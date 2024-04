Το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει μετατρέψει το Ντουμπάι σε… πλωτή πόλη. Καταρρακτώδεις βροχές και χαλάζι είναι τα κύρια φαινόμενα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, με τους δρόμους να έχουν πλημμυρίσει.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν και το πρωί της Τετάρτης, με τους κατοίκους να καλούνται να ακολουθήσουν τα μέτρα ασφαλείας όσο διαρκεί η κακοκαιρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Καθώς οι καταιγίδες με έντονες βροχοπτώσεις και χαλάζι συνεχίζονται (οι χειρότερες των τελευταίων 20 ετών στα ΗΑΕ), οι Αρχές του Ντουμπάι καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην μετακινούνται.

Back in the 90s, when I used to live in Dubai, you would see at most two or three small showers. Now, this is the second flood I have seen in two months pic.twitter.com/o0EodXhgSj

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Uresh Perera (UP) (@UreshP) April 16, 2024