Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό στο Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανήρτησε το Σάββατο ένα βίντεο που τον δείχνει να συναντά τον Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, στο Κίεβο.

«Κατά τη σημερινή συνάντηση, συζητήσαμε τα πιο σημαντικά θέματα τόσο για τις χώρες μας, όσο και για την παγκόσμια ασφάλεια», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι πιο ισχυροί σύμμαχοι», ανέφερε ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος για τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Από την πλευρά της, η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε πως ο Ρίσι Σούνακ μετέβη στο Κίεβο για να επιβεβαιώσει την υποστήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία.

