Δεκάδες εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, σήμερα το πρωί (31/10), ενώ οι περιφερειακές αρχές στο βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας έκαναν λόγο για πυραυλικές επιθέσεις.

⚡️Several explosions heard in Kyiv. Around 7-8 explosions were heard in Kyiv and Kyiv Oblast early on Oct. 31. The cause of the explosions is currently unknown.

Καπνός φαινόταν να υψώνεται πάνω από το Κίεβο έπειτα από περίπου 10 εκρήξεις, σύμφωνα με το Reuters. Όπως δήλωσαν δημοσιογράφοι του AFP, ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από τις 08:00 ως τις 08:20.

❗️Now there are about 40 missiles in the sky over Ukraine, writes the advisor to the head of the Ministry of Internal Affairs, Anton Gerashchenko.



Sirens in all regions of Ukraine since 7 am sharp.#Ukraine #Kyiv #Russia #russiaisateroriststate #SlavaUkraini #RussiaUkraineWar