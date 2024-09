«Χάσαμε έναν αδελφό, έναν φίλο, έναν πατέρα και έναν μεγάλο ηγέτη» δήλωσε ο υπαρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, για τον θάνατο του ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χασάν Νασράλα.

Θα συνεχίσουμε με την ίδια ακρίβεια, τη διοικητική δομή και έλεγχο που ακολούθησε ο Νασράλα διεμήνυσε ο υπαρχηγός της οργάνωσης. «Είμαστε πεπεισμένοι, ότι ο ισραηλινός εχθρός δεν θα πετύχει τους στόχους του» σημείωσε.

«Το Σιωνιστικό καθεστώς επιτίθεται σε πολίτες και κέντρα υγείας σε όλο τον Λίβανο… Οι ΗΠΑ στηρίζουν το Ισραήλ στη διάπραξη σφαγών με απεριόριστη υποστήριξη» δήλωσε ο Κασέμ.

“We will choose the Secretary General for Hezbollah sooner rather than later, according to the mechanism that we have in place”, says Hezbollah’s deputy chief Naim Qassem.

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 30, 2024