Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό του στο «Χ» βίντεο από το αεροσκάφος που συνετρίβη την Τετάρτη στο Καζακστάν, στο οποίο ακούγεται η φωνή της αεροσυνοδού Χοκούμα Αλίγεβα, 33 ετών.

Στην περιγραφή του βίντεο αναφέρεται ότι η ηχογράφηση κυκλοφόρησε ώστε «η φωνή του Χοκούμα, που υπηρέτησε επαγγελματικά, να μην ξεχαστεί ποτέ».

«Η φωνή του Χοκούμα Αλίγεβα, που υπηρέτησε επαγγελματικά μέχρι την τελευταία στιγμή του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος, διαβεβαιώνοντας τους επιβάτες ότι «όλα θα πάνε καλά» δεν θα ξεχαστεί», αναφέρεται στην ανάρτηση του υπουργείου.

The voice of Hokuma Aliyeva, who professionally served to the very last minute of the tragic aircraft crash, assuring passengers that “everything will be fine,” will not be forgotten.

Today, nationwide day of mourning in remembrance of the tragedy’s victims is observed.

Allah… pic.twitter.com/E73u5jxRut

— Azerbaijan 🇦🇿 (@Azerbaijan) December 26, 2024