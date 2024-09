Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν πριν από λίγη ώρα προάστιο της Βηρυτού, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων.

Κατόπιν προειδοποίησης προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τουλάχιστον τρία κτήρια που φέρονται ότι έκρυβαν πυραύλους της Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πριν από λίγη ώρα ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

«Επί του παρόντος πλήττονται τρομοκρατικοί στόχοι στην περιοχή της Τύρου», ανέφερε σχετική ενημέρωση των IDF λίγο πριν από τη 01:30 (ώρα Ελλάδος).

♦️ IDF, Israel, is bombing Dahia nighberhood in Beirut tonight.

Massive explosions are now heard in Beirut.

In the documentation on the left you can see secondary explosions of missiles stored under civilian buildings in the heart of a civilian neighborhood. pic.twitter.com/fEJVkaDcIc

— Asslan Khalil (@KhalilAsslan) September 27, 2024