The Guardian: Ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο

Σειρήνες ηχούν και πάλι στο Κίεβο, το οποίο βρίσκεται στις επάλξεις για ακόμα ένα βράδυ ρωσικών επιθέσεων.

Όπως αναφέρει ο Guardian, όσο και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά ειδησεογραφικά πρακτορεία, «αξιόπιστες αναφορές δημοσιογράφων στο Κίεβο αναφέρουν ότι αναμένεται επικείμενη αεροπορική επιδρομή. Είναι κοντά στα μεσάνυχτα στην Ουκρανία και οι πολίτες έχουν υποστεί νυχτερινές επιθέσεις τις τελευταίες δύο νύχτες».

Μάλιστα, παραθέτει και βίντεο από ανάρτηση του ανταποκριτή του CNN στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ακούγονται σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.

Sirens right now in Kyiv pic.twitter.com/14QDuibKOy

«Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής & προειδοποιήσεις για μεταφορά σε υπόγεια & καταφύγια .. ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τη Δευτέρα 8 π.μ.», αναφέρει ανταποκρίτρια του BBC.

Air raid sirens & warnings to take to basements & shelters .. a curfew is in force until Monday 8 am . #kyiv