Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε —μερικά λεπτά προτού εκπνεύσει η ισχύς της— ότι η ανακωχή με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας παρατείνεται για ακόμη μια μέρα προκειμένου «να συνεχιστούν οι προσπάθειες των μεσολαβητών για την απελευθέρωση ομήρων».

Η Χαμάς με την σειρά της ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (30/11) πως συμφώνησε να παραταθεί, για έβδομη ημέρα, η ανακωχή με τον στρατό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας που εφαρμόζεται από την Παρασκευή.

Ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς λίγες ώρες πριν κάλεσε τα μέλη του στη Λωρίδα της Γάζας να ετοιμαστούν για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με τον στρατό του Ισραήλ σε περίπτωση που η ανακωχή, δεν ανανεωνόταν.

«Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ καλούν τις ενεργές δυνάμεις τους να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για μάχη τις τελευταίες ώρες της ανακωχής», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Το κείμενο παρότρυνε τα μέλη της να παραμείνουν σε ετοιμότητα «εκτός αν εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση» της Χαμάς, που «θα επιβεβαίωνε την παράταση» της ανακωχής.

Το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε την ίδια μέρα ότι «η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε πρόταση, που τού υπέβαλε να απελευθερώσει επτά γυναίκες και παιδιά που έχει στα χέρια του και να τού παραδοθούν τα πτώματα άλλων τριών ομήρων που έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, προκειμένου να παραταθεί για ακόμη μια ημέρα η ανακωχή σε ισχύ από την Παρασκευή».

Κι αυτό «παρότι επιβεβαίωθηκε μέσω των μεσολαβητών πως αυτή η ομάδα (ομήρων) αποτελείται από τους τελευταίους ομήρους, που έχει το κίνημα (η Χαμάς) κι εμπίπτουν στη συμφωνημένη κατηγορία» ομήρων προς απελευθέρωση, τόνισε η ανακοίνωση.

Η ανακωχή του Ισραήλ και της Χαμάς παρατάθηκε για μια μέρα, ως αύριο Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Κατάρ, η χώρα που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στα μέρη με αιγυπτιακή και αμερικανική υποστήριξη, μερικά λεπτά αφού τυπικά εξέπνευσε η ισχύς της εξαήμερης «ανθρωπιστικής παύσης» των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας .

«Η παλαιστινιακή και η ισραηλινή πλευρά συμφώνησαν να παρατείνουν την ανθρωπιστική εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας για μια επιπλέον ημέρα», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος της διπλωματίας του εμιράτου του Κόλπου, ο Ματζίντ αλ Ανσάρι.

Η Χαμάς και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσαν νωρίτερα πως η ανακωχή —η ισχύς της οποίας εξέπνεε στις 07:00— παρατείνεται για ακόμη 24 ώρες.

Αξιωματούχος της Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (29/11) ότι απελευθερώθηκαν 14 όμηροι, εκ των οποίων δέκα Ισραηλινοί και τέσσερις Ταϊλανδοί.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε ότι 10 Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν αργά το βράδυ από τη Χαμάς και έχουν παραδοθεί στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι η Χαμάς παρέδωσε 14 ομήρους, 10 Ισραηλινούς και τέσσερις υπηκόους Ταϊλάνδης, στον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας, πριν από τη μεταφορά τους στο Ισραήλ.

Στους όμηρους συμπεριλαμβάνονται πέντε έφηβοι. Ο Μάτζιντ αλ Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, διευκρίνισε πως τέσσερις εξ αυτών έχουν διπλή υπηκοότητα. Τρεις με γερμανική, ένας με ολλανδική και ένας με αμερικανική.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), επίκειται η αποφυλάκιση 30 Παλαιστινίων, 14 γυναικών και 16 ανηλίκων.

Εκτός του πλαισίου συμφωνίας για την ανταλλαγή κρατουμένων, η Χαμάς άφησε επίσης ελεύθερους τέσσερις Ταϊλανδούς.

Οι απελευθερωθέντες όμηροι μεταφέρθηκαν με οχήματα του Ερυθρού Σταυρού από τη Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο, μέσω του περάσματος της Ράφα.

Ακολούθως μεταφέρθηκαν σε ένα σημείο συνάντησης όπου οι ισραηλινές δυνάμεις θα επαληθεύσουν την ταυτότητά τους, πριν τους συνοδεύσουν στο Ισραήλ μέσω μιας πλαϊνής πύλης στο πέρασμα Kerem Shalom.

«Οι οικογένειες των ομήρων ενημερώνονται από τους εκπροσώπους των IDF με τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες», αναφέρει το IDF.

Στις 1 μετά τα μεσάνυχτα, όλοι οι όμηροι έφθασαν στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Χαμάς απελευθέρωσε δύο Ρωσο-Ισραηλινούς πολίτες, γυναίκες με διπλή υπηκοότητα, ως μέρος μιας χειρονομίας προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, που δεν σχετίζεται με τη συμφωνία με το Ισραήλ. Πρόκειται για δύο Ρωσοϊσραηλινές, ηλικίας 50 και 73 ετών, την Yelena Trupanov και τη μητέρα της Irena Tati, αντίστοιχα, οι οποίες είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Αμφότερες μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Sheba μετά την επιστροφή τους στο Ισραήλ.

