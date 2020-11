Αίτημα των Pfizer και BioNTech για επείγουσα έγκριση του εμβολίου τους

Αίτηση για επείγουσα αδειοδότηση καταθέτουν σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου η Pfizer και η BioNTech στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), για το εμβόλιό τους για τον κορωνοϊό, αναφέρουν σε σημερινή τους ανακοίνωση. Η έγκριση αυτή θα «θα επιτρέψει ενδεχομένως τη χρήση του εμβολίου σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ από τα μέσα ή τα τέλη Δεκεμβρίου 2020», αναφέρει η ανακοίνωση.

Για ιστορική στιγμή, έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά σε ανάρτησή του στο Twitter.

«248 μεγάλες μέρες και νύχτες, 150 ενεργές περιοχές κλινικών δοκιμών, 43.661 θαρραλέοι εθελοντές. Χιλιάδες αφοσιωμένοι συνάδελφοι σε Pfizer και BioNTech. Και οι ελπίδες δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Όλα οδηγούν σε μία ιστορική στιγμή» αναφέρει ο Μπουρλά στην ανάρτησή του.

