Η μεγαλύτερη εκκένωση του Λονδίνου από το 1939 - Μαζική έξοδος από το lockdown

Οι Λονδρέζοι εξέλαβαν τις ανακοινώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για το νέο αυστηρό lockdown, ως σύνθημα για να εγκαταλείψουν το Λονδίνο.

Συγκεντρώθηκαν μαζικά στους σταθμούς των τρένων, ώστε να ταξιδέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων με τους δικούς τους ανθρώπους, προκαλώντας τον κίνδυνο για μεγαλύτερη διασπορά του κορωνοϊού και πραγματοποιώντας την μεγαλύτερη εκκένωση του Λονδίνου, από το 1939, όπως σημείωσε και ο αρχηγός του κόμματος Brexit Νάιτζελ Φάρατζ σε σχόλιό του στο Twitter:

«Συγχαρητήρια σε εσάς κ. Πρωθυπουργέ και στους ειδικούς σας», έγραψε χαρακτηριστικά. «Έχετε προκαλέσει την πρώτη εκκένωση του Λονδίνου από το 1939».

