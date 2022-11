Οι τροφές που κάνουν θαύματα στο κρυολόγημα

Το κοινό κρυολόγημα εξακολουθεί να κάνει την εμφάνισή του έντονα στην αλλαγή του καιρού με συμπτώματα όπως συνάχι, καταρροή και φτέρνισμα. Μερικά γιατροσόφια επισπεύδουν τον κύκλο του κρυολογήματος και καταπολεμούν τα παραπάνω συμπτώματα.

Κεφίρ

Μελέτες έχουν δείξει πως η τακτική κατανάλωση προβιοτικών, όπως το κεφίρ, μπορεί να μειώσει την ένταση και τη διάρκεια των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος. Το κεφίρ φτιάχνεται από τους ζυμομύκητες του γάλακτος και τα βακτήρια γαλακτικού οξέος. Ταυτόχρονα, αποτελεί μία ισχυρή πηγή προβιοτικών μεγαλύτερη και από το γιαούρτι που στη δυτική διατροφή κρατά την πρώτη θέση της πιο διαδεδομένης πηγής προβιοτικών.

Ακτινίδιο

Το γλυκόξινο ακτινίδιο είναι σύμμαχος του κρυολογήματος καθώς μπορεί να βοηθήσει το ανοσοποιητικό σύστημα να αντιμετωπίσει τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, χάρη στην μεγάλη του περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Ένα έως δύο ακτινίδια την ημέρα είναι αρκετά για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού στην πολύτιμη αντιοξειδωτική βιταμίνη C. Εξίσου αποτελεσματική είναι και η φρεσκοστυμμένη πορτοκαλάδα που τροφοδοτεί τον οργανισμό με βιταμίνη C και μπορεί να μην αποτρέπει το κρυολόγημα, σίγουρα όμως βοηθά στην ταχύτερη εξασθένιση των συμπτωμάτων του.

Μανιτάρια

Η βασική πηγή πρωτεϊνών για τους χορτοφάγους είναι μία από τις καλύτερες διατροφικές πηγές της βιταμίνης D και αυτό γιατί τα μανιτάρια έχουν την ικανότητα να παράγουν βιταμίνη D όταν εκτίθενται στο ηλιακό φως.

Tα άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα τους έχουν 36% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού από εκείνους που διαθέτουν φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης D.

Κολοκυθόσποροι

Μία πλούσια πηγή ψευδάργυρου ο οποίος είναι απαραίτητος για τη θωράκιση του οργανισμού βρίσκεται στους κολοκυθόσπορους. Μελέτες έχουν δείξει πως ο ψευδάργυρος μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του κοινού κρυολογήματος. Μια χούφτα σποράκια (30γρ) παρέχουν το 14% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης ψευδάργυρου.

Χρησιμοποιείστε τα σποράκια σε βελουτέ σούπες, ψητά λαχανικά και σαλάτες.

Κοτόσουπα

Η κοτόσουπα το κατεξοχήν γιατροσόφι κατά του κρυολογήματος δεν θα μπορούσε να λείπει από μία τέτοια λίστα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ένα μπολ με σούπα κοτόπουλου μπορεί να βοηθήσει στη ρινική συμφόρηση και να μετριάσει τα συμπτώματα του κρυολογήματος. Αυτό συμβαίνει γιατί η κοτόσουπα ενυδατώνει τον οργανισμό και ανακουφίζει τον πονόλαιμο. Παράλληλα αποτελεί πλήρες γεύμα που δίνει ενέργεια και τονώνει τον οργανισμό.