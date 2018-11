Yoga & Surf weekend στην Πελοπόννησο

Το Anahata Shuddhi και το KYMA SURF SCHOOL ενώνουν τις δυνάμεις τους για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!!! Αυτό το Σαββατοκύριακο 10 & 11 Νοεμβρίου, θα είναι ένα super Yoga & Surf weekend, στην παραλία Κακόβατου, που βρίσκεται στη Ζαχάρω Ηλείας!- Μεταφορά από και προς την Αθήνα (προαιρετικά)- 1 διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο (http://ostria-kakovatos.gr/), δίπλα στο surf spot.- Βραδινό γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα δίπλα στο ξενοδοχείο.- Πρωινό (Κυριακή) buffet style.- Μαθήματα yoga και surf / sup / sup yoga (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες)- Προπόνηση με carver, surf skate & Balance board - Free wifi- Όλο τον εξοπλισμό (surfboard,wetsuits, κλπ).- Έκπτωση 20% στα surf shops (www.s.exhouse.gr), (www.kymasurf.gr).- Έκπτωση 20% στην ανανέωση συνδρομής των ΜΕΛΩΝ του Anahata Shuddhi και 1 κάρτα ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων σε ΜΗ ΜΕΛΗ για μαθήματα yoga & pilates.Σε σένα που αγαπάς τη γιόγκα αλλά και σε σένα που αγαπάς το νερό και τα σπορ (surf).Σε σένα που γνωρίζεις ήδη surf και θες να το εξελίξεις αλλά και σε σένα (κυρίως) που θες σαν τρελός να μάθεις και να πάρεις το πρώτο σου... κύμα!Σε σένα που όλα αυτά σου ακούγονται υπέροχα αλλά φοβάσαι... ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα ΜΠΟΡΩ σου!Σε σένα που απλά αναζητάς μία απόδραση στη φύση (πιο κοντά δεν γίνεται/ πάνω στην άμμο θα μένεις) μαζί με σύντροφο, παιδιά ή και μόνος. ? Τι να έχετε μαζί σας:yoga mat, πετσέτα θάλασσας, καπέλο, αντηλιακό, ομπρέλα ή αδιάβροχο.To KYMA SURF SCHOOL αποτελείται από επιδέξιους κι εξιδανικευμένους εκπαιδευτές, όλοι με αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις από την παγκόσμια ομοσπονδία Surf & Sup ( ISA ) και Ναυαγοσωστική Ακαδημία (Hellenic Lifeguard Academy).Η Εύα Τριπολιτσιώτη και η Κατερίνα Γεωργοπούλου είναι πιστοποιημένες δασκάλες yoga, η καθεμία στο δικό της σύστημα και με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας σε ενήλικες όλων των επιπέδων, εγκύους και παιδιά.