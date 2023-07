Πακιστάν: Η σοκαριστική στιγμή της έκρηξης σε προεκλογική εκδήλωση - Ξεπέρασαν τους 40 οι νεκροί

Τους 40 έχουν ξεπεράσει οι νεκροί ύστερα από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Πακιστάν, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης ενός ισλαμιστικού ριζοσπαστικού κόμματος.

Η φονική αυτή επίθεση είχε ως στόχο το συντηρητικό, θρησκευτικό κόμμα Τζαμιά Ουλεμά-ε-Ισλάμ (JUI-F). Περισσότερα από 400 μέλη και οπαδοί του είχαν συγκεντρωθεί κάτω από μια σκηνή στο χωριό Χαρ, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Δείτε βίντεο από τη σοκαριστική στιγμή της έκρηξης:

At least 40 people have been killed in an explosion at a political rally in northwestern Pakistan.



Nearly 200 people, including children, were also injured when the suicide bombing went off at a rally.



Read more here: https://t.co/X5VpnyHSnh pic.twitter.com/IscFFGHiZn