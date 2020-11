«Οι Πολωνοί έκλεισαν»: Ένα τυπογραφικό λάθος του Τραμπ προκάλεσε φρενίτιδα στο Twitter

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε για μια ακόμα φορά χλευαστικά σχόλια όταν νωρίς σήμερα το πρωί έγραψε στο Τwitter ότι «οι Πολωνοί» έκλεισαν.

«Είμαστε ΠΟΛΥ ψηλά, αλλά προσπαθούν να ΚΛΕΨΟΥΝ στις Εκλογές. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το κάνουν. Δεν μπορεί να καταμετρώνται οι ψήφοι όταν κλείσουν οι Πολωνοί!» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ έπειτα από πολύωρη σιγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος αντικατέστησε λίγα λεπτά αργότερα τη λέξη «Πολωνοί» (Poles) με τη λέξη «κάλπες» (polls), αλλά ήταν ήδη αργά.

Μετά την αρχική ανάρτηση του Τραμπ, η λέξη «Πολωνοί» άρχισε να κυκλοφορεί στο Twitter με περισσότερα από 60.000 tweets να την αναφέρουν μέσα σε 45 λεπτά.

Το ορθογραφικό λάθος χλευάστηκε διαδικτυακά και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης με τον Πολωνό ευρωβουλευτή και πρώην υπουργό Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι να διερωτάται: «Πρώτα η εθνικιστική μας κυβέρνηση και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ θέλουν να κλείσουν τους Πολωνούς; Γιατί;».

First our nationalist government and now @realDonaldTrump want to close Poles? Why? pic.twitter.com/Ve9o6YwAJk