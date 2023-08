Στο απόγειο του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, τα εκχιονιστικά μηχανήματα βγήκαν στους δρόμους της νοτιοδυτικής Γερμανίας καθώς βίαιη καταιγίδα άφησε τεράστιες ποσότητες χαλαζιού.

Οι αρχές στο Ρόιτλινγκεν, δήλωσαν ότι μια «τοπική καταιγίδα με χαλάζι και ισχυρές βροχοπτώσεις» σάρωσε το κέντρο της πόλης το απόγευμα της Παρασκευής.

A thunderstorm with heavy hail made it look like winter in Reutlingen yesterday.pic.twitter.com/5HayPHEyJc

