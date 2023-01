Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Οι αρχές καλούν τον κόσμο να μείνει στα καταφύγια

Αεροπορική επιδρομή βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στο Κίεβο, το οποίο τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, ανακοίνωσε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση μέσω Telegram.

«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε ο Σερχίι Πόπκο, ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

«Όλες οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας βρίσκονται καθ’ οδόν», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος εκφράστηκε μέσω της ίδιας πλατφόρμας κι έκανε λόγο για εκρήξεις στη συνοικία Ντεσνιάνσκι. «Λεπτομέρειες αργότερα», πρόσθεσε.

Ο Κιρίλο Τιμοσένκο, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, ανέφερε και αυτός μέσω Telegram ότι τα συντρίμμια ρωσικού UAV έπεσαν σε δρόμο και προκάλεσαν ζημιές σε κτίριο, προσθέτοντας ότι γίνεται προσπάθεια να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν θύματα.

Stunning images from Kyiv this hour, where loud explosions are penetrating the night sky the second evening in a row. The Ukrainian air defense systems look like something out of a sci-fi movie, but it’s very real heavy, explosive metal. pic.twitter.com/jBNgsfO0B8