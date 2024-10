Η γεωργιανή αντιπολίτευση αρνείται να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Σαββάτου, τα οποία δείχνουν νίκη του φιλορωσικού κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο» με καταμετρημένο το 70% των ψήφων.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Τίνα Μποκουτσάβα, επικεφαλής του φιλοευρωπαϊκού Ενωμένου Εθνικού Κινήματος, υποστήριξε ότι η εκλογική επιτροπή «έκανε τη βρώμικη δουλειά του δισεκατομμυριούχου Μπιτζίνα Ιβανισβίλι».

The most prominent Georgian opposition leader, Tina Bokuchava, accuses Georgian Dream of stealing the elections. Big protests likely tomorrow. pic.twitter.com/DRoZ5bTwZ8

— Marc Bennetts (@marcbennetts1) October 26, 2024