

Ο Max Verstappen σκέφτεται ότι η Ferrari πλέον είναι σοβαρός αντίπαλος και δεν θα είναι εύκολο το προσπέρασμα. Ελπίζει όμως ότι πιέζοντας τον Leclerc θα γίνει το λάθος και θα τον προσπεράσει.

Πίσω από τον Hamilton στην 6η θέση τερμάτισε ο πρώην ομόσταυλός του Valteri Bottas που όμως φέτος κάθεται στο πιλοτήριο της Alfa Romeo. Η ιταλική ομάδα έχει ανέβει ποιοτικά και ψυχολογικά και βρίσκεται μέσα στο συναγωνισμό των πρωταθλητών.

Ο αγώνας αύριο Κυριακή (21 Μαρτίου) ξεκινάει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote Sport 5HD την ΕΡΤ Sports2 και την ΕΡΤ2.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Bahrain GP:



Λίγα λόγια για την πίστα

Το Μπαχρέιν παραμένει μια από τις πιο τραχείς πίστες στο ημερολόγιο λόγω της υψηλής περιεκτικότητας της ασφάλτου σε γρανίτη. Αυτό έχει ως συνέπεια υψηλά επίπεδα φθοράς και πτώσης απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης. Μολονότι η τραχύτητα της ασφάλτου είναι υψηλή, η άμμος που φέρνει ο αέρας από την έρημο – η οποία περιβάλει την πίστα – προκαλεί πολλά γλιστρήματα που επηρεάζουν την πρόσφυση.

Στην πίστα του Σακχίρ θα γίνει ο πρώτος αγώνας της χρονιάς με ελαστικά 18 ιντσών. Η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο σκληρές γόμες .Η γόμα C1 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η γόμα C2 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η γόμα C3 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Ο συνδυασμός αυτός είναι ένα επίπεδο πιο σκληρός από τον περσινό, καθώς τα νέα ελαστικά 18 ιντσών είναι τελείως διαφορετικά ακόμη και όσον αφορά στις γόμες, από τα παλιά ελαστικά 13 ιντσών.