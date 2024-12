Πλήρης επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» όπου πρώτη εντόπισε, ανέφερε και κατέγραψε, πως το αεροσκάφος των Αζερμπαϊτζανών αερογραμμών δέχτηκε πλήγματα από αντιαεροπορικά όπλα με τα πλάνα όπου είναι χαρακτηριστικές οι τρύπες από σφαίρες με φορά από έξω προς τα μέσα στην άτρακτο του αεροσκάφους να είναι αποκαλυπτικά.

Another video showing holes in the wreckage of Azerbaijan Airlines Embraer E190 (4K-AZ65) passenger plane that crashed in Kazakhstan on Wednesday. pic.twitter.com/rqkoKf2jOt

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) December 25, 2024