Σειρήνες ήχησαν σε πολλές συνοριακές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, επιβεβαίωσε οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις το απόγευμα της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, το IDF ανέφερε ότι τουλάχιστον έξι εκτοξεύσεις ρουκετών από τα σύνορα του βόρειου Λιβάνου και ειδικότερα το φράγμα των Χεζμπολάχ προκάλεσαν τον συναγερμό, και οι ισραηλινοί στρατιώτες απάντησαν βομβαρδίζοντας τον Λίβανο.

Πέντε από αυτές προσγειώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους και το έκτο αναχαιτίστηκε με επιτυχία.

Μετά την ανακοίνωση του IDF ότι πλήττει στόχους στον Λίβανο, ο IDF εξέδωσε εντολή στους κατοίκους του Rosh Hanikra και της Hanita να μπουν μέσα και να κλειδώσουν τις πόρτες των σπιτιών τους.

🚨#BREAKING: Huge barrage of rockets were fired from #Lebanon into Northern #Israel. pic.twitter.com/qpEvgqV3pC

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 19, 2023