Δυτική Όχθη: Δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα πέφτει νεκρή από πυρά του ισραηλινού στρατού

Η αραβικής καταγωγής δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα, Σιρίν Αμπού Άκλεχ, σκοτώθηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαΐου, από πυρά ανδρών του ισραηλινού στρατού, καθώς κάλυπτε επεισόδια στην Τζενίν, στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ, που έκανε λόγο για τη δολοφονία της.

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, πως η δημοσιογράφος μπορεί να σκοτώθηκε από πυρά παλαιστινίων μαχητών, καθώς εξελισσόταν μάχη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα, η ρεπόρτερ, μια από τις πιο γνωστές του αλ Τζαζίρα, χτυπήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι.

Ακόμη ένας δημοσιογράφος, ο Αλί Σαμόντι της παλαιστινιακής εφημερίδας Αλ Κουντς («Ιερουσαλήμ» στα αραβικά) τραυματίστηκε επίσης, από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με το υπουργείο, στοιχείο που επιβεβαίωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Όμως, σε ανακοίνωση Τύπου, που δημοσιοποίησε, ο ισραηλινός στρατός, αναγνωρίζοντας πως οι δυνάμεις του ανταπέδωσαν τα «μαζικά» πυρά, που δέχθηκαν στην Τζενίν, κατά τη διάρκεια επιχείρησής τους, ανέφερε πως «υπάρχει πιθανότητα, που εξετάζεται αυτή τη στιγμή, να χτυπήθηκαν δημοσιογράφοι, πιθανόν από παλαιστίνιους ενόπλους».

Ο τραγικός θάνατος της δημοσιογράφου καταγράφηκε έναν χρόνο ακριβώς μετά την καταστροφή της πολυκατοικίας Τζαλάα, όπου βρίσκονταν τα γραφεία του Αλ Τζαζίρα στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που κυβερνά στον θύλακα.

Από την 22η Μαρτίου, στο Ισραήλ έχει διαπραχθεί σειρά επιθέσεων με τουλάχιστον 18 νεκρούς. Αντιδρώντας, ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει σειρά επιδρομών στα παλαιστινιακά εδάφη, ιδίως στον τομέα της Τζενίν, προπυργίου διαφόρων ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων.

Το Κατάρ καταδικάζει τον θάνατο της ρεπόρτερ του Αλ Τζαζίρα από την «ισραηλινή κατοχή» στη Δυτική Όχθη, λέει πως η «κρατική τρομοκρατία» του Ισραήλ πρέπει να τερματιστεί

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε μέσω Twitter τη δολοφονία γνωστής ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα από την «ισραηλινή κατοχή» στη Δυτική Όχθη νωρίτερα, από τα πυρά ανδρών της «ισραηλινής κατοχής» και κάλεσε να τερματιστεί η «ισραηλινή κρατική τρομοκρατία».

Giles Trendle, Al Jazeera’s managing director, said that the network was “shocked and saddened” by the killing of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh by Israeli occupation forces and calls for a transparent investigation https://t.co/OH8yck0B4v pic.twitter.com/NFzzma9hyp