Η αντίδραση της Ρωσίας στην αποστολή στρατού από τον Ερντογάν στη Λιβύη

Την αντίθεσή της στα σχέδια Ερντογάν για την αποστολή στρατού στη Λιβύη εξέφρασε η Ρωσία δια του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, λέγοντας ότι ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης δεν βοηθά στην επίλυση της κατάστασης.

«Όσον αφορά την κατάσταση στη Λιβύη, σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία και είμαστε και εμείς προβληματισμένοι. Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για να βρεθεί μια ειρηνική λύση στην κρίση στη Λιβύη όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να τερματιστεί η αιματοχυσία», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ όπως μεταδίδει το πρακτορείο tass.

Σχολιάζοντας το σχέδιο Ερντογάν για αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στην Λιβύη απάντησε ότι η Μόσχα εκτιμά ότι «ξένη παρέμβαση δεν θα βοηθήσει καθόλου στην επίλυση της κατάστασης» και πως η Ρωσία χαιρετίζει μόνο τις διεθνείς προσπάθειες για την ειρηνική επίλυση της κρίσης.

Νωρίτερα, ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι στις αρχές Ιανουαρίου το Κοινοβούλιο της χώρας θα λάβει απόφαση για την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη. Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν θα στείλει στρατεύματα χωρίς να το ζητήσει η Τρίπολη.



