O Έλον Μασκ έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ο Έλον Μασκ έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με την περιουσία του να ξεπερνά τα 185 δισ. δολάρια.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η άνοδος που σημειώθηκε την Πέμπτη στη μετοχή της Tesla έκανε τον Μασκ να ξεπεράσει τον Τζεφ Μπέζος ο οποίος ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο από το 2017, με περιουσία κοντά στα 184 δισ. δολάρια.

Η αύξηση του πλούτου του Μασκ κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς αποτελεί την ταχύτερη άνοδο στη λίστα των πλουσίων.

Παρά τα αστρονομικά του κέρδη ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα υλικά αγαθά.

