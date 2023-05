Ισπανία: Πυροβολισμοί στην Σεβίλλη - Σε σπίτι ταμπουρώθηκε ο δράστης

Ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στην Σεβίλλη, με αρκετούς τραυματίες. Ένας άνδρας με πυροβόλο όπλο έχει παραμείνει ταμπουρωμένος σε σπίτι της περιοχής για αρκετές ώρες, με τις Αρχές να μην έχουν ακόμη καταφέρει να εισβάλουν στο κτήριο και να προχωρήσουν στον περιορισμό του.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές και την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας, στις 6:30 π.μ. σήμερα οι Αρχές έλαβαν αναφορές ότι ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με την πύλη ενός κτιρίου στην οδό «Tierra de Rastrojos» και ότι ακούστηκαν δυνατοί θόρυβοι.

