Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική έρευνα για ένα βίντεο που δείχνει νέους να φωνάζουν αντισημιτικά συνθήματα, εν μέσω της αύξησης των αντισημιτικών και ρατσιστικών ενεργειών με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι έχουν καταγραφεί περισσότερες από 850 αντισημιτικές ενέργειες σε όλη τη χώρα μέσα σε τρεις εβδομάδες, μετά τις 7 Οκτωβρίου. Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος από όλες τις αντισημιτικές ενέργειες που διεπράχθησαν το 2022.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει μια ομάδα νέων στο μετρό, να φωνάζει ρυθμικά, υβριστικά συνθήματα για τους Εβραίους. «Είμαστε Ναζί και είμαστε υπερήφανοι για αυτό», λένε μεταξύ άλλων οι νεαροί, τα πρόσωπα των οποίων δεν διακρίνονται.

