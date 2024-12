Το διαστημικό σκάφος Parker Solar Probe έφτασε σήμερα, Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, πιο κοντά από ποτέ στον Ήλιο, προκειμένου να μελετήσει την ατμόσφαιρά του.

Το μη επανδρωμένο σκάφος της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA) ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018 μια επταετή αποστολή, με στόχο να αποκαλύψει τα μυστικά του Ήλιου – π.χ. για τις ηλιακές καταιγίδες που έχουν αντίκτυπο στις τηλεπικοινωνίες μας.

Γύρω στις 13:53 (ώρα Ελλάδος), το Parker Solar Probe επρόκειτο να πλησιάσει σε απόσταση 6,1 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Ήλιου, πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο σκάφος στο παρελθόν.

Ωστόσο, η επιστημονική ομάδα της αποστολής θα πρέπει να περιμένει μέχρι την Παρασκευή για να λάβει σήμα από το σκάφος, αφού η επικοινωνία με το Parker Solar Probe έχει χαθεί τις τελευταίες ημέρες λόγω της εγγύτητάς του στον Ήλιο.

HAPPENING RIGHT NOW: NASA’s Parker Solar Probe is making its closest-ever approach to the Sun! 🛰️ ☀️

More on this historic moment from @NASAScienceAA Nicola Fox 👇

Follow Parker’s journey: https://t.co/MtDPCEK6w6#3point8 pic.twitter.com/Bq85XFa1QS

December 24, 2024

