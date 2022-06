Βερολίνο: Δασκάλα η νεκρή γυναίκα από το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο πλήθος

Μία δασκάλα έχασε τη ζωή της και οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και μαθητές τραυματίστηκαν - πέντε πολύ σοβαρά-, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους σε κεντρικό δρόμο του δυτικού Βερολίνου.

Ο οδηγός, ένας 29χρονος Γερμανός αρμενικής καταγωγής, ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους και παραδόθηκε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης της Welt, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα μαθητών ηλικίας 15-16 ετών από την Έσση, οι οποίοι βρίσκονταν με τη δασκάλα τους στο Βερολίνο, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

A vehicle has driven into a crowd of people in western Berlin, killing one person and injuring at least 30 others. pic.twitter.com/Er76sutzl8