Ολλανδία: Φορτηγό έπεσε σε ανθρώπους που έκαναν υπαίθριο μπάρμπεκιου - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα φορτηγό παρέσυρε τους παρευρισκόμενους σε ένα υπαίθριο μπάρμπεκιου, στην πόλη Νόιε Μπάιγερλαντ, στη νότια Ολλανδία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για τον αριθμό των θυμάτων, προσθέτοντας ότι ερευνούν το δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε γύρω στις 19.00 τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 30 χιλιομέτρων νοτίως του Ρότερνταμ.

#BREAKING: Dutch police say several people killed after truck crashes into BBQ party in Nieuw-Beijerland - NOShttps://t.co/G06PcrYhDS