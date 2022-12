Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Μπάιντεν - Ζελένσκι

Αμέσως μετά την άφιξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και την εγκάρδια υποδοχή που του επεφύλαξε ο Τζό Μπαιντεν, οι δύο πρόεδροι κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου για τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Ουκρανό ομόλογό του, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξακολουθήσουν να ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας, ενώ επανέλαβε την ανάγκη επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας που θα είναι «δίκαιη» για το Κίεβο.

Μιλώντας στα αγγλικά, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή» το γεγονός ότι βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, και παράλληλα ευχαρίστησε τόσο τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και τον «απλό λαό» της Αμερικής για την υποστήριξή τους.

«Ευχαριστώ, από τους απλούς ανθρώπους μας στους απλούς ανθρώπους σας, τους Αμερικανούς. Σας εκτιμώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά δύσκολο να καταλάβετε τι λέμε όταν λέμε ότι εκτιμούμε… είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ».

Ukraine's President Zelenskyy presents President Biden with a military medal, given to him by the captain of a HIMARS battery in Bakhmut, saying that the weapons saved "many of his brothers". pic.twitter.com/hRRCExCk2R

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος παρέδωσε στον ομόλογό του των ΗΠΑ ένα στρατιωτικό μετάλλιο από έναν Ουκρανό στρατιώτη στο Μπαχμούτ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι ένας λοχαγός που συνάντησε χθες στην ανατολική πόλη του ζήτησε να παραδώσει το στρατιωτικό του μετάλλιο στον πρόεδρο των ΗΠΑ αποκαλώντας τον «γενναίο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποδέχθηκε το μετάλλιο, κάνοντας λόγο για «μεγάλη τιμή» και εξέφρασε την επιθυμία να ανταποδώσει, προσφέροντας στον ουκρανό στρατιώτη ένα αμερικανικό μετάλλιο από το Ιράκ όπου είχε πολεμήσει ο γιος του, Μπο Μπάιντεν.

«Τι μεγάλη τιμή», ήταν τα λόγια του Τζο Μπάιντεν, αφότου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι του απένειμε το μετάλλιο, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Δεν το αξίζω, αλλά το εκτιμώ πολύ».

In the Oval Office, Zelenskiy presented Biden with a combat medal awarded to a Ukrainian soldier whom Zelenskiy had met, and who said he wanted the medal to be given to the US president



Latest: https://t.co/yBuylKBn0c pic.twitter.com/fLbCjymVQQ